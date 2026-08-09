දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ
ශ්රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, යෝජිත නීති සම්පාදනය සම්බන්ධ විධිමත් සාකච්ඡා මෙම සතිය තුළ ආරම්භ වනු ඇතැයි අග්රාමාත්යවරයා ප්රකාශ කළේය.
ආදිවාසී අයිතිවාසිකම් සඳහා ඓතිහාසික ප්රවේශයක්
මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ නීති සම්පාදන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. රට තුළ ආදිවාසී ජනතාව සඳහා විධිමත් නීතිමය ආරක්ෂාවක් හා පිළිගැනීමක් ලබාදෙන ලෙස ක්රියාකාරීන් හා ප්රජා නියෝජිතයන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටියහ. මෙම පියවර, ඉඩම් අයිතිවාසිකම්, සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සහ ආදිවාසී ප්රජාවන්ගේ සමස්ත යහපැවැත්ම සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන ගැටලු විසඳීමට රජය කැප වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
අමාත්ය මණ්ඩල සාකච්ඡා ආරම්භ වෙයි
අග්රාමාත්යවරයා පෙන්වා දුන් පරිදි, අමාත්යවරුන් මෙම සතිය තුළ පනත් කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සාරගර්භ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. සිවිල් සමාජ සංවිධාන, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ වසර ගණනාවක් තිස්සේ මෙවැනි නීතිගාත්මක ක්රියාදාමයක් සඳහා කැපවූ ආදිවාසී ප්රජා නායකයන් මෙම සාකච්ඡා ළඟින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ආදිවාසී ප්රජාවන් සඳහා වැදගත්කම
යෝජිත පනත් කෙටුම්පත ප්රධාන කරුණු කිහිපයක් ආමන්ත්රණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා අතර:
- ආදිවාසී ජනතාව හා ඔවුන්ගේ වෙනස් අනන්යතාවයන් නීතිමය වශයෙන් පිළිගැනීම
- පෙරාතු භූමි හා භෞමික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම
- සම්ප්රදායික සංස්කෘතික චාරිත්රවාරිත්ර හා උරුමය සුරැකීම
- ආදිවාසී ප්රජාවන්ගේ ජීවිතයට බලපාන තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලියේ ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය ශක්තිමත් කිරීම
මෙම පනත් කෙටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ නීති රාමුව තුළ ආදිවාසී ප්රජාවන් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ලබාදීමට ප්රමාද වූ නීතිමය ආරක්ෂාවන් ලැබිය යුතු බව අර්ථවත් ලෙස පිළිගැනීමකි.
ඊළඟ පියවර
අමාත්ය මණ්ඩල මට්ටමේ සාකච්ඡා අවසන් වූ පසු, පනත් කෙටුම්පත අවශ්ය නීති සම්පාදන මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගොස් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ක්රියාවලිය පුරාවටම ආදිවාසී ප්රජාවන් සමඟ සංවේදී හා සාකච්ඡාකාරී පරිදි මතවිනිමය සිදු කරන ලෙස දායකත්ව පාර්ශ්ව රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති. එමඟින් අවසාන නීති සම්පාදනයේ දී ඔවුන්ගේ හඬ නිසි ලෙස නියෝජනය වන බව සහතික කළ හැකිය.
මෙම ප්රවර්ධනය පොදුවේ ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ ආදිවාසී ජනතාව සඳහා පනතේ පොරොන්දු අර්ථවත් හා ප්රායෝගික වෙනසකට පරිවර්තනය කිරීමට නම්, ක්ෂිප්ර හා පාරදෘශ්ය ක්රියාමාර්ග අත්යවශ්ය බව බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.