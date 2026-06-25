Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හේතු CIABOC හෙළිකරයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හේතු CIABOC හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC),著名 දේශපාලන පෙළේ පුද්ගලයෙකුගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ මෑතකදී අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ හේතු ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිකිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, රට පුරා සෙමෙන් ව්‍යාප්ත වන ලොකු මහජන අවධානයකට ලක් වූ මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ වැඩිදුර ආලෝකයක් එය ඇති කරයි.

කොමිෂන් සභාව ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් නිහඬතාව බිඳ දමමින් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC, අදාළ පුද්ගලයන් දෙදෙනා රඳවා තැබීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කරමින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ අතර, කාරක සූත්‍ර ලෙස සිදු කළ අල්ලස් හෝ දූෂණ හැසිරීම් සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වූ බව ඒ මගින් පෙන්නුම් කරන ලදී.

අල්ලස් හා දූෂණය සම්බන්ධ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීමේ තමාගේ නියෝගයට අනුකූලව අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කළ බවත්, මුළු ක්‍රියාවලිය පුරාම නිසි නෛතික ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ බවත් කොමිෂන් සභාව තහවුරු කළේය.

මහජන අවධානය සහ වගවීම

නම් කරන ලද පුද්ගලයන් සමඟ සම්බන්ධ දේශපාලන සම්බන්ධතා හේතුවෙන්, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත. දේශපාලන ස්ථාපිතය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ නඩුවල් සඳහා ආයතන විනිවිදභාවය පවත්වා ගත යුතු බවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ යන පීඩනය පිළිබිඹු කරමින් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල හේතු ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීමට ගත් තීරණය හෙළිවේ.

දූෂණ විරෝධී නිරීක්ෂක සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන් සම්බන්ධ විමර්ශනවල දී වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා දිගු කලක් සිට කටයුතු කළ අතර, ආයතනික ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් විසින් මෑත සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ

චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකළ ද, විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතින බව CIABOC සඳහන් කළේය. කොමිෂන් සභාව විය විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ යන දෙදෙනාටම වැඩිදුර නෛතික කටයුතු වලට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ තත්ත්වය හෝ පසුබිම නොතකා අපක්ෂපාතී විමර්ශන පැවැත්වීම සඳහා වූ තම කැපවීම නැවත තහවුරු කරමින්, නෛතික ක්‍රියාවලිය කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට යාමට ජනතාවට ඉඩ දෙන ලෙස කොමිෂන් සභාව ඉල්ලා සිටියේය.

නඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික පද්ධතිය හරහා ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි Sinhala

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි

තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්‍යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබුණු ශක්තිමත් ඉල්ලුම හේතුවෙන් අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය…

25 Jun 2026 Discuss
EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා Sinhala

EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා

ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්‍රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති…

25 Jun 2026 Discuss