Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

URF නායකයන් ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
URF නායකයන් ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි

එක්සත් රිපබ්ලිකන් පෙරමුණේ (URF) නායක පාඨලී චම්පික රණවක සහ එම පක්ෂයේ මහලේකම් බංඩුල චන්ද්‍රසේකර බදාදා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (PCoI) ඉදිරිපිට පෙනී සිට, 2009 දක්වා දිවෙන ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයට අදාළ ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් භාර දුන්හ.

දශකයකට අධික කාලයකට පෙර ආරම්භ වූ ගනුදෙනු ඇතුළත් වන ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ ගිවිසුම් වටා ඇති වූ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමේ කාර්යභාරය ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පවරා ඇත.

URF හි ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් විමර්ශන ක්‍රියාවලිය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වීමත් සමඟ, ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් කොමිෂන් සභාවට නිල වශයෙන් භාර දෙන ලද බව චන්ද්‍රසේකර විසින් තහවුරු කරන ලදී. මෙය කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය තුළ ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ විමර්ශනය පිළිබඳ සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු වී ඇති අතර, මතභේදාත්මක ගනුදෙනු සම්බන්ධ සත්‍ය කරුණු ස්ථාපිත කිරීමට කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරන විට, බහු පාර්ශ්වකරුවන් සාක්ෂි සහ ලේඛනමය සාධක ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

පෙර රජයන් යටතේ අමාත්‍ය ධූර දරා සිටි කැපී පෙනෙන දේශපාලන පෞද්ගලිකයෙකු වන පාඨලී චම්පික රණවක, විමර්ශනයට භාජනය වන කාල සීමාව තුළ බලශක්ති අංශ ප්‍රතිපත්තිය හා සමීපව සම්බන්ධ වූ අය අතර වන අතර, ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ ඉදිරිපත් කිරීම් කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ අවධානයට ලක් වේ.

ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම්වල වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ඩෙංගු වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි

මතුවන ඩෙංගු ප්‍රභේදය නව මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාව නව ඩෙංගු වෛරස් වර්ගයක් මතුවීමත් සමඟ උග්‍ර මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර,…

17 Jun 2026 Discuss
පතිරණට ප්‍රංශයේදී හැම්ස්ට්‍රිං සැත්කමක් Sinhala

පතිරණට ප්‍රංශයේදී හැම්ස්ට්‍රිං සැත්කමක්

ශ්‍රී ලාංකික වේගවත් පන්දු යවන්නා මතීෂ වේදිකාවෙන් ඉවත් කළ වම් බයිසෙප්ස් ෆෙමොරිස් හැම්ස්ට්‍රිං තුවාලය සඳහා ප්‍රංශයේදී සාර්ථකව සැත්කමකට භාජනය වූ අතර, තරුණ වේගී…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය ආවරණය කරන අභිලාෂකාමී ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක්除 හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එම උපාය මාර්ගය ක්‍රියාත්මක වන කාලය…

17 Jun 2026 Discuss