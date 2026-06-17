යෝජිත ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩල ව්යුහය හරහා EPF සහ ETF පාලනය අත්පත් කරගැනීමට ශ්රී ලංකා රජය උත්සාහ කරයි
වාර්තාවලට අනුව, ශ්රී ලංකා රජය යෝජිත ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩල විධිවිධානයක් හරහා රටේ විශාලතම කම්කරු සුබසාධන අරමුදල් දෙකක් වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාරකාර අරමුදල (ETF) මත වැඩි පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීමට ගමන් කරමින් සිටී.
යෝජනා කරනු ලබන්නේ කුමක්ද?
යෝජිත ව්යුහය යටතේ, EPF සහ ETF දෙකෙහිම කළමනාකරණය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් පිහිටුවනු ලැබේ. එවැනි මණ්ඩලයක් සාමාන්යයෙන් රජය, සේවා යෝජකයන් සහ සේවකයන් නියෝජනය කරන්නන් එකම පාලන මණ්ඩලයක් යටතේ එක් කරයි — මෙය කලාපය පුරා කම්කරු සම්බන්ධ ආයතනවල බහුලව දක්නට ලැබෙන රාමුවකි.
මෙම පියවර, පෞද්ගලික අංශයේ මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට අයත් විශ්රාම හා සුබසාධන ඉතිරිකිරීම්වල ගිලී ඇති බිලියන ගණන් රුපියල් ඒකාබද්ධව රඳවා ගෙන සිටින මෙම අරමුදල්වල අධීක්ෂණය මධ්යගත කිරීමේ රජයේ අභිප්රාය පෙන්නුම් කරයි.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන EPF, රටේ විශාලතම විශ්රාම වැටුප් අරමුදල වේ. වෙනමම පරිපාලනය කරනු ලබන ETF, සේවකයන්ට අතිරේක සුබසාධන ප්රතිලාභ සපයයි. එකට ගත් කල, ඒවා ශ්රී ලංකාවේ දේශීය මූල්ය වත්කම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රමිකයන් සඳහා ඉතා වැදගත් ආරක්ෂාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම අරමුදල්වල පාලනය ඇතිවන ඕනෑම වෙනසක් වෙළෙඳ සමිති, සේවා යෝජක සංවිධාන සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත; විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය සහ කම්කරු ඉතිරිකිරීම් ආයතනවලට ජනතාවගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගත් විට.
උත්කණ්ඨා සහ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ප්රතිචාර
කම්කරු අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ වෙළෙඳ සමිති නියෝජිතයන් ඓතිහාසිකව අරමුදල් කළමනාකරණයේ රජයේ මැදිහත්වීම සම්බන්ධයෙන් ප්රවේශමෙන් කටයුතු කර ඇති අතර, විනිවිදභාවය, ආයෝජන තීරණ සහ ප්රතිලාභීන්ගේ යහපත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ අවශ්යතා ඔවුන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ත්රිපාර්ශ්වික ආකෘතිය, න්යායාත්මකව සහභාගීත්වය ඇති වුවද, සම්බන්ධ පාර්ශ්ව තුන අතර බලතල සමතුලිතතාවය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
- EPF දැනට ශ්රී ලංකාව පුරා මිලියන සංඛ්යාත පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට සේවය සපයයි.
- ETF සෞඛ්ය සේවා සහ නිවාස සහාය ඇතුළු අතිරේක ප්රතිලාභ සපයයි.
- අරමුදල් දෙකම ගත වූ වසරවලදී ආයෝජන කාර්යසාධනය සහ පාලන ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට ලක් වී ඇත.
යෝජනාව ඉදිරියට ගෙන යන විට, නව මණ්ඩල ව්යුහය තුළ තීරණ ගැනීමේ බලය බෙදා හැරෙන ආකාරය සහ අරමුදල් සාමාජිකයන් හැකි අවභාවිතාවෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගන්නා ආරක්ෂිත පියවර මොනවාද යන්න පිළිබඳ වැඩි පැහැදිලි භාවයක් ඉල්ලා සිටීමට කම්කරුවන්, සේවා යෝජකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වේ.
ත්රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලය පිළිබඳ ව්යවස්ථාදායක හෝ නියාමන රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර රජය විසින් තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.