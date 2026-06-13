Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SpaceX ඓතිහාසික වෙළඳපල デビューවකින් මස්ක් ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනපතියා බවට

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SpaceX ඓතිහාසික වෙළඳපල デビューවකින් මස්ක් ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනපතියා බවට

ඊලෝන් මස්ක් ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනපතියා ලෙස ඉතිහාසයට එක් වී ඇති අතර, ඔහුගේ අභ්‍යවකාශ සමාගම වන SpaceX එක්සත් ජනපද කොටස් වෙළඳපොළේ සුවිශේෂී ලෙස ආරම්භ වීමත් සමඟ එම සමාගමේ වෙළඳ වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන දෙකක සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත.

SpaceX හි කොටස් සිකුරාදා එක් කොටසක් ඩොලර් 150 බැගින් ආරම්භ වූ අතර, එය සමාගමේ මූලික පොදු දායකත්ව මිල වන කොටසකට ඩොලර් 135 ට සාපේක්ෂව සියයට 11 ක ඉහළ යාමක් සනිටුහන් කළේය — මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ වඩාත් අවධානයට ලක් වූ කොටස් වෙළඳපල ලැයිස්තුගත කිරීම්වලින් එකක් සඳහා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රකාශ වූ සංඥාවකි.

පෞද්ගලික අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ සන්ධිස්ථානයක්

මෙම IPO ලැයිස්තුගත කිරීම SpaceX සඳහා පමණක් නොව, පුළුල් පෞද්ගලික අභ්‍යවකාශ කර්මාන්තය සඳහාද නිර්ණායක මොහොතක් සනිටුහන් කරන අතර, සමාගම පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයකින් සාර්වජනිකව වෙළඳාම් කෙරෙන දැවැන්ත ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය වේ. මෙම ලැයිස්තුගත කිරීම SpaceX, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ ඉතිහාසයේ ලැයිස්තුගත කළ වඩාත් වටිනා සමාගම් අතරට ඇතුළත් කරයි.

Tesla, X සහ අනෙකුත් ව්‍යාපාරවල ඔහු සතු කොටස් හරහා දැනටමත් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයාගේ ගෞරව නාමය දැරූ මස්ක් සඳහා, SpaceX ලැයිස්තුගත කිරීම ඔහුගේ පෞද්ගලික දළ වත්කම ඩොලර් ට්‍රිලියන එකක සීමාව ඉක්මවා තල්ලු කළේය — ලිඛිත ඉතිහාසයේ කිසිදු තනි පුද්ගලයෙකු විසින් ගාවා නොතිබූ ඉලක්කමකි.

ගෝලීය වෙළඳපොළ සඳහා මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව වැනි නැගී එන වෙළඳපොළ රටවල ක්‍රියාත්මක වන ආයතනික හා සිල්ලර ආයෝජකයන් ඇතුළු ලෝකය පුරා ආයෝජකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය මෙම ලැයිස්තුගත කිරීම ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගෝලීය තාක්ෂණ හා අභ්‍යවකාශ කොටස් කෙරෙහි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ උනන්දුව මෑත වසරවලදී 着実히ව ඉහළ ගොස් ඇත.

ශක්තිමත් ආරම්භක කාර්යසාධනය, අභ්‍යවකාශ වාණිජකරණය, චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සේවා, සහ NASA ඇතුළු ආයතන සමඟ SpaceX ගේ අඛණ්ඩ ගිවිසුම් සඳහා ජනතාවගේ දිගු කාලීන උද්යෝගය පිළිබිඹු කරන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දුන්හ.

ඩොලර් ට්‍රිලියන දෙකකට අධික සමාගමේ වෙළඳ වටිනාකම, ලොව බලගතුම සමාගම් කිහිපයක් සමඟ එය දුර්ලභ ශ්‍රේණියකට ස්ථානගත කරන අතර, ගෙවී ගිය දශක දෙක තුළ වාණිජ අභ්‍යවකාශ අංශය කෙතරම් නාටකාකාර ලෙස විකාශනය වී ඇත්ද යන්න එමඟින් අවධාරණය වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි

ජාත්‍යන්තර අධීක්ෂණය නැවත දිවයිනට වධ හිංසා වැළැක්වීම සඳහා කැප වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත වරක් සංචාරය කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය…

13 Jun 2026 Discuss
ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි Sinhala

ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි

එංගලන්තය සර්වාංගීණ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව රන් 87ක විශාල පරාජයකට පත් කළ අතර, මෙම කදිම පරාජයෙන් අනතුරුව දිවයිනේ ක්‍රිකට්…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් නිවේදනය කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් වටිනා අර්බුද ප්‍රතිචාර ආධාර කට්ටලය යටතේ සහාය ලැබීමට නියමිත රාජ්‍ය කණ්ඩායම අතරට…

13 Jun 2026 Discuss