Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති

දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වාට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය බදාදා (12) ඇප ලබා දුන්නේය.

ද සිල්වා අත්අඩංගුවට ගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ නිලධාරීන් හා දේශපාලනඥයන්ට එරෙහි දූෂණ හා අල්ලස් සම්බන්ධ චෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ස්වාධීන රාජ්‍ය ආයතනය වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසිනි.

CIABOC විසින් නඩුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව, අධිකරණය විසින් ඔහු රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ඊයේ අධිකරණය එම තීරණය වෙනස් කරමින් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හැරීමට සුදුසුකම් ලබන බව තීරණය කළේය.

ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් නවයෙන් එකක් වන දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස කලකට පෙර කටයුතු කළ著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයකි. ප්‍රාදේශීය දේශපාලනයේ ඔහු දරන ප්‍රමුඛ තනතුර හේතුවෙන්, රටේ දූෂණ විරෝධී ආරක්ෂක ආයතනය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ශනය කළේය.

ඔහුට එරෙහි නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කරන අතර, CIABOC විසින් දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. නිශ්චිත චෝදනා හා ඇප කොන්දේසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙතෙක් මහජනතාවට නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා විරෝධී ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි

ජාත්‍යන්තර අධීක්ෂණය නැවත දිවයිනට වධ හිංසා වැළැක්වීම සඳහා කැප වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත වරක් සංචාරය කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය…

13 Jun 2026 Discuss
ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි Sinhala

ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව රන් 87කින් පරාජය කරයි

එංගලන්තය සර්වාංගීණ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ටී20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව රන් 87ක විශාල පරාජයකට පත් කළ අතර, මෙම කදිම පරාජයෙන් අනතුරුව දිවයිනේ ක්‍රිකට්…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ADB හි විශාල ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 අර්බුද සහාය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සූදානම්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් නිවේදනය කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් වටිනා අර්බුද ප්‍රතිචාර ආධාර කට්ටලය යටතේ සහාය ලැබීමට නියමිත රාජ්‍ය කණ්ඩායම අතරට…

13 Jun 2026 Discuss