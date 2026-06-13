හිටපු දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාත්ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති
දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි හිටපු දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාත්ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වාට කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය බදාදා (12) ඇප ලබා දුන්නේය.
ද සිල්වා අත්අඩංගුවට ගත්තේ ශ්රී ලංකාවේ රජයේ නිලධාරීන් හා දේශපාලනඥයන්ට එරෙහි දූෂණ හා අල්ලස් සම්බන්ධ චෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ස්වාධීන රාජ්ය ආයතනය වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසිනි.
CIABOC විසින් නඩුව කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව, අධිකරණය විසින් ඔහු රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ඊයේ අධිකරණය එම තීරණය වෙනස් කරමින් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හැරීමට සුදුසුකම් ලබන බව තීරණය කළේය.
ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ශ්රී ලංකාවේ පළාත් නවයෙන් එකක් වන දකුණු පළාතේ ප්රධාන අමාත්යවරයා ලෙස කලකට පෙර කටයුතු කළ著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයකි. ප්රාදේශීය දේශපාලනයේ ඔහු දරන ප්රමුඛ තනතුර හේතුවෙන්, රටේ දූෂණ විරෝධී ආරක්ෂක ආයතනය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ශනය කළේය.
ඔහුට එරෙහි නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කරන අතර, CIABOC විසින් දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ. නිශ්චිත චෝදනා හා ඇප කොන්දේසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙතෙක් මහජනතාවට නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.