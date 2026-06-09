ශ්රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි
ශ්රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය, ව්යුහගත හා නවීකරණය කළ ශ්රම සංචලතා රාමුවක් යටතේ දක්ෂ ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් අපනයනය කිරීම සඳහා ජපානය සමඟ නව ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමකට අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, එය තම ශ්රම බලකාය සඳහා විදේශ රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීමේ දිවයිනේ ප්රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
විනිවිදභාවය හා තිරසාරත්වය මත ගොඩනැගූ රාමුවක්
අලුතින් අනුමත කරන ලද මෙම ගිවිසුම විනිවිදභාවය සහ දිගුකාලීන තිරසාරත්වය යන මූලධර්ම වටා සැකසී ඇති අතර, එය කලින් පැවති ශ්රම අපනයන සංවිධාන වලින් වෙනස් වේ. ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ සුබසාධනය හා අයිතිවාසිකම් ප්රමුඛ කොට ගනිමින්, කම්කරු සංචලතාව හුදෙක් ආර්ථික ගනුදෙනුවක් ලෙස නොසලකා, ශ්රම කේන්ද්රීය වටිනාකම් වැඩසටහනේ හදවතේ තැබීමට ගිවිසුම ප්රමුඛතාවය දෙන බව නිලධාරීන් පවසයි.
විදේශගත ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන් සමහර විට ගොදුරු වූ සූරාකෑම් හා ප්රමාණවත් නොවූ ආරක්ෂාවන් පිළිබඳ දිගු කලක් පැවති ගැටලූ විසඳීමට මෙම රාමුව අදහස් කරන අතර, ජපානයේ රැකියා ලබාගැනීමට කැමැති අය සඳහා වඩාත් ව්යුහගත මාර්ගයක් සලසා දෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකා-ජපාන සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
ජපානයේ වයෝවෘද්ධ ජනගහනය හා ප්රධාන කර්මාන්ත කිහිපයක් පුරා පවතින ශ්රම හිඟය හේතුවෙන්, ජපානය මුළු ආසියාව පුරා දක්ෂ කම්කරුවන් සඳහා වැඩිවැඩියෙන් ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් බවට පත් වී ඇත. ශ්රී ලංකාවේ කැබිනට් තීරණය, තම පුරවැසියන් සාධාරණ සේවා කොන්දේසි හා පැහැදිලිව නිර්වචනය කළ කොන්ත්රාත් බැඳීම් ලබා ගන්නා බව සහතික කරමින්, එම ඉල්ලුමෙන් කොටසක් සපූරාලීමේ නිල කැපවීමක් සනිටුහන් කරයි.
ගිවිසුම හරහා අංශ ගණනාවක ශ්රී ලාංකික වෘත්තිකයන්ට හා දක්ෂ ශිල්පීන්ට දොරටු විවෘත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වැඩසටහන යටතේ යෙදවිය යුතු කම්කරුවන් බඳවා ගැනීම, ස්ථානගත කිරීම සහ අඛණ්ඩ සහාය ලබා දීම සඳහා රජයන් දෙකම පැහැදිලි ක්රියාවලි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
- රජය අනුමත, නියාමිත ක්රියාවලියක් හරහා කම්කරුවන් බඳවා ගෙන ස්ථානගත කෙරේ
- වැඩසටහන කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා සුබසාධනය මූලික කැපවීම් ලෙස අවධාරණය කරයි
- තිරසාර සංචලතා රාමුව රටවල් දෙකටම දිගුකාලීන වාසි සහතික කිරීමට ඉලක්ක කරයි
- බඳවා ගැනීමේ වැඩි විනිවිදභාවය සූරාකෑමේ අවදානම අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ
කැබිනට් අනුමැතිය, ශ්රී ලංකාවේ දක්ෂ මානව ප්රාග්ධනය ජාත්යන්තර ශ්රම වෙළඳපොළවල් තුළ ප්රයෝජනයට ගනිමින් සමගාමීව විදේශගත කම්කරුවන්ගේ කීර්තිය හා ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීමේ රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි. ගිවිසුම නිල අත්සන් කිරීම කරා ගමන් කිරීත්ම ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල සීමාවන් හා සුදුසු අංශ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.