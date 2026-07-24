බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්යාංශය කියයි
බල කම්කරු ශ්රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති බව මුදල් අමාත්යාංශය තහවුරු කර ඇත.
ප්රතිපත්ති තීරණය වෙළඳ වාසියක් ලබා දෙයි
බල කම්කරු ශ්රමයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව ගත් නීතිමය ස්ථාවරය, රටට වඩාත් හිතකර තීරුබදු පසුබිමක් තීරණය කිරීමේදී වොෂිංටනය විසින් පිළිගත් ප්රධාන සාධකයන් අතර වූ බව මුදල් අමාත්යාංශය ප්රකාශ කළේය. ශ්රී ලංකාවේ වැදගත්ම අපනයන ගමනාන්ත රටවල් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමි කර ගෙන ඇති එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතාවල සංකීර්ණතා හරහා ගමන් කරන රටට මෙය කැපී පෙනෙන ප්රතිඵලයකි.
මෑත වසරවලදී එක්සත් ජනපදය තම වෙළඳ හවුල්කාරයන්ගේ කම්කරු ප්රමිතීන් දැඩි ලෙස සොscrutinize කිරීමට පෙළඹී ඇති අතර, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සාකච්ඡා හා තීරුබදු තීරණවලදී බල කම්කරු හා ළමා කම්කරු ශ්රමය සම්බන්ධ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම ඉතා වැදගත් සලකා බැලීමක් බවට පත් කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට පුළුල් වැදගත්කමක්
ශ්රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ප්රවේශය ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ; විශේෂයෙන්ම ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ඇඳුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්ත සඳහා මෙය වැදගත් ය. අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් හේතුවෙන් කලාපයේ තරඟකාරී රටවලට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකානු අපනයනවල තරඟකාරිත්වය ශක්තිමත් වේ.
ජාත්යන්තරව පිළිගත් කම්කරු ප්රමිතීන් සමඟ දේශීය ප්රතිපත්ති සමගිකරණය කිරීම හුදෙක් සදාචාරාත්මක යුතුකමක් පමණක් නොව, ස්පර්ශකර හැකි ආර්ථික ඵල රැගෙන ඒ බව මුදල් අමාත්යාංශයේ නිවේදනය සංඥා කරයි. විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනපදය වැනි ප්රධාන ආර්ථිකයන් වෙළඳ ප්රතිලාභ ක්රමයෙන් එවැනි කැපවීම් සමඟ බැඳීමට පෙළඹෙන්නේ නම් මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.
රජයේ ස්ථාවරය
බල කම්කරු ශ්රමය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාශීලී ප්රවේශය,윤리적 වෙළඳ භාවිතයන් කෙරෙහි රටේ කැපවීම විදහා දැක්වූ බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන් අතර, අදාළ තීරුබදු මට්ටම් තක්සේරු කිරීමේදී ඇමෙරිකානු වෙළඳ බලධාරීන් ඒ සම්බන්ධව ධනාත්මකව ප්රතිචාර දැක්වූ බව පෙනේ.
ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කාරයන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් රටේ තත්ත්වය ඉහළ නංවන ප්රතිපත්ති සඳහා දිගු කලක් යෙදී සිටින ශ්රී ලංකානු අපනයනකරුවන් හා කර්මාන්ත සංගම් විසින් මෙම ප්රතිඵලය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.