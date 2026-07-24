Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

බල කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය තහවුරු කර ඇත.

ප්‍රතිපත්ති තීරණය වෙළඳ වාසියක් ලබා දෙයි

බල කම්කරු ශ්‍රමයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ගත් නීතිමය ස්ථාවරය, රටට වඩාත් හිතකර තීරුබදු පසුබිමක් තීරණය කිරීමේදී වොෂිංටනය විසින් පිළිගත් ප්‍රධාන සාධකයන් අතර වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම අපනයන ගමනාන්ත රටවල් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි කර ගෙන ඇති එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතාවල සංකීර්ණතා හරහා ගමන් කරන රටට මෙය කැපී පෙනෙන ප්‍රතිඵලයකි.

මෑත වසරවලදී එක්සත් ජනපදය තම වෙළඳ හවුල්කාරයන්ගේ කම්කරු ප්‍රමිතීන් දැඩි ලෙස සොscrutinize කිරීමට පෙළඹී ඇති අතර, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සාකච්ඡා හා තීරුබදු තීරණවලදී බල කම්කරු හා ළමා කම්කරු ශ්‍රමය සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම ඉතා වැදගත් සලකා බැලීමක් බවට පත් කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට පුළුල් වැදගත්කමක්

ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ප්‍රවේශය ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ; විශේෂයෙන්ම ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ඇඳුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්ත සඳහා මෙය වැදගත් ය. අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් හේතුවෙන් කලාපයේ තරඟකාරී රටවලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකානු අපනයනවල තරඟකාරිත්වය ශක්තිමත් වේ.

ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් කම්කරු ප්‍රමිතීන් සමඟ දේශීය ප්‍රතිපත්ති සමගිකරණය කිරීම හුදෙක් සදාචාරාත්මක යුතුකමක් පමණක් නොව, ස්පර්ශකර හැකි ආර්ථික ඵල රැගෙන ඒ බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිවේදනය සංඥා කරයි. විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනපදය වැනි ප්‍රධාන ආර්ථිකයන් වෙළඳ ප්‍රතිලාභ ක්‍රමයෙන් එවැනි කැපවීම් සමඟ බැඳීමට පෙළඹෙන්නේ නම් මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.

රජයේ ස්ථාවරය

බල කම්කරු ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාශීලී ප්‍රවේශය,윤리적 වෙළඳ භාවිතයන් කෙරෙහි රටේ කැපවීම විදහා දැක්වූ බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන් අතර, අදාළ තීරුබදු මට්ටම් තක්සේරු කිරීමේදී ඇමෙරිකානු වෙළඳ බලධාරීන් ඒ සම්බන්ධව ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දැක්වූ බව පෙනේ.

ප්‍රධාන වෙළඳ හවුල්කාරයන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් රටේ තත්ත්වය ඉහළ නංවන ප්‍රතිපත්ති සඳහා දිගු කලක් යෙදී සිටින ශ්‍රී ලංකානු අපනයනකරුවන් හා කර්මාන්ත සංගම් විසින් මෙම ප්‍රතිඵලය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සමාගමක් වන මැකූරි ග්රූප් හි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට ද අධික…

24 Jul 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට Sinhala

දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් දකුණු පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් රන්නුළු, අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා…

24 Jul 2026 Discuss
වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි Sinhala

වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාදන් අර්ච්චූනා, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත්…

24 Jul 2026 Discuss