Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාදන් අර්ච්චූනා, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත් කරනු ලැබූ අතර, ඉන් අනතුරුව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද සම්බන්ධයෙන් කරුණු අවධාරණය කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ නව ව්‍යවස්ථාමය ගැටුමක් ඇවිළී ගොස් තිබේ.

සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල

මන්ත්‍රී අර්ච්චූනා, නියමිත දිනයේ අධිකරණ විභාගයට ගොඩනොවී, ඒ වෙනුවට එදිනම පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට සහභාගි වීමට තෝරා ගත්තේය. ඔහු අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් විනිසුරුවරයා ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ අතර, දැනට ක්‍රියාත්මක ව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ යුතුකම ඇත්ත වශයෙන්ම ගැලෙන්නේ කොතැනකද — ව්‍යවස්ථාදායකයටද, නැතිනම් අධිකරණයටද — යන්න සිහිගෙවෙන ව්‍යවස්ථාමය වාදවිවාදයකට මඟ පාදා ඇත.

ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කරුණ ඉදිරිපත් කරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ශීඝ්‍රයෙන්ම මෙම කාරණය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙන ආ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාමය රාමුව යටතේ මැතිවරණයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමි වරප්‍රසාද සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඒ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බව ඔහු තර්ක කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය තුළ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආකන්ද ක්ෂේත්‍රයක් ව පැවති අතර, ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ සිය කර්තව්‍ය ඉටු කරන අවස්ථාවලදී නිතිපතා ප්‍රතිරෝධ ළඟා කර ගැනීමක් මන්ත්‍රීවරු ඓතිහාසිකව සිදු කොට ඇත.

ප්‍රේමදාසගේ මැදිහත්වීම පෙන්නුම් කරන්නේ, විපක්ෂය මෙම කරුණ එක් මන්ත්‍රීවරයෙකු සම්බන්ධ නෛතික ප්‍රශ්නයක් ලෙස පමණක් නොව, පාර්ලිමේන්තුව රැස්ව සිටින සමයේ සියලු ජනතා නියෝජිතයන්ට හිමිවිය යුතු අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නයක් ලෙස සැලකීමට ද අදහස් කරන බවයි.

සියුම් ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රශ්නයක්

මෙම ආරවුලේ හරය ව පවතින්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ও ව්‍යවස්ථාදායකය පෙර අවස්ථාවල දීද ගල් මුහුණ දී ඇති, අධිකරණයේ නිදහස සහ ව්‍යවස්ථාදායකයේ වරප්‍රසාද අතර ඇති මූලික ගැටුම ය. ඔහු අධිකරණයේ නොපෙනුනු දිනය ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ සිටි ක්‍රියාත්මක ව සිටින මන්ත්‍රීවරයෙකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීම, පවතින නීතිය යටතේ ප්‍රතිතරඟකාරී මෙම යුතුකම් දෙක සමතුලිත කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අනුමාන කළ හැකිය.

  • මන්ත්‍රී රාමනාදන් අර්ච්චූනා, යාපනය දිස්ත්‍රිකය නියෝජනය කරයි.
  • ඔහු අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත් කෙරිණි.
  • ඔහු අධිකරණයේ නොපෙනුනු වේලාවේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට සහභාගි ව සිටි බව දක්වා ඇත.
  • විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ඒ කාරණය පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළේය.

දේශපාලන ප්‍රතිවිපාක අපේක්ෂිත ය

ව්‍යවස්ථාදායක වරප්‍රසාදයේ විස්තාරය සහ එය, මන්ත්‍රීවරයෙකු අධිකරණ ක්‍රියාවලියෙන් ආරක්ෂා කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න, ඉදිරි දිනවල දී පාර්ලිමේන්තුවේ මෙන්ම ඉන් පිටතද සැලකිය යුතු දේශපාලන විවාදයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රශ්නය වර්ධනය වන විට නෛතික විශේෂඥයෝ හා ව්‍යවස්ථාමය විද්වතුන් ද ඒ ගැන ස්ථාවර ප්‍රකාශ කරනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.

මේ වන විට, අත්අඩංග

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සමාගමක් වන මැකූරි ග්රූප් හි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට ද අධික…

24 Jul 2026 Discuss
බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි Sinhala

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

බල කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති…

24 Jul 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට Sinhala

දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් දකුණු පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් රන්නුළු, අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා…

24 Jul 2026 Discuss