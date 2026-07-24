Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව ඉක්මවයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව ඉක්මවයි

මැදපෙරදිග ගැටුම් තීව්‍ර වීමත් සමඟ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල බැරලයකට ඩොලර් 100 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මෙය පසුගිය මැයි මාසයෙන් පසු මෙසේ සිදු වන පළමු අවස්ථාව වේ. මෙම තත්ත්වය ජාත්‍යන්තර ශක්ති වෙළඳපොළවල් කම්පනයට ලක් කරමින් ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සැපයුමේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ නැවුම් භීතියක් අවදි කර ඇත.

බ්‍රෙන්ට් ක්‍රූඩ් මිල සියයට හයකින් ඉහළට

තෙල් මිල නිර්ණය සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මිල දර්ශකය වන බ්‍රෙන්ට් ක්‍රූඩ් මිල බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ පමණක් සියයට හයකට වඩා ඉහළ ගිය අතර, දින කිහිපයක් තිස්සේ ගොඩනැගෙමින් තිබූ මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් විය. මෙම තියුණු ඉහළ යාම නිසා මිල මනෝවිද්‍යාත්මකව වැදගත් ඩොලර් 100 සීමාව ඉක්මවූ අතර, එම මට්ටමට මාස කිහිපයකට පසු නැවත ළඟා වීම සිදු විය.

මෙම මිල ඉහළ යාම සිදු වී ඇත්තේ, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය මැදපෙරදිග ක්ෂේත්‍රයේ පිරිහෙන තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පියවර ගත් සමයේ ය. මෙය දැනටමත් අස්ථිර වී ඇති ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළට තවත් අවිනිශ්චිතතාවක් එක් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන කෙරෙහි දැඩි ලෙස යැපෙන රටක් වන අතර, ගෝලීය තෙල් මිල දිගින් දිගටම ඉහළ ගියහොත් එය බරපතළ ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය. ක්‍රූඩ් තෙල් මිල ඉහළ යාම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන ආනයන වියදම් වැඩි කරන අතර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත මත අමතර බරක් පැටවෙන අතර දේශීය ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමට ද හේතු විය හැකිය.

  • මිල ඉහළ මට්ටමක පවතින්නේ නම් ඉන්ධන ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යා හැකිය
  • ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ ශේෂය හා විදේශ සංචිත මත පීඩනය තීව්‍ර විය හැකිය
  • දේශීය ඉන්ධන මිල බලධාරීන් විසින් ඉහළ නංවනු ලැබිය හැකිය
  • ප්‍රවාහන හා බලශක්ති වියදම් ඉහළ යාමත් සමඟ උද්ධමන අවදානම් වැඩි විය හැකිය

වෙළඳපොළ අවධානයෙන්

විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවා ඇත්තේ, මැදපෙරදිග ගැටුම් විසඳුමකින් තොරව උත්සන්න වෙමින් ගියහොත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සැපයුම් බාධා පිළිබඳ භීතිය මිල තවදුරටත් ඉහළ නැංවිය හැකි බවයි. ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළ ඉහළ අවධානයකින් පසු වන අතර, ප්‍රධාන තෙල් නිෂ්පාදන කලාප කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකි ඕනෑම සංඥාවක් සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳුන් භූ-දේශපාලනික සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

තෙල් වෙළඳපොළ භූ-දේශපාලනික අවදානම් කෙරෙහි අතිශයින් සංවේදී වන අතර, සැපයුම් මාර්ග හෝ නිෂ්පාදන ධාරිතාවට බලපෑමක් ඇති විය හැකි යැයි සිතෙන ඕනෑම ඉඟියක් මිල තියුණු ලෙස ඉහළ නංවයි.

මෙම නවතම මිල ඉහළ යාම, ගෝලීය ආර්ථිකය — සහ ශ්‍රී ලංකාව වැනි ආනයන මත යැපෙන රටවල් — ඒවායේ සීමාවෙන් ඔබ්බෙහි ඇති ගැටුම් නිසා ඇති වන උච්චාවචනයන්ට කෙතරම් අවදානමට ලක්ව ඇත්ද යන්නේ තියුණු මතක් කිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය. දේශීය බලධාරීන් හා ප්‍රතිපත්ති立නිර්මාතෘන් තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට, සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සමාගමක් වන මැකූරි ග්රූප් හි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට ද අධික…

24 Jul 2026 Discuss
බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි Sinhala

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

බල කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති…

24 Jul 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට Sinhala

දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් දකුණු පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් රන්නුළු, අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා…

24 Jul 2026 Discuss