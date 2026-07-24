Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍ය පිල්ලයාන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයට

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍ය පිල්ලයාන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයට

පිල්ලයාන් යනුවෙන් බහුලව හඳුනාගැනෙන හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇති අතර, එම නියෝගය ප්‍රකට දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයක් හිමි ඔහුට එරෙහිව අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

නඩු පසුබිම

පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස සේවය කළ පිල්ලයාන්, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු හා මතභේදාත්මක දේශපාලන ඉතිහාසයක් සතු පුද්ගලයෙකි. ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ සැකයෙන් පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමට බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබාදෙන PTA යටතේ ඔහු රඳවා ගැනීම, ඔහුට එරෙහිව ගෙනයන නෛතික කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි විවාදයන්ට ලක්ව ඇති නීතියක් වන අතර, එහි විෂය පථය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ නෛතික විශේෂඥයන් නිතරයේ ප්‍රශ්නකාරී දෘෂ්ටිකෝණ ඉදිරිපත් කර ඇත.

රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කිරීම

චන්ද්‍රකාන්තන් අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් අත්අඩංගුවේ රඳවා තැබිය යුතු බවට අධිකරණය නියෝග කළ අතර, එම කාලය තුළ ඔහු රඳවා ගැනීමට හේතු වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලීන විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පිල්ලයාන්, විශේෂයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ, ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සුපරිචිත චරිතයක් ලෙස සිටි අතර, සටන්කාමී පසුබිමකින් ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන ජීවිතයට පිවිසීමෙන් පසු ඔහු සැලකිය යුතු ජනාශ්‍රිතත්වයක් ගොඩනඟාගෙන ඇත.

නඩුවේ නිශ්චිත චෝදනා සහ ඉදිරි ගමන් මග සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කටයුතු ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සමාගමක් වන මැකූරි ග්රූප් හි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට ද අධික…

24 Jul 2026 Discuss
බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි Sinhala

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

බල කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති…

24 Jul 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට Sinhala

දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් දකුණු පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් රන්නුළු, අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා…

24 Jul 2026 Discuss