පෙර රාජ්ය අමාත්ය පිල්ලයාන් ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයට
පිල්ලයාන් යනුවෙන් බහුලව හඳුනාගැනෙන හිටපු රාජ්ය අමාත්ය සිවනේසතුරේ චන්ද්රකාන්තන්, ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇති අතර, එම නියෝගය ප්රකට දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයක් හිමි ඔහුට එරෙහිව අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලදී.
නඩු පසුබිම
පෙර රාජ්ය අමාත්යවරයෙකු ලෙස සේවය කළ පිල්ලයාන්, ශ්රී ලංකාවේ දිගු හා මතභේදාත්මක දේශපාලන ඉතිහාසයක් සතු පුද්ගලයෙකි. ත්රස්ත ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ සැකයෙන් පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමට බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබාදෙන PTA යටතේ ඔහු රඳවා ගැනීම, ඔහුට එරෙහිව ගෙනයන නෛතික කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි.
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ශ්රී ලංකාවේ දැඩි විවාදයන්ට ලක්ව ඇති නීතියක් වන අතර, එහි විෂය පථය හා ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ නෛතික විශේෂඥයන් නිතරයේ ප්රශ්නකාරී දෘෂ්ටිකෝණ ඉදිරිපත් කර ඇත.
රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කිරීම
චන්ද්රකාන්තන් අගෝස්තු 4 දක්වා රිමාන්ඩ් අත්අඩංගුවේ රඳවා තැබිය යුතු බවට අධිකරණය නියෝග කළ අතර, එම කාලය තුළ ඔහු රඳවා ගැනීමට හේතු වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලීන විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පිල්ලයාන්, විශේෂයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ, ශ්රී ලංකා දේශපාලනයේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සුපරිචිත චරිතයක් ලෙස සිටි අතර, සටන්කාමී පසුබිමකින් ප්රධාන ධාරාවේ දේශපාලන ජීවිතයට පිවිසීමෙන් පසු ඔහු සැලකිය යුතු ජනාශ්රිතත්වයක් ගොඩනඟාගෙන ඇත.
නඩුවේ නිශ්චිත චෝදනා සහ ඉදිරි ගමන් මග සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කටයුතු ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.