Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනේ

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් දකුණු පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් රන්නුළු, අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අද අත්අඩංගුවට ගත් බව දූෂණ විරෝධී ආයතනය නිවේදනය කළේය.

උසස් නිලධාරියකුගේ අත්අඩංගුවෙන් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන මර්දන ව්‍යාපාරය අනාවරණය වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ දූෂණ විරෝධී අධිකාරිය ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව වගවීම තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතර, මෙම අත්අඩංගුව ඒ සඳහා ගත් තවත් සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. දකුණු පළාතේ වඩාත්ම බලගතු පරිපාලන තනතුරක් දැරූ රන්නුළු, රජයේ ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය සෘජුවම අභියෝගයට ලක් කරන බරපතල චෝදනාවලට දැන් මුහුණ දෙයි.

ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස, චෝදිතයා පළාතේ පරිපාලනය අධීක්ෂණය කරමින් කලාපීය මට්ටමේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති නිසා, එකල දැරූ තනතුරේ ජ්‍යෙෂ්ඨභාවය හේතුවෙන් මෙම චෝදනා විශේෂ අවධානයට ලක් වේ.

CIABOC සිය බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීමේ රාජකාරිය පැවරී ඇති CIABOC, උසස් තනතුරුවල සිටි පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නඩු ගොනු කිරීමේදී පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කර ඇත. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම දූෂිත ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට, විමර්ශනය කිරීමට සහ නඩු පැවරීමට කොමිෂන් සභාව බලය ලත් ආයතනයකි.

හිටපු ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ක්‍රියාත්මක විමර්ශනය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. චෝදිතයා නියමිත කාලයක් තුළ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රන්නුළු ඉහළම පරිපාලන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ දකුණු පළාතේ මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු ජනතා අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවයේ වඩාත් විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් සඳහා ජාතික මට්ටමේ ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින සන්දර්භය තුළ මෙය සිදු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම් Sinhala

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සමාගමක් වන මැකූරි ග්රූප් හි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට ද අධික…

24 Jul 2026 Discuss
බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි Sinhala

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

බල කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති…

24 Jul 2026 Discuss
වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි Sinhala

වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාදන් අර්ච්චූනා, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත්…

24 Jul 2026 Discuss