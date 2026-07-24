Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට අධික කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සමඟ විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානම්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සමාගමක් වන මැකූරි ග්රූප් හි ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ෂෙමාරා වික්‍රමනායක, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 260 කට ද අධික වටිනාකමකින් යුත් සමාගම් කොටස් හිමිකාරිත්වයක් රඳවාගෙන සිය ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිත අතර, ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම ආයෝජන බැංකු අතරට ගැනෙන ආයතනයක දිදුලන වෘත්තීය ජීවිතයකට මෙයින් නිමාවක් සිදු වේ.

ශිඛරයේ මං සලකන කෙරූ වෘත්තීය ගමනක්

2018 සිට මැකූරි ග්රූප් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ලෙස කටයුතු කළ වික්‍රමනායක, සිඩ්නි කේන්ද්‍ර කරගත් මෙම ගෝලීය මූල්‍ය සේවා ආයතනයේ ඒ තනතුර හෙබවූ ප්‍රථම කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසයට එක් විය. ඇගේ නායකත්වය යටතේ ආයතනය ගෝලීය ආර්ථික කැළඹීම් රාශියකට මුහුණ දෙමින් ද ලොව පුරා දේපළ කළමනාකරණ හා යටිතල පහසුකම් ආයෝජන කටයුතු දිගටම පුළුල් කළේ ය.

ඇගේ විශ්‍රාම ගැනීමේ නිවේදනය පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේ ය; විශේෂයෙන් ම ඇය දශක ගණනාවක ආයතනික සේවය හරහා එක්රැස් කරගත් විශාල කොටස් හිමිකාරිත්වය ඒ සඳහා හේතු විය — ආයතනය කෙරෙහි ඇයට ඇති පෞද්ගලික කැපවීම මෙන් ම ශක්තිමත් කාර්යසාධනයකින් ඔරොත්තු දෙමින් ආයතනය මෙහෙයවීම හරහා ලත් ප්‍රතිඵල ද ඒ සංඛ්‍යාව ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආඩම්බරය

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, ගෝලීය මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ශිඛරයට ළඟා වූ වික්‍රමනායකගේ ගමන, බොහෝ කලක් තිස්සේ ජාතික අභිමානයේ ප්‍රභවයක් ව පවතී. ශ්‍රී ලාංකික ජාතික මූලයන් හිමි ඇය, ලංකාවේ මුල් ජීවිතය ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික නායකත්වයේ ඉහළ ම මට්ටම් කරා ළඟා වීමට බාධාවක් නොකර ගත් වෘත්තිකයන්ගේ පරම්පරාවක ප්‍රතිනිධිත්වය ගනී.

ඇගේ සාර්ථකත්වයේ කතාව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික හා වෘත්තීය ප්‍රජාවන් අතර තවමත් බලවත් ලෙස දිළිසෙමින්, ගෝලීය මූල්‍ය හා ආයතනික නායකත්ව ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩ නගා ගැනීමට අපේක්ෂා බදිනා තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආභාෂයක් ව පවතී.

මැකූරි හි ඊළඟ පරිච්ඡේදය

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මූල්‍ය කල්ලිය අතර "මිලිනෙයාර්ස් ෆැක්ටරි" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන මැකූරි ග්රූප්, දැන් ඊළඟ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනු ඇත. ආයතනයේ උපාය මාර්ගික දිශානතිය හැඩ ගැස්වීමේ දී වික්‍රමනායකගේ ප්‍රබල කාර්යභාරය සැලකිල්ලට ගනිමින්, මෙම සංක්‍රාන්තිය වෙළෙඳ පොළ විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.

ගෝලීය යටිතල පහසුකම් සම්පත් කළමනාකරණය කරන ලොව ලොකුම ආයතන අතරට ගැනෙන මෙම සමූහය, ආසියාවේ කැපී පෙනෙන සේ ඇතුළු දේශ දුසිම් ගණනාවක ක්‍රියාකාරීත්වය ගෙන යයි. ඇගේ සමුගැනීම, ආයතනයේ නූතන ඉතිහාසයේ නිර්ණායක පරිච්ඡේදයකට නිමාවක් සනිටුහන් කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි Sinhala

බල කම්කරු ආනයන තහනම ඇමෙරිකාවෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් ලබා ගැනීමට හේතු වූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

බල කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය, එක්සත් ජනපදයෙන් අඩු තීරුබදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සෘජුව දායක වී ඇති…

24 Jul 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට Sinhala

දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමකදී හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් දකුණු පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් රන්නුළු, අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා…

24 Jul 2026 Discuss
වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි Sinhala

වරප්‍රසාද යෝජනාවද, නඩු විභාගයද? මන්ත්‍රී අර්ච්චූනාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොළොම්පොළ ගිනිභාජනයක් දල්වයි

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාදන් අර්ච්චූනා, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුවක් නිකුත්…

24 Jul 2026 Discuss