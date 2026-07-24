බංග්ලාදේශ ජනාධිපති මොහොමඩ් ෂහාබුද්දීන් ෂෙයික් හසීනාගේ ප්රත්යාගමනය පිළිබඳ බිය මධ්යයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි
බංග්ලාදේශ ජනාධිපති මොහොමඩ් ෂහාබුද්දීන්, පලවා හරින ලද හිටපු අග්රාමාත්ය ෂෙයික් හසීනා රටට නැවත පැමිණීමේ හැකියාව ඉදිරිපිට දේශපාලන 緊張තතා උග්ර වෙමින් පවතින අතරතුර, ස්වකීය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.
හසීනාගේ දීර්ඝකාලීන සගයෙකු වන ෂහාබුද්දීන්, හසීනා රටට ආපසු යාමට අදහස් කරන බව ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව බංග්ලාදේශ දේශපාලන ව්යවස්ථාව තුළ වර්ධනය වූ නොසන්සුන්භාව මධ්යයේ ධුරය හැර ගියේය. රොයිටර්ස් සමාචාර සේවය සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදී හසීනා විසින් කරන ලද මෙම ප්රකාශය රටේ අතුරු පාලන තන්ත්රය කම්පනයට පත් කළේය.
දේශපාලනිකව කැළඹිලිසහගත පිටවීමක්
ෂහාබුද්දීන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉතාමත් වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, හසීනා සහ ඇගේ අවාමි ලීග් පක්ෂය සමඟ ඔහු පවත්වාගෙන ආ සමීප සබඳතා හේතුවෙනි. මෙම වසරේ මුල භාගයේ ප්රධාන වශයෙන් සිසුන් විසින් නායකත්වය දෙන ලද මහජන නැගිටීමකින් අනතුරුව හසීනා බලයෙන් පලවා හරින ලද දා සිට විකල්ප රහිත තත්ත්වයක පසුවෙන බංග්ලාදේශ දේශපාලන පරිසරයේ ඉතාමත් සංවේදී මොහොතක ඔහු ධුරය හැර යයි.
2024 අගෝස්තු මාසයේ බංග්ලාදේශයෙන් පලා ගිය හසීනා, දැනට ඉන්දියාවේ පදිංචිව සිටින බව විශ්වාස කෙරේ. ඇය ස්වදේශයේ බරපතළ නීතිමය නඩු ගණනාවකට මුහුණ දෙයි. ඇය ආපසු පැමිණීමට අදහස් කරන බවට ප්රකාශ කිරීම, අලුත් දේශපාලන අස්ථිරභාවයක් ඇති වේ යැයි බිය වන අය අතර සංත්රාසය ඇති කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට අදාළ කලාපීය වැදගත්කම
බංග්ලාදේශයේ ඇතිවෙමින් පවතින මෙම සංවර්ධනයන් දකුණු ආසියාව පුරා, ශ්රී ලංකාව ඇතුළුව, සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙයි. ශ්රී ලංකාවේ නිරීක්ෂකයන් දැඩිව පිහිටාගත් දේශපාලන රාජවංශ සහ වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටින ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදී ව්යාපාර අතර කලාපය පුරා පවතින පුළුල් ගැටලු සමඟ සමානාත්මතාවයන් ඇති බව සඳහන් කරයි.
බංග්ලාදේශය මෙම අවිනිශ්චිත දේශපාලන අදියරක් හරහා ගමන් කරන විට, ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම දැනටමත් අස්ථිර වෙනස්වීමේ කාල පරිච්ඡේදයකට තවත් සංකීර්ණ ස්තරයක් එකතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.