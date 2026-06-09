ආර්ථික පීඩනය හේතුවෙන් යුවළවලට සිය විවාහ උත්සව කප්පාදු කිරීමට සිදුවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ උදාර විවාහ සම්ප්රදාය අභියෝගයට ලක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ විවාහ රටාවේ වෙනස්වන මුහුණුවර
පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්රී ලාංකික විවාහ උත්සවය සමෘද්ධිය හා ජංගමත්වය සමඟ සමාන පදයක් ලෙස සැලකී ඇත — විශාල අමුත්තන් ලේඛන, සංකීර්ණ චාරිත්ර, අතිවිශාල ආහාර සංග්රහ සහ රාත්රිය ගෙවී යන තෙක් පවතින සංගීත සාදයන් ඊට නිදසුන් ය. එහෙත් ප්රිය සම්ප්රදාය ඒ ආකාරයෙන් ම නොපවතිනි; ආර්ථික දුෂ්කරතා සිය විවාහ ජීවිතය ඇරඹීමට යුවළවල් ගන්නා තීරණ නොපෙනෙන ලෙස ප්රතිව්යූහගත කරමින් ඊට වඩා සරල ස්වරූපයක් ලබාදෙමින් තිබේ.
සැමරීම් බරක් බවට පත්වන විට
පවුලේ ගෞරවය, සමාජ තත්ත්වය සහ ප්රජා සබඳතා යන සංකල්ප මත ගැඹුරින් මුල් බැසගත් සංස්කෘතික ආයතනයක් ලෙස සැලකෙන "ශ්රේෂ්ඨ ශ්රී ලාංකික විවාහ" ප්රවේශ්ය නොවන ආඩම්බරයක් ලෙස ක්රමක්රමයෙන් සැලකෙමින් තිබේ. ජීවන වියදමේ දැඩි ඉහළ යෑම, රටේ ආර්ථික අර්බුදයේ දිගු කාලීන බලපෑම සහ ප්රජාව අතර ඇතිවෙමින් පවතින වටිනාකම් සම්බන්ධ පරම්පරාමය වෙනස්කම් — මේ සියල්ල එකතු වී, හුදෙක් ආකර්ෂණීය උත්සවයක් වේදිකාගත කිරීමට ණය ගැනීමට ලක්ෂ සියයක් හෝ ඊට වෙනත් ආකාරයෙන් ණය බැඳීමට තරුණ යුවළවල් අකමැති වීමේ ප්රවණතාවක් නිර්මාණය කොට ඇත.
කිසි දිනෙක තුන්සිය දෙනෙකුට අඩු ආමන්ත්රණ ලේඛනයක් නොතිබිය යුතු ය යන්න අසිරු ලෙස සලකනු ලැබූ යුගයක් ගෙවී ගොස්, දැන් බොහෝ යුවළවල් ළඟ ම හිතමිතුරන් සහ පවුලේ අය ඇතුළත් කුඩා, ළෙන්ගතු රැස්වීම් කරා යොමු වෙමින් සිටිති. ශ්රී ලාංකික විවාහ නිර්වචනය කළ දැවැන්ත හෝටල් ශාලා වෙනුවට ගෙදර දී හෝ සාමාන්ය ස්ථානවල පවත්වන සරල සංග්රහ දැන් ස්ථාන ගනිමින් ඇත.
සංඛ්යා කියයි කතාව
ආහාරපාන සපයන්නන්, සරසවිලි සිදු කරන්නන්, ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ මංගල ඇඳුම් නිර්මාතෘවරුන් ඇතුළු විවාහ කර්මාන්ත සැලකුම්කරුවන් විශාල පරිමාණ ඇණවුම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇති බව වාර්තා කරති. ශ්රී ලංකාවේ සාම්ප්රදායික විවාහ උත්සවයක් ආයෝජනය කිරීමේ වියදම මෑත වසරවලදී දැඩි ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ස්ථාන කුලිය, සංග්රහ, ආභරණ, ඇඳුම් සහ විනෝදාස්වාද ඇතුළු වියදම් බොහෝ විට රුපියල් මිලියන ගණනකට ළඟා වේ — මධ්යම පාන්තික පවුල් රාශියකට ලඟා විය නොහැකි මුදලකි.
- නොනිමෙන ආහාර මිල උද්ධමනය හේතුවෙන් ආහාරපාන හා සංග්රහ වියදම් තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.
- ශ්රී ලාංකික සාම්ප්රදායික විවාහ වල ශිලාස්ථම්භ ආකාරයෙන් දිස්වන රත්රන් ආභරණ, ලෝකෙ මිල ඉහළ යෑම හමුවේ ක්රමයෙන් දිරිමත් කළ නොහැකි ලෙස මිල අධික වෙමින් ඇත.
- ව්යාපාර වසංගත හා අර්බුද කාලයේ පාඩු නිරාකරණය කර ගැනීමට තැත් කිරීම හේතුවෙන් ස්ථාන හා සරසවිලි වියදම් ඉහළ යෑම දිගටම සිදු වෙමින් ඇත.
ප්රමුඛතා නැවත සිතා බලන පරම්පරාවක්
විශේෂයෙන් ම තරුණ ශ්රී ලාංකිකයන්, ඉතා ஆடம්பරදායක විවාහ උත්සවයක් සූදානම් කිරීමේ ඇති පීඩනය ඊට දරා ගත යුතු මූල්ය ආතතිය සාධාරණ කරයි ද යන්න ගැන ගැඹුරු ලෙස ප්රශ්නකරන්නට යොමු වෙමින් සිටිති. බොහෝ යුවළවල් ගෙදර ගැනීමට, ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හෝ තම미래ය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ඉතිරිකිරීම් යොමු කිරීමට කැමැත්ත ප්රකාශ කරන අතර, එදිනෙකාගේ සැමරීමකට ඒ මුදල් වෙනත් ආකාරයෙන් ගලා නොයාවිය යුතු ය යන ස්ථාවරය ගනිති.
අද බොහෝ තරුණ යුවළවලට, විවාහ උත්සවය දිනකි — නමුත් ඉන් ඇතිවන ණය ගෙවා නිම කිරීමට වසර ගණනාවක් ගත විය හැකිය. චින්තනය වෙනස් වෙමින් ඇත.
සිතීමේ මෙම වෙනස ශ්රී ලාංකිකයන් ලෝකීය ප්රවණතාවන්ට ගොදුරු වීම හේතුවෙන් ද ත්වරාන්විත ව ඇත; ඒ අනුව සරල හා ළෙන්ගතු විවාහ ක්රමයෙන් ජනප්රිය ල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.