Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රු. බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන අරමුදල් සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රු. බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන අරමුදල් සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි

ප්‍රතිපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බ්‍රහස්පතින්දා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ, රාජ්‍ය අරමුදල් ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන සිද්ධිය සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාරයේ වාර්තාව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ලබා ගැනීමේ අයිතිය නීතිඥ මහතුන්ට මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ද හිමිවන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

වගවීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක්

සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්‍රේමදාස මහතා, ලේඛනය තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජයට බලකරමින් මෙම ඉල්ලීම කළේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුරදීය. එවැනි වාර්තාවක් ව්‍යවස්ථාදායකයෙන් සඟවා තැබීම හෝ රඳවා ගැනීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වගවීමේ බරපතල කඩකිරීමක් බවට පත්වන බව ඔහු තර්ක කළ අතර, විශේෂයෙන් රට සියුම් ආර්ථික ය立直ු ගමනක නිරත වන මෙවන් කාලයක එය වඩාත් ම අදාළ බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

ප්‍රශ්නාවලිය යටතේ ඇති භාණ්ඩාගාර වාර්තාව, කියන ලද අරමුදල් අවභාවිතය සමඟ සම්බන්ධ සැලකිය යුතු පාඩු පිළිබඳව අදාළ වන බව ප්‍රතිපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළ අතර, ජාතියේ ශ්‍රේෂ්ඨ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව, රාජ්‍ය මූල්‍ය කරුණු සම්බන්ධ ඊළඟ ඕනෑම තීරණයක් ගැනීමට පෙර එහි අන්තර්ගතය සම්පූර්ණයෙන් ම දැන සිටිය යුතු බව ඔහු පැවසීය.

මූල්‍ය විනිවිදභාවය පිළිබඳ පුළුල් උත්සුකතා

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ දැඩි සොscrutiny මැද ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වී ඇත. මෑත වසරවල අභූතපූර්ව මූල්‍ය අර්බුදයකින් මුදා ගත් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ නිරත ශ්‍රී ලංකාව, ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන තුළ විනිවිදභාවය පිළිබඳ කරුණු ඔස්සේ ප්‍රතිපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් නැවත නැවතත් සිය කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

  • ප්‍රශ්නාවලිය යටතේ ඇති වාර්තාව, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කිරීම හා සම්බන්ධ පාඩුවක් විස්තර කරන බව කියනු ලැබේ.
  • ප්‍රේමදාස මහතා, වාර්තාව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
  • රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය කෙසේ සිදු කෙරෙනුයේ දැයි දැන ගැනීමේ ජනතාවගේ අයිතිය ඔහු අවධාරණය කළේය.
මෙරට ජනතාවට සිය මුදලට කුමක් සිදු වූයේ දැයි සත්‍යය දැන ගැනීමේ හිමිකම ඇත. මෙම වාර්තාව තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ තැබිය යුතුය.

රජය තවම විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත

බ්‍රහස්පතින්දා වන විට, ප්‍රතිපක්ෂ නායකවරයාගේ ඉල්ලීමට රජය විධිමත් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. ඉල්ලීමට අනුකූල වීමට රජය ඉදිරිපත් වේදැයි, නැතිනම් ඉදිරි දිනවල දී මෙම කාරණය පාර්ලිමේන්තු ගැටුමක් බවට පත් වේදැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ උනන්දුවෙන් බලා සිටිති.

නියමිත කාලය තුළ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව මන්ත්‍රී මණ්ඩලය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් නොකළහොත්, ප්‍රතිපක්ෂ පක්ෂ වඩාත් දැඩි පීඩනයකට යොමු වීමත් සමඟ ඊළඟ සතිය තුළ කොළඹ දේශපාලන කතිකාවතේ ප්‍රධාන ස්ථානය මෙම සිදුවීමට හිමිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය, ව්‍යුහගත හා නවීකරණය කළ ශ්‍රම සංචලතා රාමුවක් යටතේ දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් අපනයනය කිරීම සඳහා ජපානය සමඟ නව ද්විපාර්ශ්වික…

09 Jun 2026 Discuss
ජාත්‍යන්තර වංචා ජාල නව කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කිරීමත් සමග රට අවදානම් තත්ත්වයේ Sinhala

ජාත්‍යන්තර වංචා ජාල නව කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කිරීමත් සමග රට අවදානම් තත්ත්වයේ

සංවිධානාත්මක සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් මගින් දූපත් රාජ්‍යය ක්‍රමයෙන් ඉලක්ක කෙරේ දිගු කලක් තිස්සේ අග්නිදිග ආසියාවට විපත්තියක් වී ඇති දැඩි ලෙස සංවිධානගත වංචා ජාල,…

09 Jun 2026 Discuss
හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දඩුවම් Sinhala

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දඩුවම්

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක දැඩි සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, හිටපු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ කටයුතුවල සැලකිය යුතු…

09 Jun 2026 Discuss