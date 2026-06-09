රු. බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන අරමුදල් සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි
ප්රතිපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා බ්රහස්පතින්දා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ, රාජ්ය අරමුදල් ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කළ බවට කියන සිද්ධිය සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාරයේ වාර්තාව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ලබා ගැනීමේ අයිතිය නීතිඥ මහතුන්ට මෙන්ම ශ්රී ලාංකික ජනතාවට ද හිමිවන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
වගවීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක්
සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්රේමදාස මහතා, ලේඛනය තවදුරටත් ප්රමාද නොකර ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජයට බලකරමින් මෙම ඉල්ලීම කළේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුරදීය. එවැනි වාර්තාවක් ව්යවස්ථාදායකයෙන් සඟවා තැබීම හෝ රඳවා ගැනීම, ප්රජාතන්ත්රවාදී වගවීමේ බරපතල කඩකිරීමක් බවට පත්වන බව ඔහු තර්ක කළ අතර, විශේෂයෙන් රට සියුම් ආර්ථික ය立直ු ගමනක නිරත වන මෙවන් කාලයක එය වඩාත් ම අදාළ බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.
ප්රශ්නාවලිය යටතේ ඇති භාණ්ඩාගාර වාර්තාව, කියන ලද අරමුදල් අවභාවිතය සමඟ සම්බන්ධ සැලකිය යුතු පාඩු පිළිබඳව අදාළ වන බව ප්රතිපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළ අතර, ජාතියේ ශ්රේෂ්ඨ ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලය වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව, රාජ්ය මූල්ය කරුණු සම්බන්ධ ඊළඟ ඕනෑම තීරණයක් ගැනීමට පෙර එහි අන්තර්ගතය සම්පූර්ණයෙන් ම දැන සිටිය යුතු බව ඔහු පැවසීය.
මූල්ය විනිවිදභාවය පිළිබඳ පුළුල් උත්සුකතා
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ දැඩි සොscrutiny මැද ප්රේමදාස මහතාගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වී ඇත. මෑත වසරවල අභූතපූර්ව මූල්ය අර්බුදයකින් මුදා ගත් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ප්රයත්නයේ නිරත ශ්රී ලංකාව, ප්රධාන රාජ්ය ආයතන තුළ විනිවිදභාවය පිළිබඳ කරුණු ඔස්සේ ප්රතිපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් නැවත නැවතත් සිය කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
- ප්රශ්නාවලිය යටතේ ඇති වාර්තාව, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වෙනතකට යොමු කිරීම හා සම්බන්ධ පාඩුවක් විස්තර කරන බව කියනු ලැබේ.
- ප්රේමදාස මහතා, වාර්තාව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
- රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය කෙසේ සිදු කෙරෙනුයේ දැයි දැන ගැනීමේ ජනතාවගේ අයිතිය ඔහු අවධාරණය කළේය.
මෙරට ජනතාවට සිය මුදලට කුමක් සිදු වූයේ දැයි සත්යය දැන ගැනීමේ හිමිකම ඇත. මෙම වාර්තාව තවදුරටත් ප්රමාදයකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ තැබිය යුතුය.
රජය තවම විධිමත් ප්රතිචාරයක් දක්වා නැත
බ්රහස්පතින්දා වන විට, ප්රතිපක්ෂ නායකවරයාගේ ඉල්ලීමට රජය විධිමත් ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. ඉල්ලීමට අනුකූල වීමට රජය ඉදිරිපත් වේදැයි, නැතිනම් ඉදිරි දිනවල දී මෙම කාරණය පාර්ලිමේන්තු ගැටුමක් බවට පත් වේදැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ උනන්දුවෙන් බලා සිටිති.
නියමිත කාලය තුළ භාණ්ඩාගාර වාර්තාව මන්ත්රී මණ්ඩලය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් නොකළහොත්, ප්රතිපක්ෂ පක්ෂ වඩාත් දැඩි පීඩනයකට යොමු වීමත් සමඟ ඊළඟ සතිය තුළ කොළඹ දේශපාලන කතිකාවතේ ප්රධාන ස්ථානය මෙම සිදුවීමට හිමිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.