සල්ලේගේ මුදා හැරීම ඉල්ලා විපක්ෂ පක්ෂ සහ බෞද්ධ පූජකවරු එක්ව විරෝධතාවයක
විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ සන්ධානයක් සහ බෞද්ධ පූජකවරුන් පිරිසක් එක්ව වීදි බැස, සල්ලේගේ අඛණ්ඩ රඳවා තබා ගැනීම සමස්ත ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ඔහු වහාම නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා ප්රසිද්ධ විරෝධතාවයක් පවත්වන ලදී.
පුළුල් සන්ධානයක් අදිටන් ගනී
මෙම විරෝධතාවය, දේශපාලන විපක්ෂ නායකයින් සහ ආගමික නායකයින් එකතු කරගත් අසාමාන්ය සන්ධානයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, සල්ලේගේ නඩුව පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ඉස්මතු කළේය. බෞද්ධ පූජකවරුන්ගේ සහභාගීත්වය විරෝධතාවට සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක බරක් ලබා දුන් අතර, ශ්රී ලාංකීය සමාජ ජීවිතය හා දේශපාලන සංවාදය තුළ ආගමික ආයතන තවමත් ඉටු කරන බලගතු භූමිකාව පිළිබිඹු කළේය.
විරෝධකරුවෝ එක්රැස් වී, කටයුතු හසුරුවා ගත් ආකාරය පිළිබඳ අධිකාරීන්ට ඇති අතෘප්තිය ප්රකාශ කරමින්, ආණ්ඩුව ක්ෂිප්රව ක්රියාත්මක වී යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ. රැළියේ එක්සත් ස්වභාවය, බලධාරීන් කෙරෙහි වැඩෙමින් පවතින බහු-පාක්ෂික හා බහු-සමාජ පීඩනය පිළිබඳ සංඥාවක් ලබා දෙයි.
ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්
විරෝධතාවයේ කතිකයෝ, අසාධාරණ රඳවා ගැනීමක් ලෙස තමන් විස්තර කළ දෙය හෙළා දකිමින්, අදාළ අධිකාරීන්ගෙන් ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය නැවත සලකා බලා සල්ලේ නිදහස් කිරීම සඳහා ඉක්මනින් ඉදිරියට යන ලෙස 촉구 කළහ. දේශපාලන නායකයින් සමඟ ආගමික නායකයින්ගේ සහභාගීත්වය, මෙම ගැටළුව සාමාන්ය පක්ෂ සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇති බවේ පණිවිඩය තහවුරු කළේය.
විරෝධතාවය, නඩුව තුළ වගවීම හා විනිවිදභාවය ඉල්ලා නැඟෙමින් පවතින හඬවල් සමූහයට තවත් එකතු වූ අතර, ආණ්ඩුව නියමිත කාලය තුළ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට නොකළ හොත් තවත් විරෝධතා පැවැත්විය හැකි බව සංවිධායකයෝ පෙන්වා දුන්හ.
මෙම සිදුවීම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය තුළ නිසි නෛතික ක්රියාවලිය සහ රඳවාගෙන සිටින්නන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න මෙම නඩුව මතු කරන බව ඔවුහු පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.