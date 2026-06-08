Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සල්ලේගේ මුදා හැරීම ඉල්ලා විපක්ෂ පක්ෂ සහ බෞද්ධ පූජකවරු එක්ව විරෝධතාවයක

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සල්ලේගේ මුදා හැරීම ඉල්ලා විපක්ෂ පක්ෂ සහ බෞද්ධ පූජකවරු එක්ව විරෝධතාවයක

විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ සන්ධානයක් සහ බෞද්ධ පූජකවරුන් පිරිසක් එක්ව වීදි බැස, සල්ලේගේ අඛණ්ඩ රඳවා තබා ගැනීම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව පුරා පුළුල් විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ඔහු වහාම නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා ප්‍රසිද්ධ විරෝධතාවයක් පවත්වන ලදී.

පුළුල් සන්ධානයක් අදිටන් ගනී

මෙම විරෝධතාවය, දේශපාලන විපක්ෂ නායකයින් සහ ආගමික නායකයින් එකතු කරගත් අසාමාන්‍ය සන්ධානයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, සල්ලේගේ නඩුව පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ඉස්මතු කළේය. බෞද්ධ පූජකවරුන්ගේ සහභාගීත්වය විරෝධතාවට සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක බරක් ලබා දුන් අතර, ශ්‍රී ලාංකීය සමාජ ජීවිතය හා දේශපාලන සංවාදය තුළ ආගමික ආයතන තවමත් ඉටු කරන බලගතු භූමිකාව පිළිබිඹු කළේය.

විරෝධකරුවෝ එක්රැස් වී, කටයුතු හසුරුවා ගත් ආකාරය පිළිබඳ අධිකාරීන්ට ඇති අතෘප්තිය ප්‍රකාශ කරමින්, ආණ්ඩුව ක්ෂිප්‍රව ක්‍රියාත්මක වී යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ. රැළියේ එක්සත් ස්වභාවය, බලධාරීන් කෙරෙහි වැඩෙමින් පවතින බහු-පාක්ෂික හා බහු-සමාජ පීඩනය පිළිබඳ සංඥාවක් ලබා දෙයි.

ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්

විරෝධතාවයේ කතිකයෝ, අසාධාරණ රඳවා ගැනීමක් ලෙස තමන් විස්තර කළ දෙය හෙළා දකිමින්, අදාළ අධිකාරීන්ගෙන් ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය නැවත සලකා බලා සල්ලේ නිදහස් කිරීම සඳහා ඉක්මනින් ඉදිරියට යන ලෙස 촉구 කළහ. දේශපාලන නායකයින් සමඟ ආගමික නායකයින්ගේ සහභාගීත්වය, මෙම ගැටළුව සාමාන්‍ය පක්ෂ සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇති බවේ පණිවිඩය තහවුරු කළේය.

විරෝධතාවය, නඩුව තුළ වගවීම හා විනිවිදභාවය ඉල්ලා නැඟෙමින් පවතින හඬවල් සමූහයට තවත් එකතු වූ අතර, ආණ්ඩුව නියමිත කාලය තුළ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට නොකළ හොත් තවත් විරෝධතා පැවැත්විය හැකි බව සංවිධායකයෝ පෙන්වා දුන්හ.

මෙම සිදුවීම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ නිසි නෛතික ක්‍රියාවලිය සහ රඳවාගෙන සිටින්නන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මෙම නඩුව මතු කරන බව ඔවුහු පවසති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss