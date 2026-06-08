Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරානය ඊශ්‍රායලයට එරෙහි ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර කරයි — ලෙබනනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉරානය ඊශ්‍රායලයට එරෙහි ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර කරයි — ලෙබනනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්

ඉරානයේ හමුදාව ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව එල්ල කළ ප්‍රහාර අත්හිටුවා ඇතැයි නිවේදනය කර ඇතත්, ඊශ්‍රායලය ලෙබනනයේ සිය හමුදා මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් ප්‍රහාර නැවත ආරම්භ කරන බවට තෙහෙරාන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

ඉරානයේ ප්‍රහාරක මෙහෙයුම් තාවකාලිකව නතර කිරීම සිදු වී ඇත්තේ කලාපීය උද්වේගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරතුරය. සිය සංයමය කොන්දේසි සහිත බවත්, එය ලෙබනනයේ ඊශ්‍රායල හැසිරීම සෘජුවම සම්බන්ධ බවත් ඉරානය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම අනතුරු ඇඟවීම සනිටුහන් කරන්නේ, ඊශ්‍රායලය එහි මෙහෙයුම් ඉදිරියට ගෙන යන්නේ නම් සතුරුකාමී ක්‍රියා ඉතා ඉක්මනින් නැවත ඇවිළිය හැකි බවය.

ඊශ්‍රායලය ද පියවර පිටුපසට ගනී

ඒ හා සමාන්තරව, ජ්‍යෙෂ්ඨ ඊශ්‍රායල නිලධාරියෙකුගේ ප්‍රකාශයක් උපුටා දක්වමින් ඊශ්‍රායල මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ, ඊශ්‍රායලය ද ඉරානයට එරෙහි ප්‍රහාර අත්හිටුවා ඇති බවය. එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ හදිසි ඉල්ලීම මත මෙම පියවර ගනු ලැබූ බව වටහාගෙන ඇති අතර, පුළුල් ගැටුමක දොරකඩ සිට දෙපාර්ශ්වයම ආපසු ගෙන ඒමට වොෂිංටනය සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව ඉන් ඇඟවේ.

ආතතියෙන් පිරුණු අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක්

අන්‍යෝන්‍ය විරාමය කෙටිකාලීන සහනයක් ලබා දුන් ද, තත්ත්වය ඉතා අස්ථායි ලෙස පවතී. වත්මන් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයේ ප්‍රධාන කරුණු ලෙස පහත දේ හඳුනාගත හැකිය:

  • ඉරානය ඊශ්‍රායලයට එරෙහි ප්‍රහාර අත්හිටුවා ඇතත්, ඒවා නැවත ආරම්භ කිරීමේ අයිතිය අත්හැර නැත
  • ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රහාර නතර කිරීම ට්‍රම්ප් පරිපාලනයේ ඉල්ලීම පරිදි සිදු වූ බව වාර්තා වේ
  • ලෙබනනය කේන්ද්‍රීය ගිනිකෙළිය ලක්ෂ්‍යය ලෙස පවතින අතර, ඉරානය සිය සංයමය ඊශ්‍රායල ක්‍රියාවන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ කර ඇත

මෙම වර්ධනයන් මැදපෙරදිග පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ගැටුම්වල ගැඹුරින් බද්ධ වූ ස්වභාවය ප්‍රතිබිම්බ කරයි; එක් පෙරමුණක ක්‍රියාවන් ඉතා ඉක්මනින් තවත් පෙරමුණක ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි. පුළුල් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රාමුවක් නොමැතිව, වත්මන් සාමකාමී අවධිය කෙටිකාලීන එකක් විය හැකි බවට නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss