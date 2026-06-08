ඉරානය ඊශ්රායලයට එරෙහි ප්රහාර තාවකාලිකව නතර කරයි — ලෙබනනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්
ඉරානයේ හමුදාව ඊශ්රායලයට එරෙහිව එල්ල කළ ප්රහාර අත්හිටුවා ඇතැයි නිවේදනය කර ඇතත්, ඊශ්රායලය ලෙබනනයේ සිය හමුදා මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරන්නේ නම් ප්රහාර නැවත ආරම්භ කරන බවට තෙහෙරාන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
ඉරානයේ ප්රහාරක මෙහෙයුම් තාවකාලිකව නතර කිරීම සිදු වී ඇත්තේ කලාපීය උද්වේගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරතුරය. සිය සංයමය කොන්දේසි සහිත බවත්, එය ලෙබනනයේ ඊශ්රායල හැසිරීම සෘජුවම සම්බන්ධ බවත් ඉරානය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. මෙම අනතුරු ඇඟවීම සනිටුහන් කරන්නේ, ඊශ්රායලය එහි මෙහෙයුම් ඉදිරියට ගෙන යන්නේ නම් සතුරුකාමී ක්රියා ඉතා ඉක්මනින් නැවත ඇවිළිය හැකි බවය.
ඊශ්රායලය ද පියවර පිටුපසට ගනී
ඒ හා සමාන්තරව, ජ්යෙෂ්ඨ ඊශ්රායල නිලධාරියෙකුගේ ප්රකාශයක් උපුටා දක්වමින් ඊශ්රායල මාධ්ය වාර්තා කර ඇත්තේ, ඊශ්රායලය ද ඉරානයට එරෙහි ප්රහාර අත්හිටුවා ඇති බවය. එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ගේ හදිසි ඉල්ලීම මත මෙම පියවර ගනු ලැබූ බව වටහාගෙන ඇති අතර, පුළුල් ගැටුමක දොරකඩ සිට දෙපාර්ශ්වයම ආපසු ගෙන ඒමට වොෂිංටනය සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව ඉන් ඇඟවේ.
ආතතියෙන් පිරුණු අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක්
අන්යෝන්ය විරාමය කෙටිකාලීන සහනයක් ලබා දුන් ද, තත්ත්වය ඉතා අස්ථායි ලෙස පවතී. වත්මන් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයේ ප්රධාන කරුණු ලෙස පහත දේ හඳුනාගත හැකිය:
- ඉරානය ඊශ්රායලයට එරෙහි ප්රහාර අත්හිටුවා ඇතත්, ඒවා නැවත ආරම්භ කිරීමේ අයිතිය අත්හැර නැත
- ඊශ්රායලයේ ප්රහාර නතර කිරීම ට්රම්ප් පරිපාලනයේ ඉල්ලීම පරිදි සිදු වූ බව වාර්තා වේ
- ලෙබනනය කේන්ද්රීය ගිනිකෙළිය ලක්ෂ්යය ලෙස පවතින අතර, ඉරානය සිය සංයමය ඊශ්රායල ක්රියාවන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ කර ඇත
මෙම වර්ධනයන් මැදපෙරදිග පුරා ව්යාප්ත වෙමින් පවතින ගැටුම්වල ගැඹුරින් බද්ධ වූ ස්වභාවය ප්රතිබිම්බ කරයි; එක් පෙරමුණක ක්රියාවන් ඉතා ඉක්මනින් තවත් පෙරමුණක ප්රතිවිපාක ඇති කරයි. පුළුල් රාජ්යතාන්ත්රික රාමුවක් නොමැතිව, වත්මන් සාමකාමී අවධිය කෙටිකාලීන එකක් විය හැකි බවට නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.