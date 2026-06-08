Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පූර් සෞරශක්ති ව්‍යාපෘතිය සඳහා විදුලි ගාස්තුව පිළිබඳව ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව එකඟතාවයකට එළඹේ

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පූර් සෞරශක්ති ව්‍යාපෘතිය සඳහා විදුලි ගාස්තුව පිළිබඳව ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව එකඟතාවයකට එළඹේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික බලශක්ති සහයෝගීතාවයේ වැදගත්이정표යක් සනිටුහන් කරමින්, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර් හිදී ඉදිකිරීමට යෝජිත සෞර විදුලි බලාගාරය සඳහා අය කෙරෙන විදුලි ගාස්තුව අවසන් කර ගැනීමට සමත් වී ඇත. මෙය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡා වෙමින් පැවති මෙම අන්‍යෝන්‍ය පුනර්ජනනීය බලශක්ති වැඩ පිළිවෙලේ ඉදිරි ගමනට ඉතා වැදගත් පිය වරක් ලෙස සැලකේ.

දීර්ඝ ප්‍රතීක්ෂාවකට පසු ලද එකඟතාවය

සම්පූර් සෞර විදුලි බලාගාරයෙන් ජනනය කෙරෙන බලශක්තිය සඳහා වන ගාස්තු අනුපාතය පිළිබඳව දෙරජයයන් විසින් එකඟතාවයකට එළඹ ඇති අතර, ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය මෙතෙක් මන්දගාමී කළ ප්‍රධාන බාධාවන්ගෙන් එකක් ඉවත් වී තිබේ. ඉන්දියාව-ශ්‍රී ලංකා බලශක්ති හවුල්කාරිත්වයේ කොටසක් ලෙස වසර ගණනාවක් තිස්සේ සාකච්ඡා විය මෙම ව්‍යාපෘතිය ගොඩනැගීමේ කාලසීමාව, ගාස්තු අවසන් කිරීම හේතුවෙන් දැන් වේගවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සම්පූර්හි උපායමාර්ගික වැදගත්කම

ත්‍රිකුණාමලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති සම්පූර් ස්ථානය, විදුලි බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා උපායමාර්ගිකව වටිනා ස්ථානයක් ලෙස බොහෝ කලකට ෙපර හඳුනාගෙන ඇත. සෞරශක්ති ව්‍යාපෘතියක් දිශාවට මෙලෙස හැරීම, ගෝලීය පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්කවලට අනුකූලව, පිරිසිදු හා තිරසාර බලශක්ති ප්‍රභවයන් දෙසට ගමන් කිරීමේ දෙරටේ කැපවීම ප්‍රතිබිම්භ කරයි.

මෑත වසරවල දී තම ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් දරුණු විදුලි කප්පාදුවකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, සම්පූර් සෞර බලාගාරය ජාතික විදුලි පද්ධතියට ඉතා වැදගත් එකතු කිරීමක් ලෙස සැලකේ. මිල අධික ඛනිජ ඉන්ධන ආනයනය මත රඳා පැවතීම අඩු කරමින් දූපත් ජාතියේ විදුලි සැපයුම ශක්තිමත් කිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින ආර්ථික හා උපායමාර්ගික සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙම එකඟතාවය සැලකේ. ශ්‍රී ලංකාව සමග ඉන්දියාවේ සම්බන්ධතාවයේ මධ්‍යම ධූරාවලියක් ලෙස බලශක්ති සහයෝගීතාවය මතු වී ඇති අතර, දූපත පුරා ජාල අන්තර් සම්බන්ධතා හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති කිහිපයක් දැනටමත් ගවේෂණය කෙරෙමින් හෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතී.

විදුලි ගාස්තුව අවසන් කිරීම, දෙරටටම සැලකිය යුතු ආර්ථික හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කමක් දරන මෙම ව්‍යාපෘතිය නැවත ගතිවේගයක් ලද බව සංඥා කරයි.

ගාස්තු එකඟතාවයෙන් අනතුරුව, ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීමේ මීළඟ අදියරයන් ඇතුළු මූල්‍ය හා තාක්ෂණික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දෙපිටින් ම බලධාරීන් ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශුද්ධ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්දියා-ශ්‍රී ලංකා සහයෝගීතාවයේ වඩාත් ප්‍රකට සංකේතයක් බවට සම්පූර් සෞර බලාගාරය පත්වනු ඇතැයි පුළුල් ලෙස අපේක්ෂා කෙරේ.

එකඟ වූ ගාස්තු අනුපාතය, බලාගාරයේ ජනනය කිරීමේ ධාරිතාව සහ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රක්ෂේපිත කාලරාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සතිවල දී අදාළ රජයයන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss