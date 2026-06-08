Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හල්ෆ්ට්ස්ඩෝප්: නීතිය හා බලය අතර සටනේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන යුක්ති භවනය

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හල්ෆ්ට්ස්ඩෝප්: නීතිය හා බලය අතර සටනේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන යුක්ති භවනය

කොළඹ නගරයේ හදවතේ වූ හල්ෆ්ට්ස්ඩෝප් අධිකරණ සංකීර්ණය, රාජ්‍ය බලය හමුවේ යුක්තිය සොයන්නන්ට දිගු කලක් තිස්සේ අවසාන රැකවරණය සපයා ආ ස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇත. අද දිනයේ, එම භූමිකාව කවරදාටත් වඩා වැදගත් — ඒ සමඟම, කවරදාටත් වඩා ප්‍රශ්නාර්ථයට ලක් — වී ඇතැයි හැඟේ.

විමර්ශනයට ලක් වූ ආයතනයක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ලෙස අවිනිශ්චිත දේශපාලන හා ආර්ථික පරිසරයක් හරහා ගමන් කරන මෙවේලේ, හල්ෆ්ට්ස්ඩෝප්හි ඓතිහාසික පරිශ්‍රය තුළ ක්‍රියාත්මක වන අධිකරණ ආයතනය, රටේ නීතිමය ආයතනවල සැබෑ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාතික සංවාදයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් ව ඇත. පොදු ජනතාව, සක්‍රීය කාර්යකාදීහු, සහ නීති විශාරදයෝ එකසේ තීක්ෂ්ණ ප්‍රශ්නයක් මතු කරති: දේශපාලනික, මූල්‍යමය, හා ආයතනික යන බහු දිශාවන්ගෙන් බලවත් බලවේග පීඩනය එල්ල කරන විට, අධිකරණයට අපක්ෂපාතීව සිටිය හැකිද?

ගැඹුරු රාජ්‍යයේ සෙවණැල්ල

ප්‍රජාතාන්ත්‍රික වගවීමේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඔබ්බෙහි ක්‍රියාත්මක වන, බලගතු කාර්යභාරිකයන්ගෙන් සමන්විත සිහිල් ජාලයක් ලෙස හඳුන්වන "ගැඹුරු රාජ්‍යය" යන සංකල්පය, ශ්‍රී ලංකාවේ දී කුමන්ත්‍රණ කතාවක් ලෙස තවදුරටත් බැහැර කෙරෙන්නේ නැත. අනුප්‍රාප්තික රජයන් හරහා, තේරී පත් ධුරය දරන්නා කවරෙකු වුවද, යම් යම් බල ව්‍යූහයන් නොසෙල්වී පවතිමින් ප්‍රතිපත්ති හැඩගස්වා, සියදේ පිරිස් රැකගෙන, නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලින් ඔවුන් ආවරණය කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන රටාවන් ඉස්මතු ව ඇත.

බලවතුන් නැවත නැවතත් වගවීමෙන් ගැලවෙනු නරඹා සිටි සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට, හල්ෆ්ට්ස්ඩෝප් නියෝජනය කරන්නේ අත්‍යන්ත වටිනා දෙයක් — ව්‍යවහාරිකව හෝ, කිසිවෙකු නීතියෙන් ඉහළ නොසිටිය යුතු ඉඩකඩමය.

ප්‍රමාද වූ යුක්තිය, ප්‍රතික්ෂේප වූ යුක්තිය?

දේශපාලකයන්, හමුදා නිලධාරීන්, සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රභූන් සම්බන්ධ සිද්ධි-ශ්‍රේෂ්ඨ නඩු, විසඳුමකින් තොරව වසර ගණනක් — සමහරක් දශක ගණනක් — ස්ථිති රහිත ව අධිකරණ ක්‍රමය තුළ ගිලී ඇති ආකාරය පිළිබඳව විවේචකයෝ සාකූල ව ඇඟිල්ල දිගු කරති. ඒ අතරතුර, අඩු සම්පත් සහිත සාමාන්‍ය ජනතාවට, ඉතා සුළු කරුණු හේතුවෙන් පවා, නීති ක්‍රමයේ සම්පූර්ණ හා ත්වරිත බරෙහිගොදුර විඳිමට සිදු වේ.

  • යුධ සමය ආශ්‍රිත මානව හිමිකම් කඩකිරීම් යයි කියනු ලබන සිදුවීම් සම්බන්ධ නඩු, වසර පහළොවකට අධික කාලයකට පසුව ද විසඳී නැත.
  • දේශපාලන සබඳතා ඇති පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ගොනු කළ මූල්‍ය වංචා චෝදනා, නඩු විභාගයේ විවිධ අවස්ථාවන්හිදී නැවත නැවතත් ස්ථිති රහිත ව ඇත.
  • දූෂණය හෙළිදරව් කළ විගඥාපකයන් හා මාධ්‍යවේදීන්, ඔවුන්ගේ නඩු අවිනිශ්චිත කාලයක් ඇදී යද්දී, නීතිමය හිරිහැරවලට ලක් වෙමින් සිටිති.

නීතිඥ පිරිස ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

නීති ප්‍රජාව ඇතුළතින්ම ප්‍රතිරෝධී හඬ නැඟෙයි. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ ආශ්‍රමයේ කොටසක් දේශපාලන මැදිහත්වීමට ක්‍රමිකව ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රතිවිරෝධය දක්වමින්, මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පෙත්සම් ගොනු කර, විධායක බලය ඉක්මවා යාමට අභියෝග කර ඇත. මෙම නීතිඥවරු තර්ක කරන්නේ, හල්ෆ්ට්ස්ඩෝප්හි අඛණ්ඩතාව, හුදෙක් වෘත්තීය ගැටළුවක් පමණක් නොව — ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අවශ්‍යතාවයක් ද බව ය.

අධිකරණ ආයතනය යනු, රාජ්‍ය බලයට එරෙහිව ජනතාවට ඉතිරි ව ඇති අවසාන ආරක්ෂිත රේඛායයි. එම රේඛාව දුර්වල වූ කල, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයම අනතුරේ ය.

හන්දියේ සිටි මොහොතක්

මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, දේශපාලන ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය ඓතිහාසික පහළම මට්ටමේ පවතින මෙවේලේ, අධිකරණ ආයතනයේ විශ්වසනීයත්වය අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ බරක් දරයි. ක්‍රමානුකූල වෙන

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss