ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව එක්සත් ජනපදය සපයන ලද TH-57 Sea Ranger හෙලිකොප්ටර් 10ක් භාරගනී
එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට (SLAF) තෑගි කරන ලද TH-57 'Sea Ranger' බහු-භූමිකා හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්රී ලංකාව භාරගෙන ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ආරක්ෂක සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ ඉතිහාසගත පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
පැමිණීම සහ මූලික සූදානම
හෙලිකොප්ටර් සමුද්ර මාර්ගයෙන් දිවයිනට ප්රවාහනය කරන ලද බව ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය තහවුරු කළේය. ගුවන් යානා දැනට රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නවතා ඇති අතර, ඒවා공식 සේවයට ප්රේරණය කිරීමට පෙර තාක්ෂණික සැකසුම් හා සූදානම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.
සක්රීය යෙදවීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට පෙර, සෑම හෙලිකොප්ටරයක්ම සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් සූදානම සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය පරීක්ෂණ මාලාවකට, නිල භාරගැනීමේ절차 වලට සහ පරීක්ෂණ ගුවන් ගමන් වලට යටත් කෙරෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකා-එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක සහයෝගීතාවයේ ορόσημයක්
කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර දිගුකාලීන ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයේ සැලකිය යුතු ột්රස්ථානයක් ලෙස මෙම භාරදීම ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් විස්තර කරන ලදී. SLAF නිකුත් කළ නිල නිවේදනයෙහි සඳහන් වූයේ, මෙම භාරදීම ගුවන් හමුදාවේ මෙහෙයුම් හැකියාවන් සහ ගුවන් සේවා පුහුණු යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වටිනා දායකත්වයක් නියෝජනය කරන බවයි.
"මෙම ගුවන් යානාවල පැමිණීම ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර දිගුකාලීන ආරක්ෂක සහයෝගීතාවයේ සැලකිය යුතු ột්රස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ මෙහෙයුම් හා පුහුණු හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා වටිනා දායකත්වයක් නියෝජනය කරයි."
හෙලිකොප්ටර් භාවිතා කරන ආකාරය
සක්රීය සේවයට ප්රේරණය කිරීමෙන් පසු, TH-57 ගුවන් යාන මළු ජාතික අවශ්යතා පුළුල් පරාසයකට සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නව ගුවන් යානා සඳහා ගුවන් හමුදාව ඉදිරිපත් කළ ප්රාථමික භූමිකාවන් නම්:
- නියමුවන් පුහුණු කිරීම සහ ගුවන් කර්මාන්ත කුශලතා සංවර්ධනය
- මානවීය සහය සහ විපත් ප්රතිචාර (HADR) මෙහෙයුම්
- සෙවීම් හා ගලවා ගැනීම් (SAR) මෙහෙයුම්
- SLAF විසින් භාරගනු ලබන වෙනත් රාජ්ය සේවා කැපවීම්
TH-57 ගුවන් යාන මළු ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් සේවා පුහුණු ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇති බවත්, අනාගත ගුවන් හමුදා නියමුවන් සංවර්ධනය සඳහා නවීන වේදිකාවක් සපයමින් රට පුරා හදිසි අවස්ථා සහ ස්වාභාවික විපත් වලට ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව ද පුළුල් කරනු ඇති බවත් SLAF අවධාරණය කළේය.
පුළුල් උපායමාර්ගික වැදගත්කම
ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින උපායමාර්ගික සහභාගිත්වයක් ඇති කාලසීමාවක දී මෙම හෙලිකොප්ටර් හුවමාරුව සිදු වේ. SLAF සඳහා, බහු-භූමිකා භ්රාමක-පියාප්ති ගුවන් යානා දහයක් එකතු වීම ජරාජීර්ණ ගුවන් යාන මළුවකට ස්පර්ශනීය යාවත්කාලීන කිරීමක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතාවල ප්රායෝගික වාසි අවධාරණය කරයි.
නිශ්චිත භූමිකාවන් අතර විපත් ප්රතිචාරය සහ සෙවීම් හා ගලවා ගැනීම් ඇතුළත් වන හෙයින්, නව හෙලිකොප්ටර් මඟින් සිවිල් ප්රජාවන්ට, විශේෂයෙන් පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ වැඩිවෙමින් පවතින දැඩි කාලගුණික සිදුවීම් වල aftermath හිදී, ප්රත්යක්ෂ ප්රතිලාභ ලබාදෙනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ.