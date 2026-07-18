Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බේරුවල සුපිරිමාර්කට්ටුවකට දේශීය සහල් අධිමිල අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් මිලියන 1ක දඩ මුදලක්

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බේරුවල සුපිරිමාර්කට්ටුවකට දේශීය සහල් අධිමිල අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් මිලියන 1ක දඩ මුදලක්

නීති විරෝධී සහල් මිල නියම කිරීම සම්බන්ධයෙන් කළුතර අධිකරණය දඩ මුදල් නියම කරයි

බේරුවල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වන සුපිරිමාර්කට්ටුවක් රුපියල් මිලියන 1ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට නියම කර ඇත. කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් එම ව්‍යාපාරික ස්ථානය, දේශීයව නිෂ්පාදිත කීරිසම්බා සහල් නීතිය මගින් නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා අධික මිලකට විකුණා ඇති බව තහවුරු කරමින් මෙම නියෝගය ලබා දී තිබේ.

මෙම නඩුව, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් රජය නියාමනය කරන ලද මිල ගණන් ඉක්මවා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය, විශේෂයෙන් සිය ලක්ෂ ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දෛනික ආහාර වේලෙහි ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නා සහල් සඳහා, පාරිභෝගිකයන් සූරාකෑමේ නිරත ව්‍යාපාරිකයන් සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට එරෙහිව දියත් කර ඇති පුළුල් මර්දන ව්‍යාපාරයේ කොටසක් වේ.

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර අධිමිල ගැසීම විමර්ශනයට ලක් වෙයි

පාරිභෝගික කටයුතු නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන, සාමාන්‍ය පවුල්වල බර ලිහිල් කිරීම සඳහා රජය විසින් හඳුන්වා දෙන ලද මිල පාලනයට යටත් සහල් වර්ගවල මිල ගණන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, දිවයිනේ සිල්ලර අලෙවිසැල් පුරා පරීක්ෂාවන් තීව්‍ර කර ඇත.

මෙම මිල නියාමනයන් උල්ලංඝනය කරන ලෙස හඳුනාගන්නා සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති යටතේ නීතිමය පියවර ගනු ලැබේ. කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලැබුණු මෙම නවතම තීරණය, නියම කරන ලද මිල ගැසීමේ මාර්ගෝපදේශ නොතකා හරින්නන්ට සැලකිය යුතු මූල්‍ය දඩ මුදල් පැනවීමට අධිකරණය සූදානම් බව පැහැදිලිව සංඥා කරයි.

දිවයිනේ ව්‍යාපාරිකයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

බේරුවල සුපිරිමාර්කට්ටුවට නියම කළ රුපියල් මිලියන 1ක දඩ මුදල, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාපාරිකයන්ට, අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අධිමිල ගැසීම කිසිසේත් ඉවසා නොගන්නා බවට ස්ථිර පණිවිඩයක් ලෙස සැලකේ. බලධාරීන් විසින් සිල්ලර අලෙවිසැල්වල මිල ගැසීමේ ඕනෑම අවස්ථාවක් සම්බන්ධිත පාරිභෝගික කටයුතු ආයතනවලට වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  • නීති විරෝධී ක්‍රියාවට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික ස්ථානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බේරුවල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.
  • උල්ලංඝනය සිදු වූයේ දේශීයව නිෂ්පාදිත කීරිසම්බා සහල් නියම කරන ලද උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා අධික මිලකට විකිණීම සම්බන්ධයෙනි.
  • රුපියල් මිලියන 1ක දඩ මුදල නියම කළේ කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසිනි.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් අධිකරණ තීරණයට සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල, විශේෂයෙන් ඉහළ ආහාර මිල ගණන්වල බලපෑමට වඩාත් අවදානමට ලක් වූ අඩු ආදායම්ලාභී පිරිස්ගේ ගැනුම් ශක්තිය මිල පාලන පියවරයන් ඇත්තෙන්ම ආරක්ෂා කරන බව සහතික කිරීම සඳහා සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පවත්වා ගෙන යාමට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගල්ෆ් නාරි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව පහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයට දෙගුණ පහරක් Sinhala

ගල්ෆ් නාරි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව පහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයට දෙගුණ පහරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය දුෂ්කර අවධියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින අතර, ගල්ෆ් රටවල් වලින් පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සැලකිය යුතු පහළ යාමක් මහාමාරියෙන් පසු…

18 Jul 2026 Discuss
SJB හා සම්බන්ධ නීතිඥ සංගමය අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මහජන සංවාදයක් පවත්වයි Sinhala

SJB හා සම්බන්ධ නීතිඥ සංගමය අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මහජන සංවාදයක් පවත්වයි

ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය (SJB) හා සම්බන්ධ නීතිමය අංශය වන සමගි නීතිඥ සංගමය, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයේ නිදහසට එල්ල වන බවට සංවිධානය විසින් හඳුනාගෙන ඇති…

18 Jul 2026 Discuss
හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ හිමිනමක් සම්බන්ධ නව චෝදනා CIABOC ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ හිමිනමක් සම්බන්ධ නව චෝදනා CIABOC ඉදිරිපත් කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සිකුරාදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නව කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර, පවතින හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණය…

18 Jul 2026 Discuss