Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ හිමිනමක් සම්බන්ධ නව චෝදනා CIABOC ඉදිරිපත් කරයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ හිමිනමක් සම්බන්ධ නව චෝදනා CIABOC ඉදිරිපත් කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සිකුරාදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නව කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර, පවතින හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ හිමිනමක් සම්බන්ධ චෝදනා විමර්ශකයන් විසින් මතු කරන ලදී.

අධිකරණය ඉදිරියේ නව වර්ධනයන්

CIABOC නඩු විභාග නිලධාරීන් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට පැමිණ තම පරීක්ෂණයේ නවතම සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කළ අතර, දැනටමත් දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති මෙම නඩුවට සැලකිය යුතු නව මානයක් එක් කරමින් නව චෝදනා හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම ඉදිරිපැත්ම, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ජනතාවගේ විශේෂ අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් නඩු විභාගයේ තවත් එක් වර්ධනයක් ලෙස සටහන් විය.

රාජ්‍ය ජීවිතයේ සෑම මට්ටමකදීම අල්ලස් හා දූෂිත ක්‍රියාවන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ වගකීම දරන දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව, නඩුව හා සම්බන්ධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ආගමික පුද්ගලයෙකුගේ සහභාගිත්වය පෙන්නුම් කරන තොරතුරු හෙළිදරව් වී ඇති බව අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.

පරීක්ෂණයේ පසුබිම

හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණය මෑත මාසවලදී CIABOC ඉදිරියේ පවතින වඩාත් කැපී පෙනෙන නඩු අතරට එක්ව ඇති අතර, නෛතික නිරීක්ෂකයන් මෙන්ම සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ ද සොයා බැලීමට ලක්ව ඇත. නඩුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු විභාගයේ කිහිප අදියරකින් ගමන් කර ඇති අතර, සෑම ශ්‍රවණයක් හරහාම නව විස්තර ජනගත වී ඇත.

බෞද්ධ හිමිනමකගේ සම්බන්ධිත භාවය සනාථ වුවහොත්, ශ්‍රී ලාංකේය සමාජය තුළ සංඝරත්නය කෙරෙහි පවතින ගැඹුරු ගෞරවය සැලකිල්ලට ගත් කල, එය මෙම නඩුවේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.

නඩු විභාගය ඉදිරියට

CIABOC තම නඩු ගොනු ශක්තිමත් කරගෙන යත්ම, අධිකරණය මෙම කරුණ වැඩිදුරටත් සලකා බැලීමට නියමිතය. රාජ්‍ය ආයතනවල වගවීම හා විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ගෙන යන පුළුල් ජාතික ප්‍රයත්නයන්ට අනුකූලව, කොමිෂන් සභාව ප්‍රකට දූෂණ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වඩ වඩාත් ක්‍රියාශීලී වී ඇත.

මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවල වැඩිදුර විස්තර වහාම ජනතාවට ප්‍රකාශ කෙරුණේ නැත, මන්ද එවැනි කරුණු සම්බන්ධ නඩු විභාගයන් සාමාන්‍යයෙන් නෛතික සීමාවන්ට යටත් වන බැවිනි. ඉදිරි දිනයකදී කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නඩුව නැවත කැඳවනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2001 මිනීමැරුමට සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම Sinhala

2001 මිනීමැරුමට සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම

දශක දෙකක් පැරණි නඩුවට අවසානයේ තීරණයක් අවිවාහක පුරුෂයෙකු සම්බන්ධ ඝාතනයක් හා සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණය මරණ දඬුවම නියම කර ඇත. මෙම නඩුව දශක දෙකකට වැඩි…

18 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) විදේශ ජාතික කාන්තාවක් සතුව රුපියල් මිලියන 10ක් පමණ වටිනා කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගත් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ඇය…

18 Jul 2026 Discuss
ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි Sinhala

ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි

බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතය යන රටවල නතර කර සිටින එක්සත් ජනපද හමුදා වත්කම් ඉලක්ක කරමින් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඉරානය තහවුරු කර ඇති අතර, එය සමීපකාලීන ඇමරිකානු…

18 Jul 2026 Discuss