රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට
බන්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) විදේශ ජාතික කාන්තාවක් සතුව රුපියල් මිලියන 10ක් පමණ වටිනා කොකේන් මත්ද්රව්ය සොයාගත් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ඇය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
කටුනායකේ පිහිටි රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිදුකරන ලද සාමාන්ය පරීක්ෂාවකදී රේගු හා මත්ද්රව්ය නිවාරණ නිලධාරීන් විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවල අවධානයේ ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයක් බවට ගුවන්තොටුපළ ක්රමයෙන් පත්වෙමින් ඇති අතර, මෙම සිදුවීම එහි තවත් වැදගත් මත්ද්රව්ය සොයාගැනීමක් ලෙස සැලකේ.
ඇතුළු වීමේදී සඟවා ගෙනා කොකේන්
විදේශ ජාතිකයා පරික්ෂා කිරීමේදී නිලධාරීන් විසින් කොකේන් තොගය සොයාගන්නා ලද නමුත්, සඟවාගෙන ආ ක්රමය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්රව්යවල වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 10ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර, එය මෙම ජාවාරම් ප්රයත්නයේ විශාලත්වය කෙළින්ම ප්රකාශ කරයි.
සැකකරු අත්අඩංගුවට
මත්ද්රව්ය සොයාගැනීමෙන් වහාම ඇය අත්අඩංගුවට ගෙන වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් වෙත භාරදෙන ලදී. නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ ඇය මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
රටට අවෛධ මත්ද්රව්ය ගලා ඒම වැළැක්වීම සඳහා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෑත මාසවලදී BIA හිදී නිරීක්ෂණ හා පරීක්ෂා ක්රියා පටිපාටි තීව්ර කර ඇත. ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලවල සංක්රාන්ති කේන්ද්රස්ථානයක් මෙන්ම ගමනාන්තයක් ලෙස ද යොදාගනු ලබන බව නිලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.
මෙම නවතම සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, නඩුව නීතිමය ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.