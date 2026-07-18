Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිස්ත්‍රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

දිවා කාලය පුරා අපේක්ෂිත උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට එරෙහිව ප්‍රවේශම් වන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක අටක පදිංචිකරුවන් වෙතට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තාප අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්‍රික්ක

මෙම අනතුරු ඇඟවීම නැගෙනහිර පළාත සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්ම උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකටද අදාළ වේ. බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ අතර:

  • යාපනය
  • කිලිනොච්චිය
  • මුලතිව්
  • නැගෙනහිර පළාත තුළ වන දිස්ත්‍රික්ක

ප්‍රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට කරන ඉල්ලීම

බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්‍රික්කවල මහජනතාව ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කරන ලෙසත්, දිවා කාලයේ උච්ච තාප වේලාවන්හිදී දීර්ඝ කාලයක් සෘජු හිරු එළියට නිරාවරණය වීම සීමා කරන ලෙසත්, දැඩි එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම්වලින් වැළකී සිටින ලෙසත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

වැඩිහිටියන්, කුඩා දරුවන් සහ පෙර පැවති සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් ඇති පුද්ගලයන් ඇතුළු අවදානම් කණ්ඩායම් අතිරේක ප්‍රවේශමින් කටයුතු කරන ලෙසත්, හැකිතාක් සෙවනැලි සහිත හෝ වායු සමීකරණය කළ පරිසරයන් සොයා යන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අධීක්ෂණය අඛණ්ඩව පවතී

දිවයිනේ පවතින කාලගුණ රටාවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බවත්, තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට තවදුරටත් යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් නිකුත් කරන බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත. නම් කරන ලද දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන් කාලගුණ විද්‍යා බලධාරීන්ගේ නිල නිවේදනවලට අවධානය යොමු කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) විදේශ ජාතික කාන්තාවක් සතුව රුපියල් මිලියන 10ක් පමණ වටිනා කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගත් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ඇය…

18 Jul 2026 Discuss
ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි Sinhala

ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි

බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතය යන රටවල නතර කර සිටින එක්සත් ජනපද හමුදා වත්කම් ඉලක්ක කරමින් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඉරානය තහවුරු කර ඇති අතර, එය සමීපකාලීන ඇමරිකානු…

18 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව 2026 ජූලි 22 දින නියමිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව 2026 ජූලි 22 දින නියමිතයි

ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව 2026 ජූලි 22 දින පැවැත්වීමට නිල වශයෙන් නියමිත අතර, දිවයිනේ ව්‍යාපාරික නායකයන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා ආයතනික දිනදර්ශනයේ වැදගත්…

18 Jul 2026 Discuss