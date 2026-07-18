දිස්ත්රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි
දිවා කාලය පුරා අපේක්ෂිත උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට එරෙහිව ප්රවේශම් වන ලෙස ශ්රී ලංකාවේ දිස්ත්රික්ක අටක පදිංචිකරුවන් වෙතට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව තාප අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්රික්ක
මෙම අනතුරු ඇඟවීම නැගෙනහිර පළාත සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්ම උතුරු පළාතේ දිස්ත්රික්ක කිහිපයකටද අදාළ වේ. බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ අතර:
- යාපනය
- කිලිනොච්චිය
- මුලතිව්
- නැගෙනහිර පළාත තුළ වන දිස්ත්රික්ක
ප්රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට කරන ඉල්ලීම
බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්රික්කවල මහජනතාව ප්රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කරන ලෙසත්, දිවා කාලයේ උච්ච තාප වේලාවන්හිදී දීර්ඝ කාලයක් සෘජු හිරු එළියට නිරාවරණය වීම සීමා කරන ලෙසත්, දැඩි එළිමහන් ක්රියාකාරකම්වලින් වැළකී සිටින ලෙසත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
වැඩිහිටියන්, කුඩා දරුවන් සහ පෙර පැවති සෞඛ්ය තත්ත්වයන් ඇති පුද්ගලයන් ඇතුළු අවදානම් කණ්ඩායම් අතිරේක ප්රවේශමින් කටයුතු කරන ලෙසත්, හැකිතාක් සෙවනැලි සහිත හෝ වායු සමීකරණය කළ පරිසරයන් සොයා යන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
අධීක්ෂණය අඛණ්ඩව පවතී
දිවයිනේ පවතින කාලගුණ රටාවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බවත්, තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට තවදුරටත් යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් නිකුත් කරන බවත් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත. නම් කරන ලද දිස්ත්රික්කවල පදිංචිකරුවන් කාලගුණ විද්යා බලධාරීන්ගේ නිල නිවේදනවලට අවධානය යොමු කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.