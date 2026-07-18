Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව 2026 ජූලි 22 දින නියමිතයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව 2026 ජූලි 22 දින නියමිතයි

ශ්‍රී ලංකා කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව 2026 ජූලි 22 දින පැවැත්වීමට නිල වශයෙන් නියමිත අතර, දිවයිනේ ව්‍යාපාරික නායකයන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා ආයතනික දිනදර්ශනයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකුණු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික පාලනය හා නායකත්වය ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන මෙම සමුළුව, ජ්‍යෙෂ්ඨ ආයතනික පෞද්ගලිකත්ව, මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ කර්මාන්ත තීරණ ගන්නන් එක් රැස් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආයතනික නායකත්වය සඳහා වේදිකාවක්

මෙවැනි සිදුවීම් ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසායන් තුළ මණ්ඩල කාමර හැසිරීම් සහ උපායමාර්ගික දිශාව පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් හැඩගස්වා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ක්‍රමයෙන් වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි. කෝපරේට් අධ්‍යක්ෂ සමුළුව, ඉහළ පෙළේ විධායකයන්ට අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට, නව අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සහ දේශීය හා කලාපීය ව්‍යාපාරික පරිසරයට අදාළ හොඳම ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට පැමිණීමට හැකි සංවාද වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය ඉදිරියට ගෙන යමින් ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට කටයුතු කරන මෙවන් පසුබිමක, වගකිවයුතු ආයතනික නායකත්වය ඉස්මතු කරන සංසද රටේ පුළුල් සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයට ඉතා වැදගත් දායකත්වයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

දිනදර්ශනය සලකුණු කිරීම

ජූලි 22 දිනය දැන් තහවුරු වී ඇති බැවින්, පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශ දෙකෙන්ම පැමිණෙන පාර්ශ්වකරුවන් සහභාගිත්වය සඳහා සූදානම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. න්‍යාය පත්‍රය, මූලික දේශකයන් සහ ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික ප්‍රජාවට එක් රැස් වී, වත්මන් ව්‍යාපාරික තත්ත්වය ඇති කරන අභියෝගයන් ගැන විමර්ශනය කොට, රටේ සංවිධානවල ඉහළම මට්ටමින් ශක්තිමත්, වඩාත් වගකිවයුතු නායකත්වයක් සඳහා මඟ සකස් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි Sinhala

ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි

බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතය යන රටවල නතර කර සිටින එක්සත් ජනපද හමුදා වත්කම් ඉලක්ක කරමින් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඉරානය තහවුරු කර ඇති අතර, එය සමීපකාලීන ඇමරිකානු…

18 Jul 2026 Discuss
දිස්ත්‍රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

දිවා කාලය පුරා අපේක්ෂිත උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට එරෙහිව ප්‍රවේශම් වන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක අටක පදිංචිකරුවන් වෙතට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තාප…

18 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: ආසාදිතයින් 73,000 ඉක්මවා, මරණ 50ක් වාර්තා වෙද්දී ව්‍යාප්තිය උත්සන්න වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: ආසාදිතයින් 73,000 ඉක්මවා, මරණ 50ක් වාර්තා වෙද්දී ව්‍යාප්තිය උත්සන්න වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය භයානක අතට හැරී ඇති අතර, ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය (NDCU) තහවුරු කර ඇති පරිදි ජූලි 16 වනදා වන විට මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති…

18 Jul 2026 Discuss