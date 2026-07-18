Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: ආසාදිතයින් 73,000 ඉක්මවා, මරණ 50ක් වාර්තා වෙද්දී ව්‍යාප්තිය උත්සන්න වේ

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: ආසාදිතයින් 73,000 ඉක්මවා, මරණ 50ක් වාර්තා වෙද්දී ව්‍යාප්තිය උත්සන්න වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය භයානක අතට හැරී ඇති අතර, ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය (NDCU) තහවුරු කර ඇති පරිදි ජූලි 16 වනදා වන විට මරණ සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 73,455 ඉක්මවා තිබේ.

ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදයක්

මෙletés වසරේ ඩෙංගු වසංගතයේ පරිමාණය දිවයින පුරා බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය උත්සුකයන් මතු කර ඇති අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කනස්සල්ලට පත්කරන ලෙස ඉහළ යමින් පවතී. NDCU වාර්තා කරන සංඛ්‍යාලේඛන, මන්දගාමී වීමේ සලකුණු කිසිවක් නොපෙන්වන මෙම රෝගය රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සහ රෝග පාලන බලධාරීන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින බව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරයි.

සංඛ්‍යාලේඛන කියා පාන්නේ කුමක්ද?

  • මේ දක්වා මෙletés වසරේ වාර්තා වූ සමස්ත ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්‍යාව: 73,455
  • ජූලි 16 වනදා වන විට ඩෙංගු හේතුවෙන් සිදු වූ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව: 50
  • රටේ බහුවිධ කලාප හරහා මෙම වසංගතය වාර්තා වී ඇත

දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් මහජනතාවට නිවාස හා සේවා ස්ථාන අවට පිහිටි එකතු වූ ජල මූලාශ්‍ර ඉවත් කිරීම ඇතුළු වැළැක්වීමේ පියවර真剣ව අනුගමනය කරන ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කර ඇත — මෙය ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්‍රධාන අභිජනන භූමිය වේ.

ඩෙංගු උණ කඩිනමින් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයකට පත් විය හැකි බැවින්, කල් ඇතිව හඳුනාගෙන ප්‍රතිකාර නොකළහොත් ඉතා භයානක විය හැකිය. රෝගය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමේදී මහජන සහයෝගය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වැසි සෘතුව මදුරු අභිජනනයට සුදුසු තත්ත්ව නිර්මාණය කරන මෙletés අවස්ථාවේ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රජාවන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව සහ සන්ධි හෝ මාංශ පේශි වේදනාව ඇතුළු ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සැක කෙරෙන විට කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව වෛද්‍ය විශේෂඥයින් වෙත වාර්තා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී.

ආසාදිත සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යාමට පෙර වසංගතය පාලනය යටතට ගැනීමට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, NDCU විසින් තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුර්లභ ඛනිජ, සැබෑ අනතුර: ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අර්බුදය එය ගෝලීය ඛනිජ තරඟයේ පාලනය කළ හැකි කරුවෙකු බවට පත් කරන්නේ කෙසේද? Sinhala

දුර්లභ ඛනිජ, සැබෑ අනතුර: ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අර්බුදය එය ගෝලීය ඛනිජ තරඟයේ පාලනය කළ හැකි කරුවෙකු බවට පත් කරන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ දුර්ලභ ඛනිජ සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් දිගු කලක් රටේ භූමිය යට සැඟවී, බොහෝ දුරට අඛණ්ඩව නොව, දැන් භූ දේශපාලනික තරඟකාරිත්වයේ භයානක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට…

18 Jul 2026 Discuss
ආසියානු සියවස උදාවන විට ශ්‍රී ලංකාව තමාගේම මගක් සකසා ගත යුතු බව රනිල් අවවාද කරයි Sinhala

ආසියානු සියවස උදාවන විට ශ්‍රී ලංකාව තමාගේම මගක් සකසා ගත යුතු බව රනිල් අවවාද කරයි

ආසියාව ගෝලීය කටයුතුවල ආධිපත්‍යය දරන බලවේගයක් ලෙස මතුවෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, ශ්‍රී ලංකාව තම미래ය සම්බන්ධයෙන් හිතාමතාම සහ උපායශීලීව තීරණ ගත යුතු බව හිටපු…

18 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පැවරූ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ විභාගය බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ මහාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වූ අතර, නඩු විභාගය…

18 Jul 2026 Discuss