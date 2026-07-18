ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි: ආසාදිතයින් 73,000 ඉක්මවා, මරණ 50ක් වාර්තා වෙද්දී ව්යාප්තිය උත්සන්න වේ
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය භයානක අතට හැරී ඇති අතර, ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය (NDCU) තහවුරු කර ඇති පරිදි ජූලි 16 වනදා වන විට මරණ සංඛ්යාව 50 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රටපුරා වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්යාව 73,455 ඉක්මවා තිබේ.
ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදයක්
මෙletés වසරේ ඩෙංගු වසංගතයේ පරිමාණය දිවයින පුරා බරපතළ මහජන සෞඛ්ය උත්සුකයන් මතු කර ඇති අතර, රෝගීන් සංඛ්යාව කනස්සල්ලට පත්කරන ලෙස ඉහළ යමින් පවතී. NDCU වාර්තා කරන සංඛ්යාලේඛන, මන්දගාමී වීමේ සලකුණු කිසිවක් නොපෙන්වන මෙම රෝගය රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය සහ රෝග පාලන බලධාරීන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින බව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරයි.
සංඛ්යාලේඛන කියා පාන්නේ කුමක්ද?
- මේ දක්වා මෙletés වසරේ වාර්තා වූ සමස්ත ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්යාව: 73,455
- ජූලි 16 වනදා වන විට ඩෙංගු හේතුවෙන් සිදු වූ සමස්ත මරණ සංඛ්යාව: 50
- රටේ බහුවිධ කලාප හරහා මෙම වසංගතය වාර්තා වී ඇත
දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ අවශ්යතාවය
සෞඛ්ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් මහජනතාවට නිවාස හා සේවා ස්ථාන අවට පිහිටි එකතු වූ ජල මූලාශ්ර ඉවත් කිරීම ඇතුළු වැළැක්වීමේ පියවර真剣ව අනුගමනය කරන ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කර ඇත — මෙය ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්රේෂණය කිරීමට වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්රධාන අභිජනන භූමිය වේ.
ඩෙංගු උණ කඩිනමින් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයකට පත් විය හැකි බැවින්, කල් ඇතිව හඳුනාගෙන ප්රතිකාර නොකළහොත් ඉතා භයානක විය හැකිය. රෝගය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමේදී මහජන සහයෝගය අත්යවශ්ය වේ.
වැසි සෘතුව මදුරු අභිජනනයට සුදුසු තත්ත්ව නිර්මාණය කරන මෙletés අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාව පුරා ප්රජාවන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව සහ සන්ධි හෝ මාංශ පේශි වේදනාව ඇතුළු ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සැක කෙරෙන විට කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව වෛද්ය විශේෂඥයින් වෙත වාර්තා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී.
ආසාදිත සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යාමට පෙර වසංගතය පාලනය යටතට ගැනීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, NDCU විසින් තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.