Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පැවරූ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ විභාගය බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ මහාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වූ අතර, නඩු විභාගය මෙහෙයවන විනිසුරු මහතා ඉදිරිපිට සාක්ෂි විධිමත් ලෙස සටහන් කර ගන්නා ලදී.

නඩු විභාගය මහාධිකරණ විනිසුරු ඉදිරිපිට නැවත ආරම්භ වේ

මෙම විභාගය මහාධිකරණ විනිසුරු උදේෂ් රණතුංග මහතා ඉදිරිපිට පවත්වන ලද අතර, මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙය සලකුණු විය.

ඔහුගේ පියා මෑත දශකවල ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සේවය කළ බැවින්, කනිෂ්ඨ රාජපක්ෂට එරෙහි නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

චෝදනාවලට පසුබිම

යෝෂිත රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන අතර, එම නීති සම්පාදනය සිදු කර ඇත්තේ අරලු ගෙනයාම හා සැඟවීම වැළැක්වීමේ අරමුණිනි. කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත විභාග මාලාවක් තුළින් මෙම කාරණය හසුරුවමින් සිටින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සැසිය නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමඟ සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය.

රටේ දේශපාලන පිහිටුමට සම්බන්ධිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු ඇතුළුව මූල්‍ය අපරාධ නඩු හඹා යාමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ බලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් මෙම නඩු කටයුතු පිළිබිඹු කරයි.

නඩු කටයුතු කොළඹ මහාධිකරණයේ ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ තවත් විභාග දිනයන් නියමිත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැච් ෆික්සිං අවුල මධ්‍යේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය සෙලවූ ඉන්දීය සහ-හිමිකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

මැච් ෆික්සිං අවුල මධ්‍යේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය සෙලවූ ඉන්දීය සහ-හිමිකරු අත්අඩංගුවට

LPL අඛණ්ඩතා අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ටී20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් තරගාවලිය වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය, තරග ජය-පරාජය හසුරුවීම සම්බන්ධ චෝදනා හේතුවෙන්…

18 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ

ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් බිහිවූ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ නිර්යාණය හේතුවෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ මැඩී…

18 Jul 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි

හිටපු පොලිස්පති චන්දන දීපාල් වික්‍රමරත්න මහතා බ්‍රහස්පතින්දා (17) තලංගම පිහිටි තම පෞද්ගලික නිවසේදී වෙඩි තුවාලයකට ලක්ව අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, මෙම සිදුවීම…

18 Jul 2026 Discuss