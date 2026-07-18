යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පැවරූ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ විභාගය බ්රහස්පතින්දා කොළඹ මහාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වූ අතර, නඩු විභාගය මෙහෙයවන විනිසුරු මහතා ඉදිරිපිට සාක්ෂි විධිමත් ලෙස සටහන් කර ගන්නා ලදී.
නඩු විභාගය මහාධිකරණ විනිසුරු ඉදිරිපිට නැවත ආරම්භ වේ
මෙම විභාගය මහාධිකරණ විනිසුරු උදේෂ් රණතුංග මහතා ඉදිරිපිට පවත්වන ලද අතර, මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයක් ලෙස මෙය සලකුණු විය.
ඔහුගේ පියා මෑත දශකවල ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සේවය කළ බැවින්, කනිෂ්ඨ රාජපක්ෂට එරෙහි නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
චෝදනාවලට පසුබිම
යෝෂිත රාජපක්ෂ ශ්රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන අතර, එම නීති සම්පාදනය සිදු කර ඇත්තේ අරලු ගෙනයාම හා සැඟවීම වැළැක්වීමේ අරමුණිනි. කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත විභාග මාලාවක් තුළින් මෙම කාරණය හසුරුවමින් සිටින අතර, බ්රහස්පතින්දා සැසිය නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමඟ සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය.
රටේ දේශපාලන පිහිටුමට සම්බන්ධිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු ඇතුළුව මූල්ය අපරාධ නඩු හඹා යාමේ ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ බලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් මෙම නඩු කටයුතු පිළිබිඹු කරයි.
නඩු කටයුතු කොළඹ මහාධිකරණයේ ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ තවත් විභාග දිනයන් නියමිත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.