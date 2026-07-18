හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි
හිටපු පොලිස්පති චන්දන දීපාල් වික්රමරත්න මහතා බ්රහස්පතින්දා (17) තලංගම පිහිටි තම පෞද්ගලික නිවසේදී වෙඩි තුවාලයකට ලක්ව අභාවප්රාප්ත වූ අතර, මෙම සිදුවීම සැකකටයුතු ස්වයං හානියක් ලෙස බලධාරීන් සළකා බලමින් සිටී.
මූලික පරීක්ෂණවලින් මෙය ස්වයං පහරකින් සිදු වූ මරණයක් බව පෙනී යන බව පොලිසිය තහවුරු කළේය. විශ්රාමික ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියාගේ නිවසේදී සිදු වූ මෙම සිදුවීම රට පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන හා මහජන කොටස් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.
මහේස්ත්රාත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ
කඩුවෙල මහේස්ත්රාත් අරුණ ඉන්ද්රජිත් බුද්ධදාස මහතා මෙම සිදුවීම පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලද අතර, මෙවැනි සිදුවීම් සඳහා නියමිත නෛතික ක්රියා පටිපාටියට අනුව විධිමත් මහේස්ත්රාත් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මරණය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ ජ්යෙෂ්ඨ පෞද්ගලිකත්වයක්
වික්රමරත්න මහතා ශ්රී ලංකා පොලිසියේ ඉහළම හා වඩාත් කැපී පෙනෙන තනතුරක් වන පොලිස්පති ධූරය හොබවා සිටියේය. ඔහුගේ අභාවය, රටේ පොලිස් ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ පෞද්ගලිකත්වයක් අහිමිවීමක් ලෙස සැලකේ.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යාමත් සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් නිල නිවේදන නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.