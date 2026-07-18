Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි

හිටපු පොලිස්පති චන්දන දීපාල් වික්‍රමරත්න මහතා බ්‍රහස්පතින්දා (17) තලංගම පිහිටි තම පෞද්ගලික නිවසේදී වෙඩි තුවාලයකට ලක්ව අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, මෙම සිදුවීම සැකකටයුතු ස්වයං හානියක් ලෙස බලධාරීන් සළකා බලමින් සිටී.

මූලික පරීක්ෂණවලින් මෙය ස්වයං පහරකින් සිදු වූ මරණයක් බව පෙනී යන බව පොලිසිය තහවුරු කළේය. විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියාගේ නිවසේදී සිදු වූ මෙම සිදුවීම රට පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන හා මහජන කොටස් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.

මහේස්ත්‍රාත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අරුණ ඉන්ද්‍රජිත් බුද්ධදාස මහතා මෙම සිදුවීම පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලද අතර, මෙවැනි සිදුවීම් සඳහා නියමිත නෛතික ක්‍රියා පටිපාටියට අනුව විධිමත් මහේස්ත්‍රාත් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මරණය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍ෂේත්‍රයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පෞද්ගලිකත්වයක්

වික්‍රමරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ඉහළම හා වඩාත් කැපී පෙනෙන තනතුරක් වන පොලිස්පති ධූරය හොබවා සිටියේය. ඔහුගේ අභාවය, රටේ පොලිස් ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ පෞද්ගලිකත්වයක් අහිමිවීමක් ලෙස සැලකේ.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යාමත් සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් නිල නිවේදන නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ

ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් බිහිවූ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ නිර්යාණය හේතුවෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ මැඩී…

18 Jul 2026 Discuss
එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි Sinhala

එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික දේපළ සංවර්ධන සමාගමක් වන එක්සෙලෝ, තම නවතම නේවාසික ව්‍යාපෘතිය වන ආතවන් නිල වශයෙන් දියත් කිරීම නිවේදනය කර ඇති අතර, එය රටේ තිරසාර නාගරික ජීවන රටාව…

18 Jul 2026 Discuss
Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ

Thai Sumeda Enterprises සමාගම 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය සඳහා වන ප්‍රතිෂ්ඨාවත් සම්මානය දිනාගනිමින්, සමාගමේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී이정표යක් තබමින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව…

18 Jul 2026 Discuss