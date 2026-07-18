Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික දේපළ සංවර්ධන සමාගමක් වන එක්සෙලෝ, තම නවතම නේවාසික ව්‍යාපෘතිය වන ආතවන් නිල වශයෙන් දියත් කිරීම නිවේදනය කර ඇති අතර, එය රටේ තිරසාර නාගරික ජීවන රටාව දෙසට ඉදිරිගාමී පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. සූර්යශක්ති තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කරගත් මෙම අට මහල් සංවර්ධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයවන නිශ්චල දේපළ ක්ෂේත්‍රයට දෘෂ්ටිමත් එකතු කිරීමක් ලෙස ස්ථානගත වෙයි.

නූතන ජීවන රටාවට සරිලන සංවර්ධනයක්

අට මහල් උසට ඉදිකෙරෙන එක්සෙලෝ හි ආතවන් ව්‍යාපෘතියේ සමස්තයක් වශයෙන් නේවාසික ඒකක 44ක් ඉදිකෙරෙනු ඇති අතර, විවිධ ගැනුම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන පරිදි නොයෙකුත් සැලසුම් යටතේ එක් එක් ඒකකය නිර්මාණය කෙරෙනු ඇත. විවිධාකාර ඒකක විනyas නූතන නාගරික නේවාසික පහසුකම් සොයන තරුණ වෘත්තිකයන් සිට දිවෙන පවුල් දක්වා පුළුල් ගෘහස්ථ ප්‍රේක්ෂකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමට අදහස් කෙරේ.

ව්‍යාපෘතියේ හදවතේ වෙසෙන සූර්යශක්තිය

ආතවන් සංවර්ධනයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ සූර්යශක්ති යටිතල පහසුකම් ඇතුළත් කිරීමයි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය ශක්ති දක්ෂ හා පරිසර හිතකාමී ගොඩනැගිලි ක්‍රමවේද දෙසට ගෙන යන පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. රට ශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවන් කාලයක, පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයන් භාවිතා කරන නේවාසික ව්‍යාපෘති ප්‍රායෝගික මෙන්ම ආකර්ශනීය ව්‍යාපෘති ලෙස ද වැඩිවැඩියෙන් සලකනු ලැබේ.

එක්සෙලෝ සමාගමේ වර්ධනය වන පාද සලකුණ

ආතවන් දියත් කිරීම, තිරසාර සංවර්ධන මූලධර්ම අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික දේපළ වෙළඳපොළේ සිය පැවැත්ම ශක්තිමත් කිරීමට එක්සෙලෝ දක්වන කැපවීම ඉස්මතු කරයි. ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් මෙන්ම දිගුකාලීන ශක්ති ඉතිරිකිරීම් යන දෙකටම ප්‍රමුඛතාව දෙන ගැනුම්කරුවන් අතරේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපළ ක්ෂේත්‍රය නව ජවයකින් ඉදිරියට ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ආතවන් වැනි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, විශේෂයෙන්ම නූතන නිර්මාණය හා හරිත ශක්ති විසඳුම් එකට ඒකාබද්ධ කරන ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජකයන් හා සංවර්ධකයන් දක්වන ක්‍රියාශීලී විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි

හිටපු පොලිස්පති චන්දන දීපාල් වික්‍රමරත්න මහතා බ්‍රහස්පතින්දා (17) තලංගම පිහිටි තම පෞද්ගලික නිවසේදී වෙඩි තුවාලයකට ලක්ව අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, මෙම සිදුවීම…

18 Jul 2026 Discuss
Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ

Thai Sumeda Enterprises සමාගම 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය සඳහා වන ප්‍රතිෂ්ඨාවත් සම්මානය දිනාගනිමින්, සමාගමේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී이정표යක් තබමින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව…

18 Jul 2026 Discuss
ජාත්‍යන්තර තැපෑල හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි Sinhala

ජාත්‍යන්තර තැපෑල හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි

තැපැල් පාර්සල්වල මත්ද්‍රව්‍ය සඟවන සිදුවීම් වැඩිවෙමින් ජාත්‍යන්තර තැපැල් පාර්සල් හරහා රටට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීමේ කලකිරීම් ජනක හා වර්ධනශීලී ප්‍රවණතාවක්…

18 Jul 2026 Discuss