Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාත්‍යන්තර තැපෑල හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාත්‍යන්තර තැපෑල හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි

තැපැල් පාර්සල්වල මත්ද්‍රව්‍ය සඟවන සිදුවීම් වැඩිවෙමින්

ජාත්‍යන්තර තැපැල් පාර්සල් හරහා රටට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීමේ කලකිරීම් ජනක හා වර්ධනශීලී ප්‍රවණතාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇති අතර, එය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක්ව තිබේ.

ජාත්‍යන්තර තැපැල් ජාලය අවභාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට අනවසර ද්‍රව්‍ය රිංගවා ගැනීමේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ උත්සාහයන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. මෙම ක්‍රමවේදය හඳුනාගැනීම හා නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු අභියෝග ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

සංකීර්ණ ජාවාරම් ක්‍රමවේදයක්

සාම්ප්‍රදායික ජාවාරම් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවලින් ගැලවීම සඳහා ජාවාරම්කරුවන් ඉහළ වශයෙන් තැපැල් තොගවලට යොමු වන බව බලධාරීන් විශ්වාස කරයි. විදේශයන්ගෙන් යොමු කරන සාමාන්‍ය පෙනුමැති පාර්සල් හා පැකේජවල මත්ද්‍රව්‍ය සඟවා, ජාවාරම්කරුවන් දිනපතා සැකසෙන විශාල ජාත්‍යන්තර තැපැල් ප්‍රමාණය අතරතුර තම නීති විරෝධී භාණ්ඩ වසන් කිරීමට තැත් කරයි.

වරාය හා ගුවන් තොටුපොළ වැනි සාම්ප්‍රදායික ඇතුළු වීමේ ස්ථානවල වැඩිදියුණු කරන ලද ආරක්‍ෂක පියවරවලට අනුකූලව අපරාධ ජාල සිය උපාය මාර්ග හැඩගස්වාගනිමින්, ජාවාරම් උපක්‍රමවල මාරුවීමක් මෙම ප්‍රවණතාව සංඥා කරයි.

රේගුව මහජනතාවගෙන් අවධානය ඉල්ලයි

සැකසහිත තැපැල් ක්‍රියාකාරකම් හෝ පාර්සල් පිළිබඳව ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රේගුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. ලැබෙන සියලු ජාත්‍යන්තර තැපැල් සඳහා පරීක්‍ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් තහවුරු කිරීමට නිලධාරීන් සිය කැපවීම නැවත ද තහවුරු කර ඇත.

  • ජාත්‍යන්තර තැපැල් තොග පිළිබඳ පරීක්‍ෂාවන් වැඩි කර ඇත.
  • සැකසහිත පාර්සල් හඳුනාගැනීම සඳහා රේගු නිලධාරීන් ඉහළ අවධානයකින් සිටිති.
  • බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින් ඕනෑම සැකයක් වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාව දිරිමත් කරනු ලැබේ.
තැපැල් මාර්ගයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ දැඩි නීතිමය දණ්ඩනයන් සහිත බරපතල අපරාධ වරදක් බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව අවධාරණය කර ඇත.

දූපත පුරා මහජන සෞඛ්‍යයට හා සමාජ ස්ථාවරත්වයට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මර්දනය කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් ජාතික උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදු වේ. එවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත බව හඳුනාගත් අය සමඟ තීරණාත්මක ලෙස කටයුතු කිරීමට බලධාරීන් ප්‍රතිඥා දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර වෙළඳ හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තීව්‍ර කිරීමේ සාකච්ඡා Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර වෙළඳ හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තීව්‍ර කිරීමේ සාකච්ඡා

එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර, වෙළඳ ව්‍යාප්තිය සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව යන…

18 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කරමින්, එම තීරණයට හේතුව සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික බව සඳහන් කර ඇත.…

18 Jul 2026 Discuss
බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්‍රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි Sinhala

බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්‍රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අන්තවාදීන් පිරිසක් මුස්ලිම් පල්ලියක් කඩා බිඳ දැමීමට ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී බලධාරීන් මැදිහත් වී එම ක්‍රියාව වළක්වාලීමත් සමඟ, ආගමික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ…

18 Jul 2026 Discuss