වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර වෙළඳ හා සමුද්රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තීව්ර කිරීමේ සාකච්ඡා
එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර, වෙළඳ ව්යාප්තිය සහ සමුද්රීය ආරක්ෂාව යන ක්ෂේත්ර දෙක, දෙරට අතර අලුතින් ගොඩනැඟෙන හවුල්කාරිත්වයේ මධ්යම ස්තම්භ ලෙස ඉස්මතු විය.
පුළුල් න්යාය පත්රයක් මේසය මත
ශ්රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුකාලීන යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවන් කාලයක, වාණිජ සහභාගීත්වය ඉහළ නැංවීමේ පොදු අභිරුචිය පිළිබිඹු කරමින්, ආර්ථික සහයෝගීතාව ගොඩනැඟීමේ මාර්ග සොයා බැලීමට දෙරටේ නිලධාරීන් ඒකරාශී කළේ මෙම සාකච්ඡා ය. කොළඹ, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ උපාය මාර්ගිකව වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස සලකා වොෂිංටනය දිගින් දිගටම සහභාගිත්වය පවත්වාගෙන යන බව ද මෙම සාකච්ඡාවලින් අනාවරණය විය.
සමුද්රීය ආරක්ෂාව කේන්ද්රස්ථානයට
වෙළඳාමෙන් ඔබ්බට ගිය, සමුද්රීය ආරක්ෂාව ද සංවාදයේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගත්තේය. ලෝකයේ කාර්යබහුලම නාවික මාර්ග කිහිපයකම ශ්රී ලංකාව දරන තීරණාත්මක භූමිකාව සැලකිල්ලට ගත් විට, මෙය ඉමහත් බරක් දරන සංවර්ධනයකි. ආසියාව, මැදපෙරදිග සහ යුරෝපය සම්බන්ධ කරන ප්රධාන සාගරික මාර්ගවල හරස් මංසලකදී පිහිටි මෙම දිවයින, නාවික හා සමුද්රීය කරුණු සම්බන්ධ සහයෝගීත්වය, එක්සත් ජනපදයට උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කරවයි.
කලාපීය ජලසීමා ආරක්ෂා කිරීම, මුහුදේ අනවසර ක්රියාකාරකම් මැඩලීම, සහ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් රංගනාංගනය පුරා ස්ථාවරත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම ඇතුළු සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් අදහස් හුවමාරු කරගෙන ඇති බව වටහාගෙන ඇත.
ආර්ථික මානයන්
වෙළඳ ක්ෂේත්රයෙන් බලන කල, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකයට ප්රයෝජනවත් විය හැකි ආකාරයෙන් වෙළඳපොළ ප්රවේශය පුළුල් කිරීමට සහ ආයෝජන ප්රවාහ ගොඩනැඟීමට ඇති ක්රමෝපායයන් දෙපක්ෂය ම විමර්ශනය කළේය. විශේෂයෙන් ඇඳුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රයේ, ශ්රී ලංකාවේ අපනයනය සඳහා එක්සත් ජනපදය වඩාත්ම වැදගත් ගමනාන්ත රටවලින් එකක් ව පවතින බැවින්, ඒ වාණිජ සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම, දේශීය කර්මාන්ත හා රැකියා සඳහා සැලකිය යුතු හැකියාවන් රාශියක් ගෙන දෙයි.
මෙම සාකච්ඡාවලින් ඇමෙරිකා-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල අලුත් ගතිවේගයක් ඇතිවන බව සංඥා වෙමින් තිබෙන අතර, රජයන් දෙකම රාජ්යතාන්ත්රික කාරදී ඉක්මවා ඒකාකාරී, ක්රියාත්මක කළ හැකි කැපවීම් කරා ගමන් කිරීමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වන බව පෙනෙයි.
පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය
ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය තුළ මහා බලවතුන් අතර තරඟකාරිත්වය උග්ර වෙමින් පවතින පසුබිමක, කලාපය පුරා දූපත් රාජ්යයන් හා වෙරළාශ්රිත රාජ්යයන් සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට එක්සත් ජනපදය ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන සමයේ, ද්විපාර්ශ්වික සහභාගීත්වය ඇති විය. ඓතිහාසිකව නොබැඳි විදේශ ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ ශ්රී ලංකාව, චීනය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු වෙනත් ප්රධාන බලවතුන් සමඟ ඇති සබඳතා සමතුලිතව පවත්වා ගනිමින් තම උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමේ සූක්ෂ්ම නමුත් හිතාමතා ගත් උත්සාහයක් ඒ සාකච්ඡාවලින් ද පිළිබිඹු වෙයි.
ඉදිරි මාසවල ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය හා ආරක්ෂක භූමිකාවට ස්පර්ශනීය ප්රතිලාභ ගෙන දෙන ය රාමු හෝ විධිමත් එකඟතාවන්ට මෙම සාකච්ඡා පෙරළෙනු ඇත් ද යන්න දෙස නිරීක්ෂකයෝ සූක්ෂ්ම අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.