බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ අන්තවාදීන් පිරිසක් මුස්ලිම් පල්ලියක් කඩා බිඳ දැමීමට ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී බලධාරීන් මැදිහත් වී එම ක්රියාව වළක්වාලීමත් සමඟ, ආගමික ප්රචණ්ඩත්වයේ විනාශකාරී අවස්ථාවක් වළක්වා ගැනීමට හැකි විය. මෙමඟින් දූපත් රාජ්යයේ අන්තර් ආගමික තතනාගත් බව බරපතල ලෙස උත්සන්න වීමකට ඉඩ නොදී සිටීමට හැකි විය.
සිද්ධිය ආගමික ඉවසීම පිළිබඳ අනතුරු හැඟවීමක් ඇති කරයි
ශ්රී ලංකාව පුරා ආගමික හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල ක්ෂණික සැලකිල්ල දිනාගත් මෙම සිද්ධියේදී, බෞද්ධ අන්තවාදීන් කණ්ඩායමක් මුස්ලිම් නමස්කාර ස්ථානයකට එරෙහිව ක්රියාත්මක වෙමින්, ආරක්ෂක හමුදා විසින් නවත්වන තෙක් එම ගොඩනැගිල්ල බිඳ දැමීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ කළේය. මෙම මැදිහත්වීම නිසා මස්ජිදය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වීම වළක්වා ගැනීමට හැකි වූ නමුත්, ප්රහාරය ම මුස්ලිම් ප්රජාවේ බොහෝ දෙනා කම්පනයට හා භීතියට පත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට අන්තර් ප්රජා සම්බන්ධතාවල දිගු හා සමහර අවස්ථාවල සංකීර්ණ ඉතිහාසයක් ඇත. රටේ බෞද්ධ බහුතරය සැලකිය යුතු හින්දු, මුස්ලිම් හා ක්රිස්තියානි සුළු ජාතීන් සමඟ සහජීවනයෙන් ජීවත් වේ. මෑත වසරවලදී, බෞද්ධ ජාතිකවාදී ව්යාපාර, විශේෂයෙන් මුස්ලිම්වරුන් ඇතුළු ආගමික සුළුතර ප්රජාවන්ට එරෙහිව, තම ස්ථාවරය ප්රකාශ කිරීමේදී වඩාත් කටහඬ නඟමින් සහ සමහර අවස්ථාවලදී වඩාත් ආක්රමණශීලී ලෙස ක්රියා කරමින් සිටී.
තතනාගත්භාවය ඉහළ යන රටාවක්
මෙම නවතම සිද්ධිය හුදකලා එකක් නොවේ. රටේ ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් සියයට දහයක් වන ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්රජාව, මෑත වසරවලදී අන්තවාදී බෞද්ධ කණ්ඩායම්වලින් ක්රමයෙන් වැඩෙන සතුරුකමකට මුහුණ දී සිටී. මස්ජිද්, හලාල් සහතික ලත් ව්යාපාර සහ මුස්ලිම් අයිතිකරුවන්ට අයත් දේපළ ඉලක්ක කර ගත් ප්රහාර කලකිරවන ගාණකින් වාර්තා වෙමින් තිබෙන අතර, සුළුතරයේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම ගැන ප්රශ්නෝදය කරවන්නේය.
භෞතිකව කඩා බිඳ දැමීම සඳහා මස්ජිදයක් ඉලක්ක කිරීම, බලධාරීන් නිශ්චිතව හා ප්රමාදයකින් තොරව ආමන්ත්රණය කළ යුතු, ආගමික අරමුණින් සිදු කෙරෙන ප්රචණ්ඩත්වයේ රටාවක් තුළ කනස්සල්ලට පත් කරවන උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරයි.
මානව හිමිකම් සංවිධාන, ආගමික වෛරය අවුලුවාලන හා සුළුතරයන්ට එරෙහිව ප්රචණ්ඩ ක්රියා සිදු කරන කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව දෘඪ පියවර ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකා රජයෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිට ඇත. අතීත සිද්ධීන් දඬුවම් නොමැතිව ගොස් ඇති නිසා, ඇතැම් බෞද්ධ ජාතිකවාදී ව්යාපාරවල අන්තවාදී අංශ ධෛර්යමත් කිරීමට ඉඩ සලසා ඇතැයි විචාරකයෝ තර්ක කරති.
බලධාරීන් මැදිහත් වෙති
සිද්ධිය සිදු වූ ස්ථානයට ළඟා වූ ආරක්ෂක හමුදා, කඩා බිඳ දැමීම නවත්වා සම්බන්ධ වූවන් විසිරවා හැරීමට සමත් වූ අතර, මස්ජිදයට ඇති වූ හානිය වැළැක්වීය. මෙම ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වූවාද යන්නත්, වගකීම් දරන්නන්ට විරුද්ධව නිල චෝදනා ගොනු කෙරේ දැයි යන්නත් මේ අවස්ථාවේ නොදනී.
ශ්රී ලංකාවේ ඇදහිලි ප්රජාවන් හරහා ආගමික නායකයෝ සන්සුන්ව සිටින ලෙස ව්යාකූල ප්රජාවන්ට ඉල්ලා සිටිමින්, සංවාදය සඳහා ඇමතුම් දෙමින්, විවිධ හා බහු ජාතිකත්ව සහිත සමාජයක අන්යෝන්ය ගෞරවය හා සහජීවනයේ වැදගත්කම අවධාරණය කළහ. ප්රහාරය සිදු කළ අය වගවිය යුතු බව සහතික කිරීමට රජය නිශ්චිත නෛතික ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස බොහෝ දෙනෙක් රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.
වගවීම සඳහා ඇමතුම්
මෙම සිද්ධිය, ශ්රී ලංකාවේ ආගමික නිදහස පිළිබඳ වාර්තාව නැවතත් තීව්ර ජාත්යන්තර අවධානයට ලක් කර ඇත. රට තවමත් විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.