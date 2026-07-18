මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයෙකුට යකඩ දණ්ඩෙන් කෘරු පහරදීමක් ශ්රී ලංකාවේ සිදුවෙයි
ක්රියාකාරිකයා ඉලක්ක කරගත් ප්රචණ්ඩ ප්රහාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයෙකු යකඩ දණ්ඩු භාවිතා කරමින් සිදු කරන ලද ප්රචණ්ඩ පහරදීමකට ලක් වී ඇති අතර, එය රටේ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලට හේතු වී තිබේ.
සිද්ධියේ විස්තර
ක්රියාකාරිකයා යකඩ දණ්ඩු රැගත් පුද්ගලයන් විසින් හිතාමතා සිදු කරන ලද ප්රහාරයකට ගොදුරු වී ඇත. මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, දුර්වල හා පාර්ශ්වකරණය වූ පිරිස් වෙනුවෙන් හඬ නගන්නන් නිහඬ කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස බොහෝ දෙනා මෙම ප්රහාරය හෙළා දකිති.
ක්රියාකාරිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල
ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ දිගුකලක් තිස්සේ තර්ජන හා බියවැද්දීම්වලට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙම නවතම සිද්ධිය නැවත වරක් මෙම ගැටලුව කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත. සහාය ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:
- ප්රහාරය පිළිබඳ ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස
- විලම්බයකින් තොරව වරදකරුවන් නීතියට යොමු කරන ලෙස
- දිවයිනේ සිටින මානව හිමිකම් නියෝජිතයන් සඳහා වඩා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ක්රියාත්මක කරන ලෙස
책임භාරිත්වය සඳහා ඉල්ලීම්
මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයන් ඉලක්ක කිරීම යනු එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් එල්ල වන ප්රහාරයක් නොව, ශ්රී ලංකාව ඉහළ ලා සලකන යුක්තිය හා ප්රජාතන්ත්රවාදයේ මූලධර්ම කෙරෙහි එල්ල වන ප්රහාරයකි.
මෙම ප්රහාරය දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්යන්තර වශයෙන් ද අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, නිරීක්ෂකයෝ ශ්රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ක්රියාකාරිකයන්ට ප්රචණ්ඩත්වය හෝ පළිගැනීමේ භීතියකින් තොරව කටයුතු කළ හැකි පරිදි සහතික කිරීමට ප්රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙසය.
මෙවැනි සිද්ධීන් රටේ ප්රජාතාන්ත්රික රාමුවට තවමත් ඉතා වැදගත් වන මානව හිමිකම් කටයුතුවල නිරත වීමට අනෙකුත් අය අධෛර්යමත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, මෙම නඩුව ඉහළම ප්රමුඛතාවයෙන් සලකා බලන ලෙස බලධාරීන්ට නියෝග කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.