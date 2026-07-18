Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකුට යකඩ දණ්ඩෙන් කෘරු පහරදීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකුට යකඩ දණ්ඩෙන් කෘරු පහරදීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙයි

ක්‍රියාකාරිකයා ඉලක්ක කරගත් ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකු යකඩ දණ්ඩු භාවිතා කරමින් සිදු කරන ලද ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට ලක් වී ඇති අතර, එය රටේ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලට හේතු වී තිබේ.

සිද්ධියේ විස්තර

ක්‍රියාකාරිකයා යකඩ දණ්ඩු රැගත් පුද්ගලයන් විසින් හිතාමතා සිදු කරන ලද ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වී ඇත. මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, දුර්වල හා පාර්ශ්වකරණය වූ පිරිස් වෙනුවෙන් හඬ නගන්නන් නිහඬ කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස බොහෝ දෙනා මෙම ප්‍රහාරය හෙළා දකිති.

ක්‍රියාකාරිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ දිගුකලක් තිස්සේ තර්ජන හා බියවැද්දීම්වලට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙම නවතම සිද්ධිය නැවත වරක් මෙම ගැටලුව කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත. සහාය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:

  • ප්‍රහාරය පිළිබඳ ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස
  • විලම්බයකින් තොරව වරදකරුවන් නීතියට යොමු කරන ලෙස
  • දිවයිනේ සිටින මානව හිමිකම් නියෝජිතයන් සඳහා වඩා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස

책임භාරිත්වය සඳහා ඉල්ලීම්

මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයන් ඉලක්ක කිරීම යනු එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් එල්ල වන ප්‍රහාරයක් නොව, ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ ලා සලකන යුක්තිය හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලධර්ම කෙරෙහි එල්ල වන ප්‍රහාරයකි.

මෙම ප්‍රහාරය දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ද අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, නිරීක්ෂකයෝ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ක්‍රියාකාරිකයන්ට ප්‍රචණ්ඩත්වය හෝ පළිගැනීමේ භීතියකින් තොරව කටයුතු කළ හැකි පරිදි සහතික කිරීමට ප්‍රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙසය.

මෙවැනි සිද්ධීන් රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුවට තවමත් ඉතා වැදගත් වන මානව හිමිකම් කටයුතුවල නිරත වීමට අනෙකුත් අය අධෛර්යමත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, මෙම නඩුව ඉහළම ප්‍රමුඛතාවයෙන් සලකා බලන ලෙස බලධාරීන්ට නියෝග කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කරමින්, එම තීරණයට හේතුව සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික බව සඳහන් කර ඇත.…

18 Jul 2026 Discuss
බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්‍රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි Sinhala

බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්‍රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අන්තවාදීන් පිරිසක් මුස්ලිම් පල්ලියක් කඩා බිඳ දැමීමට ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී බලධාරීන් මැදිහත් වී එම ක්‍රියාව වළක්වාලීමත් සමඟ, ආගමික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ…

18 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය තුළ ඇති නොකඩවා ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා ලෙස විශ්වීයව පිළිගනු ලබන සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ…

18 Jul 2026 Discuss