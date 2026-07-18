ක්රිකට් ක්රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්රාප්ත වීමට ක්රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ
ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඉතිහාසය තුළ ඇති නොකඩවා ශ්රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්රීඩකයා ලෙස විශ්වීයව පිළිගනු ලබන සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්රාප්ත වීමත් සමඟ ක්රිකට් ලෝකය ගැඹුරු ශෝකයට පත්ව ඇත.
අසමසම මහා ප්රභූවරයකු
දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නියෝජනය කළ සෝබර්ස්, අසාමාන්ය දක්ෂතාවන්ගෙන් සමන්විත ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු විය — ප්රචණ්ඩ වමතුරු පිතිකරුවෙකු, වේගය, ස්විං සහ ස්පින් ඒකාබද්ධ කළ හැකි බහුකාර්ය පන්දු යවන්නෙකු, මෙන්ම පෙනී සිටීමෙන්ම ශ්රොතෘන් ගිනිගත් ක්ෂේත්ර ක්රීඩකයෙකු ද විය. ඔහු සතු ක්රීඩා ප්රතිභාවන්ගේ සංකලනය ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දීර්ඝ ඉතිහාසය තුළ කිසිදා සමකළ නොහැකි වූ අතර, ඔහුගේ අභාවය සැබවින්ම ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි යුගයක අවසානයට සනිටුහන් කරයි.
බාබේඩොස් හි උපත ලද සෝබර්ස්, සාමාන්ය ජීවිතයක සිට කැරිබියානු ප්රදේශය ඉපදූ වඩාත්ම කීර්තිමත් ක්රීඩකයන් අතරට නැඟී සිටියේය. නව යොවුන් විය කළ ටෙස්ට් デビු කළ ඔහු, සම්පූර්ණ ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු යන්නෙහි අර්ථය නැවත නිර්වචනය කරමින්, පරම්පරා ගනනාවකට ප්රේරණා ලැබිය ද ඒ ළඟා වීමට නොහැකි ව ගිය ප්රමිතීන් ස්ථාපිත කළේය.
දීප්තිමත්කමින් සටහන් වූ ක්රීඩා ජීවිතයක්
ඔහුගේ සුවිශේෂ ජයග්රහණ අතර, 1958 දී පාකිස්තානයට එරෙහිව නොදිනූ 365 ක් ලකුණු රැස් කිරීමත් සමඟ ඔහු ටෙස්ට් ක්රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්රේෂ්ඨතම තනි ලකුණු සටහන සඳහා ලෝක වාර්තාව දශක ගනනාවක් රැකගත්තේය. ප්රථම ශ්රේණියේ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ එකම ඕවරයකින් සික්ස් හයක් ගැසූ ප්රථම පිතිකරු ද ඔහු වන අතර, ඒ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම සැමරිය යුතු අවස්ථාවන් අතරින් එකක් ලෙස දිගින් දිගටම සමරනු ලැබේ.
- ඔහු ටෙස්ට් ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සාමාන්ය 57 ඉක්මවා ලකුණු 8,032 ක් රැස් කළේය
- ඔහු විවිධාකාර පන්දු යැවීමේ ශෛලීන් ඔස්සේ ටෙස්ට් කඩුලු 235 ක් පෙරළීය
- ඔහු ක්ෂේත්ර රඳවාගැනීමේ ශ්රේෂ්ඨත්වය ඔප්පු කරමින් ටෙස්ට් තරගාවලියේ කෑච් 109 ක් ග්රහණය කළේය
ගෞරව පිදෙයි
ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ආරංචිය ලෝකය පුරා ක්රීඩකයන්, පරිපාලකයන් සහ රසිකයන් අතර ශෝකය හා ප්රශංසාවේ රැල්ලක් ඇති කළේය. ක්රිකට් මණ්ඩල, හිටපු ජාත්යන්තර ක්රීඩකයන් සහ බහු ක්රීඩා පරම්පරාවලට අයත් ක්රීඩා ශූරයන්, ක්රීඩාව ඉක්මවා වෙස්ට් ඉන්ඩියානු ආඩම්බරයේ හා ශ්රේෂ්ඨත්වයේ සංකේතයක් බවට පත් වූ ඔහුට ගෞරව දැක්වූහ.
සර් ගැරී සෝබර්ස් හුදෙක් ශ්රේෂ්ඨ ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු නොවීය — ඔහු ක්රීඩාව දැක ඇති ශ්රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්රීඩකයා වූ අතර, ඔහුගේ උරුමය ක්රීඩාව ක්රීඩා කෙරෙන තාක් කල් ජීවත් වනු ඇත.
සදාකාලිකව ජීවත් වන උරුමයක්
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන් සඳහා, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්රිකට් ලෝකය ආධිපත්ය කළ යුගයක ක්රීඩාවේ ශිඛරාවලෝකනය නියෝජනය කළේ සෝබර්ස් ය. ඔහුගේ ශ්රේෂ්ඨත්වය නරඹමින් ඔහු ගැන ගෞරවාදරය ඇති කරගනිමින් දකුණු ආසියාවෙන් ක්රිකට් ක්රීඩාවට ආ බොහෝ ක්රීඩකයන් ඇතුළු ක්රිකට් පරම්පරාවන් කෙරෙහි ඔහු ඇති කළ බලපෑම අවතක්සේරු කළ නොහැකිය.
සර් ගැරී සෝබර්ස් ඔහුගේ පවුලේ ඇරඹෙන් ඉතිරිය ශේෂ කරයි. ක්රිකට් ලෝකය එහි ශ්රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්රීඩකයා අහිමි කරගෙන ඇත; නමුත් ඔහු ඒ තරම් විශිෂ්ට ලෙස අලංකාර කළ ක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.