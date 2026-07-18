ජනාධිපති දිසානායක බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු තත්ත්වයන්හි නිලධාරීන් සමඟ සෘජු සාකච්ඡා පවත්වයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, බන්ධනාගාර අධීක්ෂකවරුන්, බන්ධනාගාර රක්ෂකයන් සහ අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් ඇතුළු බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පුළුල් නිලධාරී පිරිසක් සමඟ සෘජු හමුවක් පවත්වා ඇත.
බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සමඟ දුර්ලභ ජනාධිපති සම්බන්ධතාවයක්
බන්ධනාගාර සේවා ධූරාවලියේ විවිධ මට්ටම්වල නිලධාරීන් එකතු කරගත් මෙම හමුව, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතන තුළ පවතින ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රායෝගික ප්රවේශය පිළිබඳ අභිප්රාය පිළිබිඹු කරයි. ධූරය දරන ජනාධිපතිවරයකු සහ බහු තලයන්හි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් අතර සිදුවන මෙවැනි සෘජු සාකච්ඡා අසාමාන්ය ලෙස සැලකෙන අතර, ආයතනික ප්රතිසංස්කරණය කෙරෙහි රජයේ අවධානය ද ඉන් ප්රකාශ වේ.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය අවධානයට
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු අධිජනාකීර්ණතාව, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ සිරකරුවන් හා කාර්යමණ්ඩලය යන දෙඅංශයේම සුභසාධනය පිළිබඳ කනස්සල්ල ඇතුළු විශාල අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. දිනපතා මෙම පහසුකම් කළමනාකරණය කිරීමේ හා ක්රියාත්මක කිරීමේ ජ්යේෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමෙන්, ජනාධිපති දිසානායක දෙපාර්තමේන්තුව මුහුණ දෙන ක්රමානුකූල දුෂ්කරතා පිළිබඳ භූමි මට්ටමේ අවබෝධය ලබාගැනීමට ප්රයත්න දරන බව පෙනේ.
- බන්ධනාගාර අධීක්ෂකවරුන් ද සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ අය අතර විය
- බන්ධනාගාර රක්ෂකයන් සහ අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ද හමුවට එක් වූහ
- බන්ධනාගාර සේවයේ බහු මට්ටම්වල නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරගනිමින් මෙම සම්බන්ධතාව ගොඩනැගිණ
මෙම පියවර, ජනාධිපතිවරයා ධූරයට පත්වූ දා සිට ක්රියාත්මක කළ පුළුල් පාලන රීතිය සමඟ සමපාත වන අතර, රාජ්ය ආයතන හරහා වගවීම සහ ප්රතිසංස්කරණය ඇති කිරීමේ ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස රාජ්ය අංශ ආයතන හා ඒවායේ සේවකයන් සමඟ සෘජු සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම ඊට ඇතුළත් වේ.
ජනාධිපති දිසානායකගේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සමඟ වූ හමුව, අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණයක් සඳහා පද්ධතිය තුළ ක්රියාකරන්නන්ගේ අත්දැකීම් හා දැනුම අත්යාවශ්ය බවට රජය දක්වන පිළිගැනීම අවධාරණය කරයි.
සාකච්ඡාවෙන් මතුවූ නිශ්චිත ප්රතිඵල හෝ නිර්දේශ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නිසි කාලයේදී නිල රජයේ නාලිකා හරහා දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.