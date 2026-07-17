නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලහයේ ගොදුරු වූ සියලු දෙනා නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් සිටි රිමාන්ඩ් රඳවතුන්
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලහය තුළ ජීවිතය අහිමි වූ සියලු රඳවතුන් නඩු විභාගයට හෝ දඬුවම් නියම කිරීමට භාජනය නොවූ රිමාන්ඩ් රඳවතුන් බව හෙළිදරව් වී ඇති අතර, මෙය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ රිමාන්ඩ් රඳවතුන් සලකන ආකාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
මියගිය අය අතර රිමාන්ඩ් රඳවතුන්
මියගිය කිසිවකු කිසිදු වරදකට වැරදිකරුවන් කර නොතිබූ බව හෙළිදරව් වීම මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ නීතිමය පෙරටුගාමීන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ඔවුහු මෙම මරණ රාජ්යයේ අත්අඩංගුවේ සිටින පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීමේ යුතුකම ඉටු කිරීමේ සම්පූර්ණ අසාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරන බව තර්ක කරති.
රිමාන්ඩ් රඳවතුන්, නීතිමය අර්ථ දැක්වීම අනුව, වැරදිකරු බව ඔප්පු වන තෙක් නිර්දෝෂී යැයි සලකනු ලැබේ. බන්ධනාගාර කලහකදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමිවීම, ශ්රී ලංකාවේ රඳවා ගැනීමේ මධ්යස්ථානවල රිමාන්ඩ් රඳවතුන් දරාගෙන සිටින අධික ජනාකීර්ණභාවය, ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් නොමැතිකම සහ සාමාන්ය තත්ත්වයන් පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පැවති ගැටලු තීව්ර කර ඇත.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර, නිර්මාණය කළ ධාරිතාවට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩි ජනගහනයක් රඳවා ගනිමින් දරුණු අධික ජනාකීර්ණභාවය සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් විසින් පෙන්වා දී ඇත. එවැනි තත්ත්වයන් ද්රෝහී ප්රාණඝාතී ප්රතිවිපාක සහිතව ඉක්මනින් උත්සන්න විය හැකි ප්රචණ්ඩ පරිසරයන් නිර්මාණය කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- බොහෝ බන්ධනාගාරවල නිර්දෝෂී රඳවතුන් දඬුවම් ලැබූ රඳවතුන් සමඟ රඳවා තබනු ලැබේ
- අධික ජනාකීර්ණභාවය බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ දිගු කලක් තිස්සේ විසඳා නොගත් ගැටලුවක්ව පවතී
- නීතිමය නියෝජනයට ප්රවේශය සහ නියමිත වේලාවට නඩු විභාග පැවැත්වීම රිමාන්ඩ් රඳවතුන්ට ප්රධාන අභියෝගයක්ව පවතී
책임 Calls for Accountability
ජීවිතය අහිමි වූවන් කිසිදු අපරාධයකට වැරදිකරුවන් කර නොතිබූ බව, මෙම සිදුවීමට ගැඹුරු සහ කලකිරවනසුළු මානයක් එක් කරයි. පෙරටුගාමී කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, කලහය ඇති කිරීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිදභාවයෙන් යුත් හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක කරන ලෙස සහ රඳවතුන්ගේ ආරක්ෂාවේ ඇති අඩුපාඩු සඳහා වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව නිසි ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි.
රාජ්ය භාරකාරත්වය යටතේ නිර්දෝෂී රඳවතුන්ගේ මරණ, එවැනි ඛේදවාචකයක් සිදු කළ අසාර්ථකත්වයන් ගැන හදිසි හා අවංක ප්රතිවිමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී.
කලහය ඇති වූ ආකාරය හෝ අනාගතයේ එවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගන්නා ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිල වාර්තාවක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව පුරා අර්ථවත් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ඇති හදිසි අවශ්යතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.