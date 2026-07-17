Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රිక්ටර් 7.3 බලවත් භූකම්පාවක් දකුණු මෙක්සිකෝව අසලට පහර දෙයි — පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වෙයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රිక්ටර් 7.3 බලවත් භූකම්පාවක් දකුණු මෙක්සිකෝව අසලට පහර දෙයි — පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වෙයි

රික්ටර් පරිමාණයෙන් 7.3ක් ලෙස මනිනු ලැබූ බලවත් භූකම්පාවක් මෙක්සිකෝවේ දකුණු වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි ඇති විම හේතුවෙන්, බලධාරීන් සිකුරාදා පැසිෆික් සාගරයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළහ.

පැසිෆික් කලාපය පුරා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

බලවත් සාගර භූකම්පාව සිදු වූ වහාම එක්සත් ජනපද සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන් දැනුවත් කිරීමට ක්‍රියාත්මක වූ අතර, පැසිෆික් සාගරය හරහා ඇතැම් ප්‍රදේශවලට භයානක සුනාමි රළ බලපෑ හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීය. සාමාන්‍ය රළ මට්ටමට වඩා මීටර් 0.3 සිට 1 දක්වා — ආසන්න වශයෙන් අඩි එකක් සිට තුනක් දක්වා — රළ උස් ගැසීමේ හැකියාවක් ඇති බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්හ.

වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලට අනතුරු ඇඟවීමෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

අපේක්ෂිත රළ උස් සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, මෙවැනි සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකයි. එසේ වන්නේ සාපේක්ෂව අඩු රළ පැමිණීමකදී වුවද වෙරළ තීරවල, වරායන් ආසන්නයේ සහ පහතින් පිහිටි වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල සිටින මිනිසුන්ට සැලකිය යුතු අනතුරක් ඇති විය හැකි බැවිනි.

  • භූකම්පාව රික්ටර් 7.3ක් ලෙස ලියාපදිංචි විය
  • කේන්ද්‍රස්ථානය පිහිටියේ දකුණු මෙක්සිකෝවේ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහිය
  • එක්සත් ජනපද සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය පැසිෆික් ප්‍රදේශ කිහිපයකට නිල අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළේය
  • අපේක්ෂිත රළ උස රළ මට්ටමට වඩා මීටර් 0.3 සිට 1 දක්වා විහිදිණි

තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ

භූකම්පාවෙන් පසු, පැසිෆික් කලාපය පුරා භූ විද්‍යාඥයන් සහ හදිසි කළමනාකරණ ආයතන තත්ත්වය ක්‍රියාශීලීව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි අතර, තත්ත්වය 展開 වෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිත විය. බලපෑමට ලක් විය හැකි වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල වාසය කරන පුරවැසියන් අවදියෙන් සිට, දේශීය හදිසි සේවා නිකුත් කරන ඕනෑම නිල ඉවත් කිරීමේ හෝ ආරක්ෂක උපදෙස්වලට අවනත වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටියහ.

සිදුවීමෙන් පසු පැය කිහිපය තුළ නිරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වෙත්ම, හානි හෝ මිනිස් හානි සම්බන්ධ වාර්තා ඇතුළු බලපෑමේ සම්පූර්ණ විස්තර ලබා ගැනීමට තවමත් බලා සිටිනු ලැබිණ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය ශෝකයේ Sinhala

ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය ශෝකයේ

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ හා පන්දු යැවීමේ ශූරයෙකු වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්, ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා ලෙස ලොව පුරා ඉහළින් ගරු…

17 Jul 2026 Discuss
ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

සංවිධිත වංචා ජාල පිළිබඳව රැකියා අපේක්ෂකයන් වෙත තානාපති කාර්යාලය අනතුරු අඟවයි ලිතුවේනියා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට විධිමත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත්…

17 Jul 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ අභාවය බලධාරීන් තහවුරු කරයි රට තම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පෙළේ නායකයෙකු ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන මෙවේලේ, හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ…

17 Jul 2026 Discuss