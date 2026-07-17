රිక්ටර් 7.3 බලවත් භූකම්පාවක් දකුණු මෙක්සිකෝව අසලට පහර දෙයි — පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වෙයි
රික්ටර් පරිමාණයෙන් 7.3ක් ලෙස මනිනු ලැබූ බලවත් භූකම්පාවක් මෙක්සිකෝවේ දකුණු වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි ඇති විම හේතුවෙන්, බලධාරීන් සිකුරාදා පැසිෆික් සාගරයේ ප්රදේශ කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළහ.
පැසිෆික් කලාපය පුරා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ
බලවත් සාගර භූකම්පාව සිදු වූ වහාම එක්සත් ජනපද සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය වෙරළාසන්න ප්රජාවන් දැනුවත් කිරීමට ක්රියාත්මක වූ අතර, පැසිෆික් සාගරය හරහා ඇතැම් ප්රදේශවලට භයානක සුනාමි රළ බලපෑ හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීය. සාමාන්ය රළ මට්ටමට වඩා මීටර් 0.3 සිට 1 දක්වා — ආසන්න වශයෙන් අඩි එකක් සිට තුනක් දක්වා — රළ උස් ගැසීමේ හැකියාවක් ඇති බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්හ.
වෙරළාසන්න ප්රදේශවලට අනතුරු ඇඟවීමෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
අපේක්ෂිත රළ උස් සාපේක්ෂව සාමාන්ය බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, මෙවැනි සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකයි. එසේ වන්නේ සාපේක්ෂව අඩු රළ පැමිණීමකදී වුවද වෙරළ තීරවල, වරායන් ආසන්නයේ සහ පහතින් පිහිටි වෙරළාසන්න ප්රදේශවල සිටින මිනිසුන්ට සැලකිය යුතු අනතුරක් ඇති විය හැකි බැවිනි.
- භූකම්පාව රික්ටර් 7.3ක් ලෙස ලියාපදිංචි විය
- කේන්ද්රස්ථානය පිහිටියේ දකුණු මෙක්සිකෝවේ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහිය
- එක්සත් ජනපද සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය පැසිෆික් ප්රදේශ කිහිපයකට නිල අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළේය
- අපේක්ෂිත රළ උස රළ මට්ටමට වඩා මීටර් 0.3 සිට 1 දක්වා විහිදිණි
තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ
භූකම්පාවෙන් පසු, පැසිෆික් කලාපය පුරා භූ විද්යාඥයන් සහ හදිසි කළමනාකරණ ආයතන තත්ත්වය ක්රියාශීලීව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි අතර, තත්ත්වය 展開 වෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිත විය. බලපෑමට ලක් විය හැකි වෙරළාසන්න ප්රදේශවල වාසය කරන පුරවැසියන් අවදියෙන් සිට, දේශීය හදිසි සේවා නිකුත් කරන ඕනෑම නිල ඉවත් කිරීමේ හෝ ආරක්ෂක උපදෙස්වලට අවනත වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටියහ.
සිදුවීමෙන් පසු පැය කිහිපය තුළ නිරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වෙත්ම, හානි හෝ මිනිස් හානි සම්බන්ධ වාර්තා ඇතුළු බලපෑමේ සම්පූර්ණ විස්තර ලබා ගැනීමට තවමත් බලා සිටිනු ලැබිණ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.