Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය ශෝකයේ

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය ශෝකයේ

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ හා පන්දු යැවීමේ ශූරයෙකු වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්, ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා ලෙස ලොව පුරා ඉහළින් ගරු කෙරෙන අතර, ඔහු වයස අවුරුදු 89 දී බාර්බේඩෝස්හි ස්වකීය නිවසේදී අභාවප්‍රාප්ත විය.

ක්‍රීඩාංගනයේ මහා පර්වතයෙක්

ක්‍රිකට් ලෝකය සිය ඉතිහාසයේ අසාමාන්‍ය චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු අහිමි කරගනිමින් ශෝකයේ ගිලී ඇත. ලොව පුරා ආදරයෙන් සර් ගැරී සෝබර්ස් ලෙස හැඳින්වූ ඔහු, හුදෙක් මහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පමණක් නොව, බොහෝ රසිකයන්ට, විචාරකයන්ට සහ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය ඉපදූ ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩා ප්‍රතිභාව ලෙස සැලකිණ.

සෝබර්ස් ටෙස්ට් මට්ටමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නියෝජනය කළේ ඉතා කලාතුරකින් ගැළපිය හැකි දීප්තිමත් හැකියාවකිනි. ඔහු පිතිකරුවෙකු ලෙසත්, පන්දු යවන්නෙකු ලෙසත් සමානව ශක්තිමත් ව කටයුතු කළ අතර, ඕනෑම දිනෙක ඕනෑම ශ්‍රේයෙකින් තරඟයේ ගමන් මග වෙනස් කිරීමේ දුර්ලභ හැකියාවෙන් ඔහු හෙබිව සිටියේය.

පරම්පරා ඉක්මවූ උරුමයක්

සිය ගෞරවාන්විත වෘත්තීය ජීවිතය පුරා, සෝබර්ස් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට දිගින් දිගටම ආභාෂය ලබාදෙමින් ප්‍රමිතීන් තබා ගියේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අනන්‍යතාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශේෂ ස්ථානයක් ඇති අතර, විශේෂයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ඔහු ලබාදුන් දායකත්වය කැරිබියන් දිවයිනේ ක්‍රීඩාව ඔසවා තැබූ අතර, ක්‍රීඩකයන්ගේ පරම්පරාවන්ට ලඟා විය යුතු ශ්‍රේෂ්ඨතාවයේ ප්‍රමිතියක් ලබා දුණි.

සිය සංඛ්‍යාලේඛන හා වාර්තාවලින් ඔබ්බෙහිදී, ක්‍රීඩාවේ සෑම අංගයකටම ඔහු ගෙනාවා වූ අනූ අලංකාරය හා නුවණ නිසා සෝබර්ස් ගෞරවයට ලක් විය. ආවරණ දෙසට ශක්තිමත් පහරක් ගසන විටත්, පන්දුව ඉරි ඇදෙමින් නවාරමේදී වේගයෙන් යවන විටත්, නැතහොත් ක්‍ෂණික ව වමතින් ස්පින් යවන විටත්, ඔහු සිය සමකාලීනයන්ගෙන් ඔහු වෙන් කළ ස්වාභාවික අධිකාරයකින් යුක්ත ව කටයුතු කළේය.

ගෞරවාදර ගලා ඒ

ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය, ලොව පුරා ක්‍රිකට් මණ්ඩල, හිටපු ක්‍රීඩකයන් හා රසිකයන්ගෙන් ගෞරවාදර රැළකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සර් ගැරී සෝබර්ස් ඉතිරි කර ගිය උරුමය, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරනු ලබන තාක් කල් දිගින් දිගටම පවතිනු ඇත.

ඔහු ජීවත් ව සිටියේ වයස අවුරුදු 89 දක්වා වන අතර, සිය ජීවිතාන්තය ලඟා වූයේ, ඔහුව ආදරණීය දරුවෙකු ලෙස ආඩම්බරයෙන් හඳුන්වාගත් ද්වීප රාජ්‍යය වන බාර්බේඩෝස්හි ස්වකීය නිවාසයේදීය.

සර් ගැරී සෝබර්ස්, බොහෝ දෙනාගේ ඇස්වලින් බලන කල, කිසි දිනෙක ජීවත් ව සිටි සම්පූර්ණම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ව සිටිති — ඔහු හෙළිදරව් කළ ක්‍රීඩා ප්‍රතිභාවය ක්‍රීඩාව ඉදිරියේදී නැවත දකිනු නොලැබෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලහයේ ගොදුරු වූ සියලු දෙනා නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් සිටි රිමාන්ඩ් රඳවතුන් Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලහයේ ගොදුරු වූ සියලු දෙනා නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් සිටි රිමාන්ඩ් රඳවතුන්

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලහය තුළ ජීවිතය අහිමි වූ සියලු රඳවතුන් නඩු විභාගයට හෝ දඬුවම් නියම කිරීමට භාජනය නොවූ රිමාන්ඩ් රඳවතුන් බව හෙළිදරව් වී ඇති අතර, මෙය…

17 Jul 2026 Discuss
රිక්ටර් 7.3 බලවත් භූකම්පාවක් දකුණු මෙක්සිකෝව අසලට පහර දෙයි — පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වෙයි Sinhala

රිక්ටර් 7.3 බලවත් භූකම්පාවක් දකුණු මෙක්සිකෝව අසලට පහර දෙයි — පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වෙයි

රික්ටර් පරිමාණයෙන් 7.3ක් ලෙස මනිනු ලැබූ බලවත් භූකම්පාවක් මෙක්සිකෝවේ දකුණු වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි ඇති විම හේතුවෙන්, බලධාරීන් සිකුරාදා පැසිෆික් සාගරයේ ප්‍රදේශ…

17 Jul 2026 Discuss
ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

සංවිධිත වංචා ජාල පිළිබඳව රැකියා අපේක්ෂකයන් වෙත තානාපති කාර්යාලය අනතුරු අඟවයි ලිතුවේනියා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට විධිමත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත්…

17 Jul 2026 Discuss