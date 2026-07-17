Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

සංවිධිත වංචා ජාල පිළිබඳව රැකියා අපේක්ෂකයන් වෙත තානාපති කාර්යාලය අනතුරු අඟවයි

ලිතුවේනියා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට විධිමත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, විදේශයන්හි, විශේෂයෙන් ලිතුවේනියාව හෝ වෙනත් යුරෝපීය ගමනාන්ත හා සම්බන්ධ, මහත් ලාභදායී රැකියා අවස්ථා පොරොන්දු වන රැකියා පිරිනැමීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී අතිශය වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් වී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ අවදානමට ලක්විය හැකි රැකියා අපේක්ෂකයන් ඉලක්ක කරගනිමින්, ඔවුන් ආකර්ෂණීය වේතන පැකේජ හා겉으로 බලන විට නීත්‍යානුකූල ලෙස පෙනෙන නමුත් අවසානයේ වංචනික බව හෙළිදරව් වන රැකියා ගිවිසුම් හරහා රැවටීමට ක්‍රියා කරන සංකීර්ණ අපරාධ ජාල පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල මතුය.

වංචා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

තානාපති කාර්යාලයට අනුව, මෙම වංචා සාමාන්‍යයෙන් විදේශ රැකියා අවස්ථා සොයන පුද්ගලයන් සූරාකෑමට සැලසුම් කරන ලද හඳුනාගත හැකි රටාවක් අනුගමනය කරයි. වින්දිතයන් බොහෝ විට ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි ලෙස පෙනෙන පිරිනැමීම් සමඟ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හෝ අනියත බඳවා ගැනීමේ මාර්ග හරහා ඇමතිලිති.

  • අවම සුදුසුකම් ඇතිව යුරෝපයේ ඉහළ වැටුප් ලැබෙන රැකියා පිළිබඳ පොරොන්දු
  • වීසා සැකසුම්, ගමන් වියදම් හෝ පරිපාලන ගාස්තු සඳහා කලින් ගෙවීම් ඉල්ලා සිටීම
  • ව්‍යාජ රැකියා ගිවිසුම් හා සමාගම් ලේකම් ශීර්ෂ ඇතුළු ව්‍යාජ ලේඛන භාවිතය
  • අවස්ථාව කල් ඉකුත් වීමට පෙර ඉක්මනින් කටයුතු කරන ලෙස අයදුම්කරුවන්ට බලකිරීම

වාර්තා වූ බොහෝ අවස්ථාවලදී, වින්දිතයන් වංචනික බඳවා ගන්නන්ට ගාස්තු ගෙවීමෙන් සැලකිය යුතු මුදල් අහිමි කර ගෙන ඇති අතර, සමහර පුද්ගලයන් නීත්‍යානුකූල රැකියා ගිවිසුම් ලෙස වෙස් ගත් මිනිස් ජාවාරම් මෙහෙයුම්වලට ද ගොදුරු වී ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික රැකියා අපේක්ෂකයන්ට උපදෙස්

ඕනෑම ගිවිසුමකට එකඟ වීමට හෝ ඕනෑම ආකාරයක ගෙවීමක් සිදු කිරීමට පෙර, ඕනෑම බඳවා ගැනීමේ ආයතනයක හෝ සේවා යෝජකයකුගේ සාධාරණ බව තහවුරු කර ගන්නා ලෙස තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට දැඩිව උපදෙස් දෙයි. නීත්‍යානුකූල සේවා යෝජකයන් හා බලපත්‍රලාභී බඳවා ගැනීමේ ආයතන සාමාන්‍යයෙන් අනාගත සේවකයන්ගෙන් ගාස්තු අය නොකරයි.

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ඕනෑම විදේශ රැකියා පිරිනැමීමක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ පසුබිම් පරීක්ෂාවක් සිදු කරන ලෙසත්, සැක සහිත බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් වහාම අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත් දැඩිව දිරිමත් කෙරේ.

රැකියා අපේක්ෂකයන්ට ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙසද දිරිමත් කෙරෙන අතර, එම කාර්යාංශය රටේ නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක වන බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා ආයතනවල ලේඛනාගාරයක් පවත්වාගෙන යයි. ලියාපදිංචි හා නියාමනය කරන ලද ආයතන හරහා පමණක් කටයුතු කිරීම එවැනි වංචාවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

බලධාරීන්ගෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස 촉구 කෙරේ

ලිතුවේනියා තානාපති කාර්යාලයේ අනතුරු ඇඟවීම, මෑත වසරවලදී දකුණු ආසියාතික කම්කරුවන් දස දහස් ගණනක් රැවටීමට ලක් කළ වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්‍රමවල පුළුල් කලාපීය අභියෝගය ඉස්මතු කරයි. විශාල සංක්‍රමණික කම්කරු ජනගහනයක් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, එවැනි අපරාධ මෙහෙයුම්වල නිරන්තර ඉලක්කයක් ව පවතී.

වංචනික රැකියා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් ඇමතීමට ලක් වූ හෝ දැනටමත් ගොදුරු වූ බව විශ්වාස කරන පුරවැසියන්, දේශීය පොලිසිය, ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙස හෝ මාර්ගෝපදේශය හා සහාය සඳහා අදාළ තානාපති කාර්යාලය වෙත යොමු වන ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටියි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ අභාවය බලධාරීන් තහවුරු කරයි රට තම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පෙළේ නායකයෙකු ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන මෙවේලේ, හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ…

17 Jul 2026 Discuss
LPL 2026 වාරය ආරම්භක තරගයට පෙර franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් අවුල් වෙයි Sinhala

LPL 2026 වාරය ආරම්භක තරගයට පෙර franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් අවුල් වෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 2026 වාරයේ පළමු බෝලය යව යුතු වූ මොහොතට ගණේ ගණින් පැය කිහිපයකට පෙර, franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් එම තරගාවලිය මතභේදයකට ඇද වැටී…

17 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම — එහි අර්ථය හා වැදගත්කම Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම — එහි අර්ථය හා වැදගත්කම

බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර, එය එක්සත් ජනපදයෙන් එල්ල වූ බලපෑමට සෘජු ප්‍රතිචාරයක්…

17 Jul 2026 Discuss