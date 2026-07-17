හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කරයි
හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ අභාවය බලධාරීන් තහවුරු කරයි
රට තම ජ්යෙෂ්ඨ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පෙළේ නායකයෙකු ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන මෙවේලේ, හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ අභාවය තහවුරු කරමින් ශ්රී ලංකා පොලිසිය නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර ඇත.
හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ අභාවය සම්බන්ධ තත්ත්වය පිළිබඳ පොදු අවධානය සංසිඳුවනු පිණිස, ජාතික ශෝකයෙන් පිරි මෙම අවස්ථාවේ මාධ්ය සහ සමාජය දෙඅංශයටම පැහැදිලි බවක් ලබා දෙමින්, පොලිස් මූලස්ථානය විසින් එම ප්රකාශය නිකුත් කරන ලදී.
පොදු අවධානය මධ්යේ නිල ප්රකාශය නිකුත් වේ
නිල පොලිස් ප්රකාශය නිකුත් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රජාව තුළ හිටපු නිලධාරියා දරා සිටි වැදගත් ස්ථානය අවධාරණය කරයි. තම ධූර කාලය තුළ රටේ පොලිස් සේවයේ ප්රධානියා ලෙස, ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්රණය තුළ ඉහළම තනතුරු අතර පොලිස්පති ධූරය ද ගණනය වේ.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය, මෙම අභාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැකසහිත තත්ත්වයක් පිළිබඳ ඇඟවීමක් කර නොමැති අතර, නිල ප්රකාශය හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියා කෙරෙහි ආයතනික ගෞරවයේ ලකුණක් ලෙස සැලකේ.
ගෞරවාංජලි ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි
හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ අභාවය, ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවය සඳහා සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් ලෙස සැලකෙන අතර, එම ආයතනය සිය හිටපු නායකයන්ගේ උරුමය කෙරෙහි ඉහළ අගයක් දක්වයි. සේවය කරන නිලධාරීන්, රාජ්ය නිලධාරීන් සහ මහජනතාව වෙතින් ගෞරවාංජලි හා අනුශෝචනා ඉදිරි දිනවල ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අවමංගල්ය කටයුතු සහ නිල රාජ්ය උත්සව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ඉදිරි කෙටි කාලය තුළ අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.