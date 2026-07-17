Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ අභාවය බලධාරීන් තහවුරු කරයි

රට තම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පෙළේ නායකයෙකු ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන මෙවේලේ, හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ අභාවය තහවුරු කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇත.

හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ අභාවය සම්බන්ධ තත්ත්වය පිළිබඳ පොදු අවධානය සංසිඳුවනු පිණිස, ජාතික ශෝකයෙන් පිරි මෙම අවස්ථාවේ මාධ්‍ය සහ සමාජය දෙඅංශයටම පැහැදිලි බවක් ලබා දෙමින්, පොලිස් මූලස්ථානය විසින් එම ප්‍රකාශය නිකුත් කරන ලදී.

පොදු අවධානය මධ්‍යේ නිල ප්‍රකාශය නිකුත් වේ

නිල පොලිස් ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රජාව තුළ හිටපු නිලධාරියා දරා සිටි වැදගත් ස්ථානය අවධාරණය කරයි. තම ධූර කාලය තුළ රටේ පොලිස් සේවයේ ප්‍රධානියා ලෙස, ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය තුළ ඉහළම තනතුරු අතර පොලිස්පති ධූරය ද ගණනය වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, මෙම අභාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැකසහිත තත්ත්වයක් පිළිබඳ ඇඟවීමක් කර නොමැති අතර, නිල ප්‍රකාශය හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා කෙරෙහි ආයතනික ගෞරවයේ ලකුණක් ලෙස සැලකේ.

ගෞරවාංජලි ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි

හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුගේ අභාවය, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය සඳහා සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් ලෙස සැලකෙන අතර, එම ආයතනය සිය හිටපු නායකයන්ගේ උරුමය කෙරෙහි ඉහළ අගයක් දක්වයි. සේවය කරන නිලධාරීන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ මහජනතාව වෙතින් ගෞරවාංජලි හා අනුශෝචනා ඉදිරි දිනවල ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අවමංගල්‍ය කටයුතු සහ නිල රාජ්‍ය උත්සව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ඉදිරි කෙටි කාලය තුළ අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ලිතුවේනියාව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වංචනික රැකියා පිරිනැමීම් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

සංවිධිත වංචා ජාල පිළිබඳව රැකියා අපේක්ෂකයන් වෙත තානාපති කාර්යාලය අනතුරු අඟවයි ලිතුවේනියා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට විධිමත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත්…

17 Jul 2026 Discuss
LPL 2026 වාරය ආරම්භක තරගයට පෙර franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් අවුල් වෙයි Sinhala

LPL 2026 වාරය ආරම්භක තරගයට පෙර franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් අවුල් වෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 2026 වාරයේ පළමු බෝලය යව යුතු වූ මොහොතට ගණේ ගණින් පැය කිහිපයකට පෙර, franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් එම තරගාවලිය මතභේදයකට ඇද වැටී…

17 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම — එහි අර්ථය හා වැදගත්කම Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම — එහි අර්ථය හා වැදගත්කම

බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර, එය එක්සත් ජනපදයෙන් එල්ල වූ බලපෑමට සෘජු ප්‍රතිචාරයක්…

17 Jul 2026 Discuss