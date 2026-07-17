LPL 2026 වාරය ආරම්භක තරගයට පෙර franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් අවුල් වෙයි
ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ 2026 වාරයේ පළමු බෝලය යව යුතු වූ මොහොතට ගණේ ගණින් පැය කිහිපයකට පෙර, franchise හිමිකාරිත්ව ආරවුලක් හේතුවෙන් එම තරගාවලිය මතභේදයකට ඇද වැටී ඇති අතර, ඉතා උනන්දුවෙන් බලාපොරොත්තු වූ ආරම්භක තරගය අඳුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක් එල්ල වී තිබේ.
නරකම මොහොතේ ඇති වූ මතභේදය
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ Twenty20 ක්රිකට් තරගාවලිය, ආරම්භයේ සිට ක්රමක්රමයෙන් කීර්තිය හා කලාපීය ජනප්රියත්වය ඉහළ නංවාගෙන, දැන් franchise හිමිකරුවෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකුගේ නීත්යානුකූලභාවය සහ තත්ත්වය සම්බන්ධ ප්රශ්න මතු වීමෙන් නොකැමැත්තේ කැළඹිල්ලකට ලක් විය. මෙම මතභේදයේ කාල නිර්ණය දේශීය ක්රිකට් රසිකයින් සඳහා සතුටුදායක අවස්ථාවක් විය යුතු වූ දෙයකට දැඩි ලෙස හානිකර විය.
ආරම්භක තරගය පැවැත්වීමට නියමිත වේලාවට ගණේ ගණින් පැය කිහිපයකට පෙර මතු වූ මෙම ආරවුල, තරගාවලිය සැලසුම් කළ පරිදි ඉදිරියට යන බවට stakeholder දිනා ගැනීමට, තරගාවලි සංවිධායකයින් සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නිලධාරීන් හදිස්සියෙන් කටයුතු කිරීමට සිදු කළේය.
franchise හිමිකාරිත්වය සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් වෙයි
හිමිකාරිත්ව ආරවුල LPL හි වාණිජ රාමුවේ විශ්වාසනීයත්වය කෙරෙහි සෙවලක් දමා ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ franchise පදනම් ක්රිකට් කේන්ද්ර කර ගත් පාලන ව්යුහයන් ගැන නැවුම් ප්රශ්න මතු කර ඇත. ආරවුලේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් හෙළිදරව් වෙමින් පවතින අතරතුර, මෙම මතභේදය ක්රිකට් පරිපාලකයින්, ක්රීඩකයින් සහ ආධාරකරුවන් අතර සිට දැනටමත් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
උප මහාද්වීපය පුරා ඇති සමාන franchise ලීග වල සාර්ථකත්වය අනුකරණය කිරීමටත්, දේශීය හා ජාත්යන්තර තාරකාවන් ආකර්ෂණය කිරීමටත් සැලසුම් කළ LPL, පෙර සංස්කරණ වලදීද පරිපාලන අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, නව වාරයක මුල් දිනයේදීම මෙවැනි ආරවුලක් ඇති වීම, ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා තරගාවලිය මුහුණ දුන් දැඩිම පරීක්ෂාවලින් එකක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කඩිනමින් ක්රියා කළ යුතුය යන පීඩනය
නිරීක්ෂකයින් සහ ක්රිකට් විශේෂඥයින්, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය මෙය කඩිනමින් හා විනිවිදභාවයෙන් විසඳා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, දිගු කලක් අවිනිශ්චිතතාව පවතින්නේ නම් අනාගත ආයෝජකයින් පළවා හැරීමටත් ලීගයේ කීර්තිය වර්ධනයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී හානි වීමටත් හේතු විය හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.
- 2026 වාරයේ ආරම්භක තරගයට ගණේ ගණින් පැය කිහිපයකට පෙර මෙම මතභේදය මතු විය
- ආරවුල කේන්ද්ර වී ඇත්තේ තරගාවලිය තුළ franchise හිමිකාරිත්ව ගිවිසුම් ගැනය
- ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නිලධාරීන් මෙය කඩිනමින් විසඳිය යුතු බවට පීඩනයකට ලක් ව ඇත
- LPL හි පුළුල් විශ්වාසනීයත්වය හා වාණිජ ආකර්ෂණීය බව අවදානමට ලක් ව ඇතැයි සලකනු ලැබේ
LPL ක්රියාකාරකම් නැවත ආරම්භ වීම 间心 ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයින් සඳහා, ක්රීඩාංගන ව්යවහාරයෙන් පිටත ඇති ඩ්රාමාව කලකිරීමේ බාධාවක් ලෙස ක්රියා කර ඇත. ස්වභූමියේදීම ලෝකයේ ප්රවීණ ක්රිකට් නැරඹීමට නව වාරයට ආධාරකරුවන් බොහෝ දෙනෙක් ඉදිරිපත් ව සිටි අතර, තරගාවලිය තව දුරටත් බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට යාම සහතික කිරීමට බලධාරීන් තීරණාත්මකව ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුව පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත ව ඇත.
ලංකා ප්රිමියර් ලීගය ශ්රී ලංකාවේ ඉතාම වැදගත් දේශීය ක්රිකට් දේපළවලින් එකක් ලෙස පවතින අතර, එහි අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම එහි පරිපාලනයේ නිරත සියලු දෙනාගේ ප්රමුඛ ප්රාමුඛ්යතාවය විය යුතුය.
හිමිකාරිත්ව ආරවුල විසඳා ගැනීමටත්, ඉදිරියේ දී ප්රබල ලෙස තරගකාරී වනු ඇතැයි ආස කළ හැකි තරගාවලි සෘතුවකට පෙර සියලු පාර්ශ්වයන්ට පැහැදිලිව ව්යක්ත කිරීමටත් නිලධාරීන් කටයුතු කරන විට, තවද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.