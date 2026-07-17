Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස නාගරික සිරගෙදර කලබලයේදී මිය ගිය බන්ධනාගාර නිලධාරියාට ගෞරව පුදකරයි

17 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස නාගරික සිරගෙදර කලබලයේදී මිය ගිය බන්ධනාගාර නිලධාරියාට ගෞරව පුදකරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, නාගරික බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ කලබලකාරී තත්ත්වය අතරතුර රාජකාරී කරමින් සිටියදී ජීවිතය පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරී සන්ධිකා පසිඳු මධුසර මහතාට අවසන් ගෞරව දක්වා ඇත.

ප්‍රේමදාස මහතා ජීවිතක්ෂයට පත් නිලධාරියාට ගෞරව පිණිස පැමිණ, රාජකාරී අතරතුර ජීවිතය අහිමි වූ රාජ්‍ය සේවකයෙකු වෙනුවෙන් රට ශෝකයෙන් කම්පා වන මෙම මොහොතේ ශෝකාකුල පවුලට සිය අනුකම්පාව පළ කළේය.

රාජකාරිය තුළ අහිමි වූ ජීවිතයක්

සන්ධිකා පසිඳු මධුසර, නාගරික බන්ධනාගාරයේ සේවය කළ නිලධාරියෙකු වූ අතර, එම ස්ථානය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කලබලකාරී තත්ත්වය මධ්‍යයේ ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත් විය. ඔහුගේ මරණය බන්ධනාගාර සේවය මෙන්ම පොදු ජනතාව අතරද දැඩි කම්පනයක් ඇති කරමින්, රට පුරා ක්‍රියාත්මක 矯正 නිලධාරීන් මුහුණ දෙන ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ යහ ප්‍රශ්න කඩිනමින් මතු කර ඇත.

මෙම ඛේදවාචකය, සීමිත සම්පත් හා සහාය ඇතිව අස්ථාවර හා අනපේක්ෂිත අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් හැසිරවීමට බොහෝ විට බලකෙරෙන බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දිනෙන් දිනා මුහුණ දෙන අන්තරායන් කෙරෙහි පුළුල් අවධානය යොමු කර ඇත.

විපක්ෂ නායක ජාතික ශෝකයට එක් වෙයි

ශෝකාචාර දක්වනු පිණිස친히 පැමිණීම තුළින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, තරුණ නිලධාරියා ගෙන ආ කැපකිරීම ගෞරවාදරයෙන් සිහිපත් කිරීමටත්, ශෝකාතුර පවුල සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් රැඳී සිටීමටත් අපේක්ෂා කළේය. මෙම සංචාරය, සිදුවීමේ බරපතලකම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ 矯正 ආයතනවල සේවය කරන්නන්ගේ සුභසාධනය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන නායකයින් අතර පවතින පුළුල් කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.

මධුසරගේ මරණය, නාගරික බන්ධනාගාර කලබලය සම්බන්ධ සිදුවීම් වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ ක්ෂණික හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසත්, රාජකාරියේ නියුතු නිලධාරීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්ථාපිත ආරක්ෂක ක්‍රියාදාමයන් සමාලෝචනය කරන ලෙසත් විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලීම් මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය දිගු කලක් තිස්සේ අධිජනාකීර්ණය හා සම්පත් හිඟය ඇතුළු බරපතල අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම ගැටළු නිසා රැඳවියන් හා නිලධාරීන් යන දෙපාර්ශ්වයම ක්‍රමයෙන් වඩ වඩා අනාරක්ෂිත තත්ත්වයන්ට ලක් වන බව විචාරකයෝ තර්ක කරති. මෙම නවතම සිදුවීම නිසා වැඩිදුර ප්‍රමාදයකින් තොරව අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන් කෙරෙහි ඇති පීඩනය තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වොෂිංටනය සහ කොළඹ වෙළඳ හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වෙයි Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ වෙළඳ හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වෙයි

ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා වර්ධනශීලී උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් සංඥා කරයි එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ප්‍රධාන…

17 Jul 2026 Discuss
LPL මැච් ෆික්සිං චෝදනා මධ්‍යයේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

LPL මැච් ෆික්සිං චෝදනා මධ්‍යයේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ (LPL) ක්‍රීඩකයින්ට අල්ලස් ලබාදීමට තැත් කළ බවට පැන නැගී ඇති චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා ශ්‍රී ලංකාවේදී…

17 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ කැපී පෙනෙන තැඹිලි තොල් සහිත වඳුරු නව විශේෂයක් විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගනු ලැබේ Sinhala

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ කැපී පෙනෙන තැඹිලි තොල් සහිත වඳුරු නව විශේෂයක් විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගනු ලැබේ

එහි විචිත්‍ර තැඹිලි තොල් සහ සුවිශේෂී ගැඹුරු හඬ නිසා විශේෂ අවධානයට ලක්වන, මෙතෙක් නොදන්නා වඳුරු විශේෂයක් විද්‍යාඥයන් විසින් නිල වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය…

17 Jul 2026 Discuss