LPL මැච් ෆික්සිං චෝදනා මධ්යයේ ඉන්දීය ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා ශ්රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට
ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ (LPL) ක්රීඩකයින්ට අල්ලස් ලබාදීමට තැත් කළ බවට පැන නැගී ඇති චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා ශ්රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එරට වාර්තා පවසයි.
2018 ICC අයිසීසී අවුරුදු 19න් පහළ ක්රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේදී සියවසක් ලකුණු රැස් කර ඉන්දියාව ශූරතාවයට රැගෙන යාමෙන් ප්රකට වූ කල්රා, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ටුවෙන්ටි20 තරගාවලිය අවධානයෙන් වසා දැමීමට තර්ජනය කරන බරපතළ දූෂණ විමර්ශනයක මධ්යස්ථානයේ දැන් සිටී.
LPL අල්ලස් චෝදනා කම්පනයට
LPL ක්රීඩකයින් ළඟා කරගෙන ඔවුන්ට අල්ලස් ලබා දීමේ ක්රියාවලියක් සඳහා සම්බන්ධ වූ බවට චෝදනා ඉදිරිපත් වීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෙම තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයා රඳවා තබා ගැනීමට කටයුතු කළ අතර, මෙය තරගාවලිය වටා ඇති මැච් ෆික්සිං ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ බරපතළ සැකයන් මතු කර ඇත. ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩකයින් ආකර්ෂණය කරගනිමින් මෑත වසරවලදී කීර්තිමත් තලයකට ළඟා වී ඇති ලංකා ප්රිමියර් ලීගය, විමර්ශකයින් මෙම කරුණ වඩාත් ගැඹුරින් හඹා යත්දී, දැන් දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂණයකට ලක්ව ඇත.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ෆ්රැන්චයිස් ටුවෙන්ටි20 ලීග් තරගාවලිවල නිර්මල භාවය ආරක්ෂා කිරීමේදී සහ දූෂණයට එරෙහිව සටන් වැදීමේදී දකුණු ආසියාව පුරා ක්රිකට් පරිපාලනය මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝග ඉස්මතු කරයි.
බලාපොරොත්තු රැසක් රැගත් වෘත්තීය ජීවිතයක් වළාකුළු අතරේ
කල්රාගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ගමන් මග, ඔහුගේ ප්රසිද්ධ අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන දක්ෂතාවයෙන් පසුව ඉන්දීය ක්රිකට් කවයන් තුළ දිනෙක සාකච්ඡාවට භාජනය වී තිබිණ. ශ්රී ලංකාවේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, ඉමහත් ප්රතිඥා රැගෙන ආ කතාවකට දැන් ඉතාමත් කලකිරීම් දනවන පරිච්ඡේදයක් එකතු කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් කියන ලද අල්ලස් ලබාදීමේ උත්සාහය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වාලීමට අපේක්ෂිතය. ඉදිරියේදී ගෙන යනු ලබන නීතිමය කටයුතු මොනවාද යන්න සහ ළඟා කරගනු ලැබූ ඕනෑම LPL ක්රීඩකයෙකු විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස ඉදිරිපත් වේදැයි යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.
මෙම සිදුවීම, ෆ්රැන්චයිස් T20 ක්රිකට් ලෝකය වේගයෙන් පුළුල් වෙමින් පවතින මෙවන් කාලයක, ක්රිකට් මණ්ඩල, ක්රීඩකයින් සහ නිලධාරීන් දූෂිත බලපෑම්වලින් ක්රීඩාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය අවධානයේ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.