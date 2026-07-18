Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

LPL 2026 විවෘත තරඟට පෙර දූෂණ චෝදනා මත ජාෆ්නා කිංස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
LPL 2026 විවෘත තරඟට පෙර දූෂණ චෝදනා මත ජාෆ්නා කිංස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට

2026 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට දින කිහිපයකට පෙර, විවෘත තරඟය හා සම්බන්ධ දූෂණ උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් ජාෆ්නා කිංස් කණ්ඩායමේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ප්‍රධාන අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කලාපය කම්පනයට පත් කරයි

LPL 2026 විවෘත තරඟය වටා ඇති ක්‍රියාවලිය දූෂිත කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන සිදුවීමක් සම්බන්ධ විමර්ශනවලින් පසු බලධාරීන් විසින් ජාෆ්නා කිංස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් තරඟාවලිවලින් එකක් ලෙස සිය වර්ධනය වන කීර්තිය තව දුරටත් තහවුරු කර ගැනීමට සූදානම් වූ මොහොතක සිදු වූ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කලාපය පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.

තරඟාවලියේ ඉහළ මට්ටමේ ආරම්භයක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරුණු අවස්ථාවේ ම, ඒ සඳහා සූදානම් වූ සන්ධ්‍යාවේ දී මෙම සංවර්ධනය ඇති වීම විශේෂයෙන් හානිකර වේ. චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර නිලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, චෝදනාවල ස්වභාවය අනුව තරඟයේ අඛණ්ඩතාවයට බරපතළ ලෙස බාධා කිරීමේ උත්සාහයක් පෙනී යයි.

ජාෆ්නා කිංස් LPL හි වඩාත් කැපී පෙනෙන ෆ්‍රැන්චයිස් අතර

ජාෆ්නා කිංස් ඓතිහාසිකව ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් හි වඩාත් සාර්ථක හා හඳුනාගත හැකි ෆ්‍රැන්චයිස් වලින් එකක් වී ඇති බැවින්, ඔවුන්ගේ හිමිකරුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා ඊටත් වඩා කම්පනජනක සිදුවීමකි. කණ්ඩායමේ නියෝජනය ගැන අතිශය ආඩම්බරයක් දක්වන උතුරු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාවන් අතර, විශේෂයෙන් ශක්තිමත් දේශීය සහයෝගයක් ලබා ගත් ක්‍රීඩා සමාජයකි.

අඛණ්ඩ තරඟාවලියේ ෆ්‍රැන්චයිස් සහභාගිත්වයට මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ඇතිවිය හැකි බලපෑම සහ LPL අධීක්ෂණය කරන පුළුල් පාලන ව්‍යූහයන් පිළිබඳව ගැඹුරු ප්‍රශ්න දැන් මතු වෙමින් ඇත.

තරඟාවලියේ අඛණ්ඩතාව විමර්ශනයට ලක් වේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ LPL සංවිධායකයන්ට තත්ත්වය ආමන්ත්‍රණය කරමින් සහ තරඟාවලියේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර දක්වමින් සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ ක්‍රිකට් පරිපාලනය තුළ ඇති දූෂණ විරෝධී ඒකක ක්‍රියාවලිය සමඟ සමීපව සම්බන්ධ විය හැකිය.

  • LPL 2026 විවෘත තරඟයට පෙර අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු විය
  • ජාෆ්නා කිංස් හිමිකරු දූෂණ ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙයි
  • චෝදනාවල සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය තවම ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත
  • බලධාරීන් කාරණය සම්බන්ධ විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටිති

දේශීය හා ජාන්තර්ජාතික වශයෙන් සිය තත්ත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මෑත වසරවල දී දැඩි උත්සාහ ගත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා, මෙම සිදුවීම බරපතළ පසුබෑමක් නියෝජනය කරයි. LPL තවත් බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇතැයි රසිකයන් ද නිලධාරීන් ද සමානව බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ මෙම නඩුවේ තවත් සංවර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම කාරණය සමීපව අනුගමනය කරමින් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය තුළ ඇති නොකඩවා ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා ලෙස විශ්වීයව පිළිගනු ලබන සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ…

18 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු තත්ත්වයන්හි නිලධාරීන් සමඟ සෘජු සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු තත්ත්වයන්හි නිලධාරීන් සමඟ සෘජු සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, බන්ධනාගාර අධීක්ෂකවරුන්, බන්ධනාගාර රක්ෂකයන් සහ අනෙකුත්…

18 Jul 2026 Discuss
ඇමරිකාවේ අවුරුදු 250ක් සමරමින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කෝෆි ටේබල් පොතක් එළිදක්වයි Sinhala

ඇමරිකාවේ අවුරුදු 250ක් සමරමින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කෝෆි ටේබල් පොතක් එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති මහින්ද සමරසිංහ මහතා, දෙරට අතර දිගුකලක් පවතින සබඳතාවල සැලකිය යුතු이정표 සනිටුහන් කරමින්, විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද සමරු කෝෆි ටේබල්…

18 Jul 2026 Discuss