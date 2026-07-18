Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකාවේ අවුරුදු 250ක් සමරමින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කෝෆි ටේබල් පොතක් එළිදක්වයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකාවේ අවුරුදු 250ක් සමරමින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කෝෆි ටේබල් පොතක් එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති මහින්ද සමරසිංහ මහතා, දෙරට අතර දිගුකලක් පවතින සබඳතාවල සැලකිය යුතු이정표 සනිටුහන් කරමින්, විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද සමරු කෝෆි ටේබල් පොතේ ප්‍රථම පිටපත ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු නිලධාරියෙකුට ප්‍රදානය කළේය.

වොෂිංටන් ඩී.සී. හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මෙම ප්‍රකාශනය, එක්සත් ජනපදයේ නිදහසේ 250 වැනි සංවත්සරය සම්මානිත කිරීමේ අරමුණින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි. ප්‍රථම පිටපත, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ උප රාජ්‍ය ලේකම්වරයාට විධිමත්ව ප්‍රදානය කිරීම, මෙම 身分 身分රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ඉදිරිපත් කිරීමේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි.

හවුල්කාරිත්වයේ ඉතිහාසය

මෙම කෝෆි ටේබල් පොත, ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර දශක ගණනාවක් තිස්සේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා නිර්වචනය කළ ප්‍රධාන මොහොත් හා이정표 සනිටුහන් දෘශ්‍ය හා ඓතිහාසිකව ග්‍රහණය කරමින්, දිගුකල් පැවත එන හවුල්කාරිත්වයේ වාර්තාවක් ලෙස කටයුතු කරයි. මෙවැනි සමරු ප්‍රකාශන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආචාර සම්ප්‍රදායක් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, ඒවා විධිමත් ප්‍රකාශ හා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයන්ට ඔබ්බෙන් යන දිගුකල් ගෞරව පිළිගැනීමක් සලසා දෙයි.

තානාපති සමරසිංහ මහතාගේ ප්‍රදානය, ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රකෘතිය හා සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ක්‍රියාශීලීව නිරත වන මෙකල, වොෂිංටනය සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ඓතිහාසික ඇමරිකානු සන්ධිස්ථානයක් සැමරීම

එක්සත් ජනපදය තම නිදහසේ 250 වැනි සංවත්සරය සැමරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව ලොව පුරා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් හරහා නොයෙකුත් සමරු වැඩසටහන් දිරිගැන්වීමට හේතු වී ඇත. මෙම ප්‍රකාශනය හරහා ශ්‍රී ලංකාව දායක වීම, රට එම අවස්ථාව සිතුවිලි සහිතව හා ක්‍රියාශීලීව පිළිගන්නා හවුල්කරුවෙකු ලෙස ස්ථානගත කරයි.

තානාපති කාර්යාලයේ මෙම මුලපිරීම, වොෂිංටනයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කවයන් තුළ මෙන්ම රටේ ජාත්‍යන්තර සබඳතාවලට වටිනාකමක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතරද මනා පිළිගැනීමකට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය තුළ ඇති නොකඩවා ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා ලෙස විශ්වීයව පිළිගනු ලබන සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ…

18 Jul 2026 Discuss
LPL 2026 විවෘත තරඟට පෙර දූෂණ චෝදනා මත ජාෆ්නා කිංස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

LPL 2026 විවෘත තරඟට පෙර දූෂණ චෝදනා මත ජාෆ්නා කිංස් හිමිකරු අත්අඩංගුවට

2026 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට දින කිහිපයකට පෙර, විවෘත තරඟය හා සම්බන්ධ දූෂණ උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් ජාෆ්නා කිංස් කණ්ඩායමේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට…

18 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු තත්ත්වයන්හි නිලධාරීන් සමඟ සෘජු සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු තත්ත්වයන්හි නිලධාරීන් සමඟ සෘජු සාකච්ඡා පවත්වයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, බන්ධනාගාර අධීක්ෂකවරුන්, බන්ධනාගාර රක්ෂකයන් සහ අනෙකුත්…

18 Jul 2026 Discuss