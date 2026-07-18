Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කරමින්, එම තීරණයට හේතුව සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික බව සඳහන් කර ඇත.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මහාචාර්ය අභයකෝන් පැහැදිලි කළේ, තම ඉල්ලා අස්වීම කිසිදු බාහිර පීඩනයක් හෝ දේශපාලන බලපෑමක් නිසා සිදු නොවන බවත්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම තමාගේම තීරණයක් බවත්ය.

පෞද්ගලික තීරණයක්

ඉල්ලා අස්වීමේ කාලය හා හේතුව සම්බන්ධයෙන් මතුවිය හැකි ඕනෑම අනුමානයක්払 දුරු කිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයා සතුටු සිතින් උත්සාහ ගත් අතර, කිසිදු බාහිර බලවේගයක් සිය තනතුර හැරයෑමේ තීරණයට බලපෑ නොමැති බව අවධාරණය කළේය. ඔහුගේ ප්‍රකාශය, මෙම පියවරට දේශපාලන අර්ථකථන නොගලවා තැබීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව සිදු කළ බවක් පෙනෙන්නට තිබිණි.

මහාචාර්ය අභයකෝන් මධ්‍යම පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන ප්‍රදේශයක් වන, ඓතිහාසික මහනුවර නගරය හා මධ්‍යම කඳුකරය ආවරණය වන එම තනතුරට සැලකිය යුතු පරිපාලන වගකීම් රැසක් ඇතුළත් වේ.

ඉදිරි පරිවර්තනය

ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග, මධ්‍යම පළාතේ ආණ්ඩුකාර තනතුරට කවුරුන් පත් කරනු ලැබේදැයි යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත. පළාත් ආණ්ඩුකාර තනතුර ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරන පත්කිරීමක් වන බැවින්, අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කිරීමේ වගකීම ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සතු වනු ඇත.

ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු මහාචාර්ය අභයකෝන්ගේ සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මේ වන විට මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්‍රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි Sinhala

බෞද්ධ කල්ලියක් විසින් ශ්‍රී ලංකා මස්ජිදයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ විනාශයට පෙර වැළැක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අන්තවාදීන් පිරිසක් මුස්ලිම් පල්ලියක් කඩා බිඳ දැමීමට ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී බලධාරීන් මැදිහත් වී එම ක්‍රියාව වළක්වාලීමත් සමඟ, ආගමික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ…

18 Jul 2026 Discuss
මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකුට යකඩ දණ්ඩෙන් කෘරු පහරදීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙයි Sinhala

මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකුට යකඩ දණ්ඩෙන් කෘරු පහරදීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙයි

ක්‍රියාකාරිකයා ඉලක්ක කරගත් ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකු යකඩ දණ්ඩු භාවිතා කරමින් සිදු කරන ලද ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට ලක් වී ඇති අතර,…

18 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමට ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පාවට පත්වේ

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය තුළ ඇති නොකඩවා ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා ලෙස විශ්වීයව පිළිගනු ලබන සර් ගැරී සෝබර්ස් වයස අවුරුදු 89 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ…

18 Jul 2026 Discuss