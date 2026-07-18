මධ්යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වෙයි
මධ්යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය සරත් අභයකෝන් ජූලි 21 වනදා සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කරමින්, එම තීරණයට හේතුව සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික බව සඳහන් කර ඇත.
මහනුවර දිස්ත්රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්ය වෙත අදහස් දක්වමින් මහාචාර්ය අභයකෝන් පැහැදිලි කළේ, තම ඉල්ලා අස්වීම කිසිදු බාහිර පීඩනයක් හෝ දේශපාලන බලපෑමක් නිසා සිදු නොවන බවත්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම තමාගේම තීරණයක් බවත්ය.
පෞද්ගලික තීරණයක්
ඉල්ලා අස්වීමේ කාලය හා හේතුව සම්බන්ධයෙන් මතුවිය හැකි ඕනෑම අනුමානයක්払 දුරු කිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයා සතුටු සිතින් උත්සාහ ගත් අතර, කිසිදු බාහිර බලවේගයක් සිය තනතුර හැරයෑමේ තීරණයට බලපෑ නොමැති බව අවධාරණය කළේය. ඔහුගේ ප්රකාශය, මෙම පියවරට දේශපාලන අර්ථකථන නොගලවා තැබීමේ අභිප්රාය ඇතිව සිදු කළ බවක් පෙනෙන්නට තිබිණි.
මහාචාර්ය අභයකෝන් මධ්යම පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන ප්රදේශයක් වන, ඓතිහාසික මහනුවර නගරය හා මධ්යම කඳුකරය ආවරණය වන එම තනතුරට සැලකිය යුතු පරිපාලන වගකීම් රැසක් ඇතුළත් වේ.
ඉදිරි පරිවර්තනය
ජූලි 21 වනදා ඉල්ලා අස්වීම ක්රියාත්මක වීමත් සමග, මධ්යම පළාතේ ආණ්ඩුකාර තනතුරට කවුරුන් පත් කරනු ලැබේදැයි යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත. පළාත් ආණ්ඩුකාර තනතුර ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරන පත්කිරීමක් වන බැවින්, අනුප්රාප්තිකයෙකු නම් කිරීමේ වගකීම ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සතු වනු ඇත.
ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු මහාචාර්ය අභයකෝන්ගේ සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මේ වන විට මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.