Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ

Thai Sumeda Enterprises සමාගම 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය සඳහා වන ප්‍රතිෂ්ඨාවත් සම්මානය දිනාගනිමින්, සමාගමේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී이정표යක් තබමින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තුළ ප්‍රමුඛ නාමයක් ලෙස සිය තත්ත්වය තහවුරු කර ගෙන ඇත.

මෙම පිළිගැනීම සමාගමේ විශිෂ්ටත්වය, නව්‍යකරණය සහ නිරන්තර වර්ධනය කෙරෙහි දක්වන කැපවීම ඉස්මතු කරන අතර, එම ගුණාංගයන් Thai Sumeda Enterprises සිය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තුළ කැපී පෙනෙන ස්ථානයකට ගෙන ඒමට හේතු වී ඇත.

වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය සඳහා වන සම්මානය, ආයතනික ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම ඉල්ලුම් සහිත සම්මාන අතරින් එකක් වන අතර, එය අසාමාන්‍ය කාර්යසාධනයක්, ශක්තිමත් නායකත්වයක් සහ පුළුල් ආර්ථිකයට ධනාත්මක දායකත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කරන සංවිධාන හඳුනා ගනිමින් පිරිනමනු ලැබේ.

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

මෙම සම්මානය ජය ගැනීම Thai Sumeda Enterprises සමාගම, ආදර්ශමත් ප්‍රමිතීන් සහ ව්‍යාපාරය කෙරෙහි දක්නා දුරදර්ශී ප්‍රවේශය හේතුවෙන් පිළිගැනීමට ලක් වූ විශේෂ ව්‍යාපාරික ආයතන කණ්ඩායමක් අතරට ගෙනයයි.

මෙම සම්මානය සමාගමේ ප්‍රතිරූපය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් නව හවුල්කාරිත්වයන් සහ අවස්ථාවන් සඳහා දොරටු විවෘත කරනු ඇත.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

මෙම ජයග්‍රහණය අතට ගනිමින්, Thai Sumeda Enterprises සිය සාර්ථකත්වය මත ගොඩනඟාගනිමින් කලාපයේ ව්‍යාපාරික පරිසරයට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දීම දිගටම කරගෙන යාමට හොඳ පිහිටීමක සිටී.

මෙම සම්මානය සමාගමේ නායකත්වයේ කැපවීමට සහ ශ්‍රමිකයන්ගේ කැපවීමට හිමිවන සාක්ෂියකි; ඔවුන්ගේ සාමූහික උත්සාහය සංවිධානය මෙම පිළිගැනීමේ මට්ටමට ගෙනඒමට මූලික හේතුව වී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි Sinhala

එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික දේපළ සංවර්ධන සමාගමක් වන එක්සෙලෝ, තම නවතම නේවාසික ව්‍යාපෘතිය වන ආතවන් නිල වශයෙන් දියත් කිරීම නිවේදනය කර ඇති අතර, එය රටේ තිරසාර නාගරික ජීවන රටාව…

18 Jul 2026 Discuss
ජාත්‍යන්තර තැපෑල හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි Sinhala

ජාත්‍යන්තර තැපෑල හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි

තැපැල් පාර්සල්වල මත්ද්‍රව්‍ය සඟවන සිදුවීම් වැඩිවෙමින් ජාත්‍යන්තර තැපැල් පාර්සල් හරහා රටට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීමේ කලකිරීම් ජනක හා වර්ධනශීලී ප්‍රවණතාවක්…

18 Jul 2026 Discuss
වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර වෙළඳ හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තීව්‍ර කිරීමේ සාකච්ඡා Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර වෙළඳ හා සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තීව්‍ර කිරීමේ සාකච්ඡා

එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර, වෙළඳ ව්‍යාප්තිය සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව යන…

18 Jul 2026 Discuss