Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ

ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් බිහිවූ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ නිර්යාණය හේතුවෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ මැඩී සිටී. සිය අසාමාන්‍ය දක්ෂතාවයෙන් පරම්පරා සහ දේශසීමා ඉක්මවා ගිය මෙම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ජාතික මහා ශූරයා, ක්‍රීඩාව ජීවමාන වන තාක් කල් දිගුකල් රැඳෙනු ඇති අනන්‍ය උරුමයක් තබා ගොස් ඇත.

සසඳා ගත නොහැකි වෘත්තීය ජීවිතයක්

සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් වෙස්ට් ඉන්ඩීසය නියෝජනය කළේ ඕනෑම ක්‍රීඩාවක ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණක් ලෙඟගැනිය හැකි අලංකාරයකින් හා දීප්තියකින් සමන්විතවය. ඉහළම පන්තියේ වමතින් පිතිකරනයට එළඹ, වේගය, ස්වින්ග් සහ ස්පින් යන සියල්ල ළගා කළ හැකි බහුකාර්ය පන්දු යවන්නෙකු ලෙසද කටයුතු කළ සෝබර්ස්, සම්පූර්ණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු විය — ක්‍රීඩාව ඒ දක්වාම කිසිදා ප්‍රතිනිර්මාණය නොවූ සංයෝජනයක් බව බොහෝ විශේෂඥයෝ තර්ක කරති.

ඔහුගේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ අතරින්, 1958 දී පාකිස්තානයට එරෙහිව ඔවුත් 365 ක් ලකුණු කිරීමෙන් ටෙස්ට් පිතිකරණ ලෝක වාර්තාවක් ස්ථාපිත කළ සෝබර්ස්, දශක ගනනක් පැවතී එම වාර්තාව ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශාලාවල ඔහුගේ ස්ථානය තහවුරු කළේය. එමෙන්ම 1968 දී ප්‍රාන්ත තරඟයකදී එක් ඕවරයකදීම සිය් හයක් ගැසීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කළ ඔහු, ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම සැමරිය යුතු මොහොතක් ලෙස එය ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා නායකයෙකු

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ට සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් කේවලම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශූරයෙකු නොව — ඔහු සමස්ත කලාපයකටම ආභාෂයක් ලබා දුන් හා කැරිබියන් දූපත් වලට ක්‍රීඩාව ලබා දෙන්නට ශක්‍ය දේ සංකේතවත් කළ ශ්‍රේෂ්ඨ නිදසුනකි. ඔහුගේ බලපෑම ආසියාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ද ගැඹුරින් විහිදී ගොස් තිබූ අතර, මතු නැගෙන සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයන්ගේ පරම්පරාවන් සෝබර්ස් ඉලක්ක කළ ස්වර්ණ ප්‍රමිතිය ලෙස දෙස් බැලීය.

ගෝලීය ක්‍රිකට් ප්‍රජාව පුරා ශෝකාලාපය ගලා ආ අතර, ක්‍රීඩාවට බොහෝ දේ ලබා දුන් මෙම ශූරයාගේ නෂ්ටය ගැන ක්‍රීඩකයෝ, පරිපාලකයෝ සහ රසිකයෝ ඒකාබද්ධ ශෝකයකින් යුතුව දුක් ගෙන සිටිති.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ලබා දුන් දායකත්වය වෙනුවෙන් නයිට් තිතලය

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සහ බාබේඩෝස් රටට සර් ගාර්ෆීල්ඩ්ගේ දායකත්වයේ විශාලත්වය හේතුවෙන් ඔහුට නයිට් උපාධිය ලබා දෙන ලද අතර, ඒ ගෞරවය ඔහුගේ ක්‍රීඩා දීප්තිය පමණක් නොව, ඔහු සිය ජාතියට සහ පුළුල් කැරිබියන් ප්‍රදේශයට ගෙනා ආඩම්බරය හා ප්‍රීතිය ද ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස පිළිබිඹු කළේය. ඔහු සිය ජීවිත කාලය පුරාම බාබේඩෝස් හා සමස්ත වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ජනතාවගේ ප්‍රිය ශූරයෙකු ලෙස රැඳී සිටියේය.

ක්‍රිකට් ලෝකය සිය සැබෑ අමරණීයයන්ගෙන් එක් අයෙකු අහිමි කරගෙන ඇත. සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් අප අතර නොමැති වුවත්, ඔහු ස්ථාපිත කළ වාර්තා, ඔහුගේ ශිල්පය සහ ලෝකය පුරා ක්‍රිකට් පිටිවල ඔහු නිර්මාණය කළ මතකයන් ඉදිරි පරම්පරාවල ක්‍රීඩකයන්ට හා රසිකයන්ට දිගටම ආභාෂය ලබා දෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි

හිටපු පොලිස්පති චන්දන දීපාල් වික්‍රමරත්න මහතා බ්‍රහස්පතින්දා (17) තලංගම පිහිටි තම පෞද්ගලික නිවසේදී වෙඩි තුවාලයකට ලක්ව අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, මෙම සිදුවීම…

18 Jul 2026 Discuss
එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි Sinhala

එක්සෙලෝ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යශක්ති ක්‍රමවේදයෙන් සමන්විත ආතවන් නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික දේපළ සංවර්ධන සමාගමක් වන එක්සෙලෝ, තම නවතම නේවාසික ව්‍යාපෘතිය වන ආතවන් නිල වශයෙන් දියත් කිරීම නිවේදනය කර ඇති අතර, එය රටේ තිරසාර නාගරික ජීවන රටාව…

18 Jul 2026 Discuss
Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

Thai Sumeda Enterprises 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය ලෙස නම් කෙරේ

Thai Sumeda Enterprises සමාගම 2026 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යාපාරය සඳහා වන ප්‍රතිෂ්ඨාවත් සම්මානය දිනාගනිමින්, සමාගමේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී이정표යක් තබමින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව…

18 Jul 2026 Discuss