Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැච් ෆික්සිං අවුල මධ්‍යේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය සෙලවූ ඉන්දීය සහ-හිමිකරු අත්අඩංගුවට

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැච් ෆික්සිං අවුල මධ්‍යේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය සෙලවූ ඉන්දීය සහ-හිමිකරු අත්අඩංගුවට

LPL අඛණ්ඩතා අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ටී20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් තරගාවලිය වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය, තරග ජය-පරාජය හසුරුවීම සම්බන්ධ චෝදනා හේතුවෙන් දැඩි මතභේදයකට ඇදවැටී ඇති අතර, එහි එක් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක් හා සම්බන්ධ ඉන්දීය සහ-හිමිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම තරගාවලිය තුළ කම්පනයක් ඇති කරයි

LPL ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකාරිත්වය දරන ඉන්දීය ජාතිකයෙකු, තරග ප්‍රතිඵල හසුරුවීම සඳහා නිර්මාණය කළ දූෂිත ක්‍රියාවලවල නිරත වූ බවට සැකය මත බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. තරගාවලිය ආරම්භ වූ දා සිට මෙතෙක් සිදු වූ අඛණ්ඩතාවයට සම්බන්ධ වඩාත්ම බරපතල සිද්ධිය ලෙස මෙය සළකනු ලැබේ.

මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ලීගයේ විශ්වසනීයතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පවතින පාලන ව්‍යූහයන් සහ ෆ්‍රැන්චයිස් ආයෝජකයින් සම්බන්ධ පසු විපරම් කටයුතුවල සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රියාත්මක වීමට බලපීමට ලක් වේ

රටේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්, චෝදනාවලට තීරණාත්මක ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සහ විමර්ශන බලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කිරීමට රසිකයින්, ක්‍රීඩකයින් සහ ආශ්‍රිත පාර්ශ්වයින්ගෙන් වැඩෙන බලපෑමකට මේ වන විට මුහුණ දෙයි. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයින් සහ විකාශන අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ LPL වෙළඳ නාමයේ අඛණ්ඩතාවය තීරණාත්මක හන්දියකට පැමිණ ඇත.

  • LPL ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමකට සම්බන්ධ ඉන්දීය සහ-හිමිකරුවෙකු මැච් ෆික්සිං සැකය මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • චෝදනා ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ සමස්ත කීර්ති නාමයටම තර්ජනයක් එල්ල කරයි
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් හිමිකාරිත්වය සඳහා වඩාත් දැඩි පරීක්ෂා ක්‍රියාවලියක් ඉල්ලා සිටීමට ලක් වේ
  • විමර්ශන කටයුතු දිගටම සිදු වන බව වාර්තා වේ

ශ්‍රී ලාංකික ටී20 ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ転換点

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට්හි වාණිජමය ආකර්ෂණය ඉහළ නැංවීමට සහ දේශීය ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර තරු ක්‍රීඩකයින් සමඟ ඉහළ තත්ත්වයේ තරගකාරී අත්දැකීම් ලබා දීමට LPL ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙවැනි චෝදනා සනාථ වුවහොත්, ස්පොන්සර් ගිවිසුම්, විකාශන හවුල්කාරිත්වයන් සහ තරගාවලියේ දිගුකාලීන ශක්‍යතාවය කෙරෙහි දුරදිග ගිය ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකිය.

මැච් ෆික්සිං යනු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හදවතට එල්ල වන දරුණුතම තර්ජනය වන අතර, විශ්වාසදායක ඕනෑම චෝදනාවක් සඳහා සියලු වගකිව යුතු බලධාරීන්ගෙන් ඉක්මන්, විනිවිද පෙනෙන සහ කිසිදු සම්මුතියකින් තොර ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය වේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයින් මෙම තත්ත්වය ගෙන ගිය දිශාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ක්‍රීඩාව ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම භාරව සිටින ආයතනයන් රටේ ක්‍රීඩා දිනදර්ශනයේ වැදගත් ස්ථානයක් හිමි කරගත් මෙම තරගාවලියේ අඛණ්ඩතාවය රැකගැනීම සඳහා තෘඪ ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ සාක්ෂි කොළඹ මහාධිකරණයේ දී සටහන් කෙරේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පැවරූ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ විභාගය බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ මහාධිකරණයේ දී නැවත ආරම්භ වූ අතර, නඩු විභාගය…

18 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයා වූ සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ අභාවය ගැන ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ

ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් බිහිවූ මහත්තම සර්වකාලීන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස්ගේ නිර්යාණය හේතුවෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ මැඩී…

18 Jul 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි Sinhala

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තලංගම නිවසේදී සැකකටයුතු ස්වයං හානි මරණයකට ලක්වෙයි

හිටපු පොලිස්පති චන්දන දීපාල් වික්‍රමරත්න මහතා බ්‍රහස්පතින්දා (17) තලංගම පිහිටි තම පෞද්ගලික නිවසේදී වෙඩි තුවාලයකට ලක්ව අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, මෙම සිදුවීම…

18 Jul 2026 Discuss